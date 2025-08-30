Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Cyber Crime In India: साइबर अटैक के साथ तेजी से बढ़ा AI बेस्ड क्राइम, जानें कौन से नंबर पर है भारत

उत्तराखंड में बारिश ने तोड़ा कई साल का रिकॉर्ड, IMD ने इन जिलों में जारी किया रेड अलर्ट  

सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं इन देश के लोग, जानें लिस्ट में भारत किस नंबर पर है?

30,000 फीट से तेजी से नीचे उतरा स्पाइसजेट का विमान, पायलट बना देवदूत, बचाई सैकड़ों जानें

सीटी स्कैन के बाद एलर्जी से महिला की मौत, जानिए क्या होता है एनाफिलेक्टिक शॉक और टेस्ट से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

AI से लेकर चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग..., पीएम मोदी ने जापान दौरे पर 6 अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का किया ऐलान

Rashifal 30 August 2025: वृश्चिक और कुंभ वाले क्रोध पर रखें संयम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर किया ऐलान

पैसों से जुड़े ये 8 सवाल पूछे बिना शादी की हामी बिल्कुल न भरें, वरना बाद में पड़ेगा पछताना

कौन हैं Anjali Raghav? जिनके साथ Live Show के दौरान पवन सिंह ने कर दी भद्दी हरकत... वीडियो देख भड़के लोग

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Cyber Crime In India: साइबर अटैक के साथ तेजी से बढ़ा AI बेस्ड क्राइम, जानें कौन से नंबर पर है भारत

साइबर अटैक के साथ तेजी से बढ़ा AI बेस्ड क्राइम, जानें कौन से नंबर पर है भारत

उत्तराखंड में बारिश ने तोड़ा कई साल का रिकॉर्ड, IMD ने इन जिलों में जारी किया रेड अलर्ट  

उत्तराखंड में बारिश ने तोड़ा कई साल का रिकॉर्ड, IMD ने इन जिलों में जारी किया रेड अलर्ट

30,000 फीट से तेजी से नीचे उतरा स्पाइसजेट का विमान, पायलट बना देवदूत, बचाई सैकड़ों जानें

30,000 फीट से तेजी से नीचे उतरा स्पाइसजेट का विमान, पायलट बना देवदूत, बचाई सैकड़ों जानें

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं इन देश के लोग, जानें लिस्ट में भारत किस नंबर पर है?

सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं इन देश के लोग, जानें लिस्ट में भारत किस नंबर पर है?

पैसों से जुड़े ये 8 सवाल पूछे बिना शादी की हामी बिल्कुल न भरें, वरना बाद में पड़ेगा पछताना

पैसों से जुड़े ये 8 सवाल पूछे बिना शादी की हामी बिल्कुल न भरें, वरना बाद में पड़ेगा पछताना

सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस

सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस

Homeदुनिया

दुनिया

AI से लेकर चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग..., पीएम मोदी ने जापान दौरे पर 6 अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का किया ऐलान

PM Modi Japan Visit: भारत और जापान ने अगले दशक के लिए बड़ा रोडमैप तैयार किया. AI, डिजिटल साझेदारी, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष मिशन और निवेश जैसे 6 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया गया.

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 30, 2025, 06:02 AM IST

AI से लेकर चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग..., पीएम मोदी ने जापान दौरे पर 6 अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का किया ऐलान

पीएम मोदी का जापान दौरा 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

PM Modi Japan Visit: भारत और जापान ने अपनी साझेदारी को नए मुकाम पर ले जाने का संकल्प जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने टोक्यो में शुक्रवार यानि 29 अगस्त को संयुक्त प्रेस वार्ता की. इस दौरान दोनों नेताओं ने न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को मज़बूत करने की बात कही, बल्कि आने वाले दशक के लिए एक  रोडमैप भी जारी किया. इसमें निवेश, तकनीक, पर्यावरण, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष समेत कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया. 

10 ट्रिलियन येन का निवेश

पीएम मोदी ने कहा कि भारत-जापान केवल दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं नहीं, बल्कि जीवंत लोकतंत्र भी हैं. यही वजह है कि उनकी साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अहम है. उन्होंने बताया कि आने वाले 10 साल में जापान से 10 ट्रिलियन येन निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है. इस दौरान दोनों देशों ने Economic Security Cooperation Initiative शुरू करने का भी निर्णय लिया, ताकि रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को गति मिले. 

