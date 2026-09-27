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AI की ताकत पर कौन लगाएगा लगाम? अमेरिका, चीन और UN के बीच कैसे तय होंगे नए नियम... क्या है एक्सपर्ट की राय

अमेरिका और चीन के बीच मची एआई की होड़ और इसके बढ़ते खतरों को देखते हुए, अब संयुक्त राष्ट्र (UN) पूरी दुनिया के लिए एक जैसा कड़ा नियम बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 27, 2026, 01:33 AM IST

AI की ताकत पर कौन लगाएगा लगाम? अमेरिका, चीन और UN के बीच कैसे तय होंगे नए नियम... क्या है एक्सपर्ट की राय

सांकेतिक AI Photo

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AI एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जो बहुत तेजी से दुनिया भर में आगे बढ़ रही है. इसकी मदद से कंप्यूटर और मशीनें इंसानों की तरह सोचने, कोडिंग करने और विज्ञान से जुड़े मुश्किल काम चुटकियों में करने लगी हैं. लेकिन जैसे-जैसे एआई की ताकत बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसके खतरों को लेकर पूरी दुनिया की चिंता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एआई का असर किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है.

संयुक्त राष्ट्र (UN) का कहना है कि इस खतरे से निपटने के लिए दुनिया के सभी देश एक साथ आएं और मिलकर इसके नियम तय करें. लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका और चीन एआई की रेस में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं तो इस तकनीक की रफ्तार को रोकने और दुनिया को सुरक्षित रखने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?

क्यों एआई से दुनिया में टेंशन बढ़ी?

हाल के दिनों में एआई तकनीक बनाने वाली बड़ी कंपनियों के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं घटीं, जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को टेंशन में डाल दिया है. इसकी शुरुआत जुलाई में हुई, जब OpenAI ने बताया कि एक साइबर सुरक्षा जांच के दौरान उनका एआई मॉडल security को तोड़कर बाहर निकल गए और कंपनी के रिसर्च सिस्टम के साथ-साथ 'हगिंग फेस' प्लेटफॉर्म के सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा दिया.

उसी महीने टेक कंपनी Anthropic ने बताया कि उसका Claude मॉडल सुरक्षित सैंडबॉक्स माहौल को तोड़कर तीन कंपनियों के सिस्टम में घुस गया. इन बैक-टू-बैक घटनाओं के बाद टेक जगत में हड़कंप मच गया है. एंथ्रोपिक कंपनी के पूर्व रिसर्चर जेकब कॉक्सन ने एआई की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए 8 सितंबर 2026 को अपने पद से रिजाइन दे दिया. इसके तुरंत बाद उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी, ''अगर एआई को लेकर तुरंत कड़े कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले कुछ ही सालों में यह तकनीक इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है.''

अमेरिका और चीन के बीच इस रेस में क्या चल रहा है?

अमेरिका का आरोप है कि चीनी कंपनियां (जैसे डीपसीक और अलीबाबा) अमेरिकी एआई मॉडल्स के Outputs को चुराकर अपने मॉडल्स को ट्रेन कर रही हैं, जिससे उनके अरबों डॉलर बच रहे हैं. जब भी कोई अमेरिकी लैब नया और एडवांस एआई मॉडल लॉन्च करती है तो चीनी कंपनियां उसके बेहतरीन फीचर्स को बहुत कम खर्च में कॉपी कर लेती हैं. लेकिन चीनी कंपनियां सिर्फ फीचर्स कॉपी कर पाती हैं. वे उसके पीछे की टेस्टिंग और खतरे के समय सिस्टम Shutdown करने के तरीकों को कॉपी नहीं कर सकतीं.

अमेरिका को इस बात का डर है कि चीन इस रेस में बिल्कुल उसके पीछे लगा हुआ है, इसलिए अमेरिका इस काम को रोकने के लिए तैयार नहीं है. दूसरी ओर, चीन भी इस दौड़ में रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि उसका मानना है कि वह सभी जरूरी कदम उठा रहा है.  

अमेरिका में एआई के लिए क्या कानून बनाए जा रहे हैं?

जुलाई में दो अमेरिकी सांसदों ने 'AI Kill Switch Act' नाम का एक बिल अमेरिकी संसद में पेश किया. इस कानून के तहत एआई बनाने वाली सभी बड़ी कंपनियों के लिए एक ऐसी 'इमरजेंसी बटन' रखना जरूरी होगा, जिससे किसी भी एआई मॉडल को तुरंत बंद किया जा सके. अगर कोई बड़ा संकट आता है तो अमेरिकी सरकार के होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी को किसी भी एआई मॉडल को तुरंत शटडाउन करने का पूरा अधिकार हो.

अमेरिकी संसद में 'Frontier Act' भी लाया गया है, जो सरकार को एआई की ट्रेनिंग और उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की इमरजेंसी पावर देता है. हालांकि, अमेरिकी सरकार के भीतर ही इसे लेकर भारी मतभेद हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई सुरक्षा की इन चेतावनियों को 'ग्लोबल वार्मिंग स्कैम' की तरह एक अफवाह बताया है. वहीं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कुछ नेताओं का मानना है कि ऐसे कड़े सरकारी नियम अमेरिका की टेक कंपनियों को कमजोर कर देंगे, जिसका सीधा फायदा चीन को होगा.

एआई की रेस पर 'किल स्विच' की तैयारी

चीन एआई को किस नजरिए से देख रहा है?

चीन के राज्य सुरक्षा मंत्री चेन यिक्सिन ने चेतावनी दी थी कि एआई का गलत इस्तेमाल देश की राजनीति और सरकार के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. उनका मानना है कि एआई की वजह से सरकारी डेटा, व्यापारिक राज और लोगों की प्राइवेसी को भारी नुकसान हो सकता है. इसी वजह से चीन की सरकार ने एआई से बनने वाली चीजों पर नजर रखने, डीपफेक हटाने और एआई चैटबॉट्स पर काबू पाने के लिए कई कड़े नियम बनाए हैं. चीनी नेताओं का मानना है कि यह सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं.

इसके साथ ही, चीन पूरी दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए नए मंच तैयार कर रहा है. इसी साल जुलाई में चीन ने 'वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन' (WAICO) की शुरुआत की, जिसमें 29 देश शामिल हो चुके हैं. इसके जरिए चीन उन देशों को तकनीकी मदद और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है जिनके पास बड़े कंप्यूटर रिसोर्सेज नहीं हैं. राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी 'डिजिटल सिल्क रोड' और BRICS संगठन के जरिए एक ऐसा ओपन-सोर्स एआई कम्युनिटी और क्लाउड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के टेक नियमों को कड़ी टक्कर दे सके.

एआई कानून को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर डॉ. चन्द्रनाथ सिंह ने DNA Hindi से बात करते हुए बताया, "भारत में AI को लेकर अभी तक कोई खास कानून नहीं है और न ही इतनी जल्दी कोई कानून बन सकता है. इसकी रफ्तार को रोकना आसान नहीं है और किसी एक देश के कानून बनाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके लिए दुनिया के सभी देशों और एआई वैज्ञानिकों को मिलकर एक ग्लोबल यूनियन बनाना होगा. वहां सभी को अपने रिसर्च पेपर जमा करने होंगे, ताकि पता चल सके कि कौन सा देश एआई में कितना आगे निकल चुका है. इसके बाद ही पूरी दुनिया के लिए एक कानून बन सकता है, जिसे हर देश अपनी संसद से पास कराकर लागू कर सकते हैं"

भारत में एआई रोकने के लिए क्या कहता है IT Act?

देश में इसको काबू में रखने के लिए मुख्य रूप से 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' (IT Act) का इस्तेमाल किया जाता है, जो साइबर अपराधों और इंटरनेट प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी तय करता है. इसके अलावा, 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023' (DPDP Act) लोगों के निजी डेटा की प्राइवेसी की रक्षा करता है और यह नियम एआई सिस्टमों पर भी लागू होता है. साथ ही, 'आईटी नियम 2021' इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं. 

UN एआई के नियम तय करने के लिए क्या कदम उठा रहा है?

यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना तो जरूरी है ही, लेकिन पूरी दुनिया को मिलकर एक साथ काम करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है. इसी सोच के साथ साल 2024 में संयुक्त राष्ट्र के देशों ने मिलकर 'ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट' नाम का एक समझौता किया था, जिसमें एआई पर मिलकर काम करने के लिए दो बड़े फैसले लिए गए थे. इसके बाद, अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने इन दोनों फैसलों को आधिकारिक मंजूरी देकर दो नए सिस्टम शुरू कर दिए.

  • अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल: इसका काम दुनिया भर की सरकारों को एआई के नए फायदों और इसके खतरों की वैज्ञानिक जानकारी देना है. 1 जुलाई 2026 को आई अपनी पहली रिपोर्ट में इस पैनल ने बताया कि एआई सोचने, कोडिंग करने और विज्ञान के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. लेकिन इसके साथ ही गलत खबरें फैलने, भेदभाव होने, प्राइवेसी छिनने, साइबर हमलों और इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर और बेकाबू 'सुपरइंटेलिजेंस' बनने के बड़े खतरे बढ़ रहे हैं.
  • शासन पर बातचीत: यह हर साल होने वाली एक ऐसी बड़ी मीटिंग या मंच है जहां दुनिया भर की सरकारें और एक्सपर्ट्स एक साथ बैठते हैं. यहां वे एआई के नियमों को एक जैसा बनाने और अपने अनुभवों पर खुलकर चर्चा करते हैं.
     
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