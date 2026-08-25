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चाइना के साथ ट्रेड खत्म करना चाहते हैं पाकिस्तानी? डोभाल के बीजिंग दौरे के बीच क्यों बोले PAK एक्सपर्ट- चीन हमें खा रहा...

कमर चीमा ने कहा कि अमेरिका भारत को टैरिफ की धमकियां दे रहा है, अगर आज चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते सही न होते तो भारत के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जानी थी. उन्होंने कहा कि ये भारत ने समझदारी रखी है.

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Neelam

Updated : Aug 25, 2026, 04:08 PM IST

चाइना के साथ ट्रेड खत्म करना चाहते हैं पाकिस्तानी? डोभाल के बीजिंग दौरे के बीच क्यों बोले PAK एक्सपर्ट- चीन हमें खा रहा...

पाकिस्तान और चीन के व्यापारिक रिश्तों पर क्या बोले PAK एक्सपर्ट कमर चीमा?

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नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) अजीत डोभाल के बीजिंग दौरे पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि तनाव के बावजूद चीन और भारत ने बातचीत जारी रखी इसीलिए उनकी ट्रेड 155 अरब डॉलर पर पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि कई बार ये बातें चलती हैं कि भारत और पाकिस्तान को रिश्ते सुधारने चाहिए, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा क्योंकि यहां उन्हें ट्रेड का ऑप्शन नहीं दिखता है. उन्होंने पाकिस्तान और चीन को लेकर एक और बड़ी अहम बात कही कि कई पाकिस्तानियों का मानना है कि चीन के साथ ट्रेड खत्म कर देनी चाहिए.

PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- चीन हमें खा रहा

कमर चीमा ने कहा, 'पाकिस्तान में तो ये भी ओपिनियन है कि पाकिस्तान को चीन के साथ ट्रेड बंद कर देनी चाहिए, उसकी वजह ये है कि चीन हमें खा जा रहा है, लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हमें चीन के अलावा कुछ नजर भी नहीं आता है.'

भारत और पाकिस्तान को लेकर कमर चीमा ने कहा, 'अक्सर बात होती है कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाने चाहिए, लेकिन इंडियंस कहते हैं कि इसका कोई फायदा ही नहीं है. तनाव के बावजूद उन्होंने चीन के साथ रिश्ते सुधार लिए क्योंकि 130 अरब डॉलर की ट्रेड है और ये 200 अरब डॉलर तक जा सकती है. तो आपके पास एक मार्केट तो खुली रहनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें वो ऑप्शन नजर नहीं आता है. इंडियंस चीन के साथ मामलात खराब भी हो जाएं तो भी कारोबार रखना चाहते हैं क्योंकि कारोबार से ही तो उनको फायदा होगा उनके लोगों को रोजी-रोटी मिलेगी.'

भारत पर यूएस टैरिफ को लेकर क्या बोले कमर चीमा?

अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ को लेकर कमर चीमा ने कहा कि ऐसे वक्त में चीन के साथ ट्रेड का भारत को फायदा मिल रहा है. अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर हाई टैरिफ लगाए हैं और वहां की संसद में फिर कुछ सांसदों ने एक बिल भी पेश किया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले पांच देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया गया है. इन पांच देशों में भारत भी शामिल है. वहीं, ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क चलाने का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने 40 देशों की लिस्ट तैयार की है. उसका आरोप है कि ये देश चीन को टैरिफ से बचाने में मदद करने के लिए शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क चला रहे हैं. इसे लेकर कमर चीमा ने कहा कि अमेरिका भारत को टैरिफ की धमकियां दे रहा है, अगर आज चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते सही न होते तो भारत के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जानी थी. उन्होंने इसके लिए भारत की तारीफ की.

पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा, 'आज अगर चीन से मामलात खराब किए होते तो क्या होता, तो ये होता कि इंडियंस रो रहे होते कि अमेरिकंस ने टैरिफ लगा दिए हैं, चीन से संबंध खराब हैं तो ये चीज है. ये इंडिया ने समझदारी रखी है कि रास्ते खुले रखें हैं. 2025 में जो उन्होंने राउंड्स ऑफ टॉक किए हैं, वो सिर्फ चीन की इकोनॉमी की वजह से.'

'द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम' नाम की इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि चीन ने तीसरे देशों का इस्तेमाल मामूली प्रोसेसिंग, री-लेबलिंग, री-पैकेजिंग, री-इनवॉइसिंग या रूटिंग में बदलाव करने के लिए शुरू कर दिया है, जिससे ऐसा लगता था कि सामान किसी तीसरे देश का है, जबकि असल में उसमें चीनी सामान या सामग्री का बड़ा हिस्सा वैसा ही बना रहता था.
 

 

यह भी पढ़ें:- दिल्ली में फिर दिखेगी मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिगड़ी? डोभाल के चीन दौरे से घबराए PAK एक्सपर्ट, बोले- भारत को मिलेगा बूस्ट...

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