भारत-जापान संबंधों को नई ऊंचाई देने पर जोर 

तकनीकी क्षेत्र में दोनों देश मिलकर Digital Partnership 2.0 और AI Cooperation Initiative पर काम करेंगे. इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स को भी साझा एजेंडे में शामिल किया गया है. पीएम मोदी ने कहा कि ये कदम भारत-जापान संबंधों को आर्थिक और तकनीकी रूप से नई ऊंचाई देंगे. 

चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग

भारत और जापान के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में भी साझेदारी को और मजबूती मिली है. पीएम मोदी ने बताया कि ISRO और JAXA मिलकर चंद्रयान श्रृंखला के अगले मिशन लूपेक्स (Chandrayaan-5) को लॉन्च करेंगे. यह मिशन 2027-28 में जापान के H3 रॉकेट से लॉन्च होगा, जिसमें ISRO का लैंडर और JAXA का रोवर शामिल होगा. यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में जल-बर्फ की खोज और अध्ययन करेगा. पीएम मोदी ने कहा कि यह सहयोग न केवल अंतरिक्ष विज्ञान को नई दिशा देगा, बल्कि दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री को भी जोड़कर नवाचार का बड़ा इकोसिस्टम तैयार करेगा.

यह भी पढ़ें: भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर किया ऐलान

'अंतिम सीमा नहीं, बल्कि अगली सीमा'

पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि भारत-जापान के वैज्ञानिक मिलकर नई सीमाओं को छुएंगे. उन्होंने कहा कि भारत के लिए अंतरिक्ष 'अंतिम सीमा नहीं, बल्कि अगली सीमा' है और यह साझेदारी धरती पर जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करेगी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
गुजरात के अमरेली में 4 बच्चों की दम घुटने से मौत, खेत मालिक की कार में खेल रहे थे मासूम
गुजरात के अमरेली में 4 बच्चों की दम घुटने से मौत, खेत मालिक की कार में खेल रहे थे मासूम
छठ पर घर जानें के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लगी लंबी कतारें, रेलवे ने बनाया ये प्लान
छठ पर घर जानें के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लगी लंबी कतारें, रेलवे ने बनाया ये प्लान
Wrong Way to Eat Honey: शहद में गलती से भी न मिलाएं ये 5 चीजें वरना पेट में शुरू हो जाएगी दिक्कत
शहद में गलती से भी न मिलाएं ये 5 पदार्थ, निकलेगा जहर और सेहत पर पड़ेगा गंभीर असर
Viral Video: पत्थर के हाथी से निकलते पानी को मान लिया चमत्कार, बांके बिहारी मंदिर में एसी का डिस्चार्ज वाटर पी रहे भक्त
Viral Video: पत्थर के हाथी से निकलते पानी को मान लिया चमत्कार, बांके बिहारी मंदिर में एसी का डिस्चार्ज वाटर पी रहे भक्त
Vidya Balan Weight Loss Secret: विद्या बालन का फिगर देखकर खुली रह जाएंगी आंखें, जानें वेट लॉस के लिए कौन सा अपनाया मैजिकल ट्रिक्स
विद्या बालन का फिगर देखकर खुली रह जाएंगी आंखें, जानें वेट लॉस के लिए कौन सा अपनाया मैजिकल ट्रिक्स
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं इन देश के लोग, जानें लिस्ट में भारत किस नंबर पर है?
सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं इन देश के लोग, जानें लिस्ट में भारत किस नंबर पर है?
पैसों से जुड़े ये 8 सवाल पूछे बिना शादी की हामी बिल्कुल न भरें, वरना बाद में पड़ेगा पछताना
पैसों से जुड़े ये 8 सवाल पूछे बिना शादी की हामी बिल्कुल न भरें, वरना बाद में पड़ेगा पछताना
सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस
सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस
ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी
ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी
Banana Health Benefits: सेहत का 'गोल्डन चाबी' है केला, रोजाना खाने से सेहत को मिलते हैं ये जबरदस्त लाभ
Banana Health Benefits: सेहत का 'गोल्डन चाबी' है केला, रोजाना खाने से सेहत को मिलते हैं ये जबरदस्त लाभ
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE