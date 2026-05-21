ईरान के बाद अब इस देश पर ट्रंप की नजर? कैरेबियन सागर में पहुंची US नेवी, बढ़ी हलचल

लैटिन अमेरिका में हलचल के बीच अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली परमाणु-संचालित विमानवाहक पोत यूएसएस निमिट्ज अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ कैरेबियन सागर में तैनात हो गया है.

लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. अमेरिका और क्यूबा के बीच लगातार बढ़ती तल्खी के बीच, अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली और विशालकाय विमानवाहक पोत यूएसएस निमिट्ज (USS Nimitz) अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ कैरेबियन सागर में दाखिल हो चुका है.

अमेरिकी मीडिया संस्थान द हिल की रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन की यह आक्रामक सैन्य तैनाती ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए सीधी कार्रवाई की चेतावनी दी है. इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों का संचालन करने वाली अमेरिकी दक्षिणी कमान ने बुधवार (20 मई 2026) को इस रणनीतिक कदम की आधिकारिक पुष्टि की.

अमेरिकी दक्षिणी कमान का संदेश

अमेरिकी दक्षिणी कमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया है. कमान ने कहा कि, "यूएसएस निमिट्ज ने ताइवान स्ट्रेट से लेकर अरब की खाड़ी तक दुनिया के हर कोने में अपनी अदम्य सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया है. यह युद्धपोत वैश्विक स्थिरता बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है."

युद्धक विमानों का पूरा बेड़ा शामिल

इस स्ट्राइक ग्रुप की मारक क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें निमिट्ज श्रेणी के परमाणु-संचालित विमानवाहक पोत के साथ-साथ आसमान और समंदर को थर्राने वाले युद्धक विमानों का पूरा बेड़ा शामिल है. इस बेड़े में अत्याधुनिक F/A-18E सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, दुश्मन के रडार को ध्वस्त करने वाले EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान, रसद और सहायता पहुंचाने वाले C-2A ग्रेहाउंड विमान शामिल हैं.

इसके अलावा, सुरक्षा चक्र को अभेद्य बनाने के लिए आरले बुर्के श्रेणी का मिसाइल विध्वंसक पोत USS Gridley और ईंधन आपूर्ति करने वाला जहाज USNS Patuxent भी इस बेड़े की ताकत बढ़ा रहे हैं.

ब्राजील में किया था संयुक्त नौसैनिक अभ्यास

वर्ष 1975 में अमेरिकी नौसेना का हिस्सा बना यूएसएस निमिट्ज दुनिया के सबसे अनुभवी और घातक युद्धपोतों में गिना जाता है. कैरेबियन सागर में पहुंचने से ठीक पहले, इस स्ट्राइक ग्रुप ने ब्राजील की नौसेना के साथ रियो डी जनेरियो के तट पर एक बड़ा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया था, जिसकी पुष्टि ब्राजील में स्थित अमेरिकी दूतावास ने की थी. इस अभ्यास को इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को मजबूत करने के कदम के रूप में देखा गया.

डोनाल्ड ट्रंप के तीखे तेवर

इस सैन्य हलचल के बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस से स्पष्ट किया कि उनकी सरकार क्यूबा की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही है. ट्रंप का यह आक्रामक बयान तब आया, जब अमेरिकी न्याय विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर अंतरराष्ट्रीय अदालतों में हत्या समेत कई गंभीर आरोप तय किए.

यह मामला वर्ष 1996 का है, जब क्यूबा की सेना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में दो नागरिक विमानों को मार गिराया था, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी. इस अभियोग को जानबूझकर क्यूबा के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सार्वजनिक किया गया, ताकि हवाना पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके.

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुद्दे को भावनात्मक मोड़ देते हुए कहा, "यह एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है. यह न केवल क्यूबा-अमेरिकियों के लिए, बल्कि उन सभी प्रवासियों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक क्षण है जो क्यूबा से आकर अमेरिका में बसे हैं और न्याय की उम्मीद में अपने परिवारों से मिलने वापस जाना चाहते हैं."

मार्को रुबियो का कूटनीतिक मोर्चा

इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने, जो स्वयं क्यूबा मूल के अमेरिकी हैं, इस विवाद में कूटनीतिक मोर्चा संभाल लिया है. उन्होंने क्यूबा की आम जनता के लिए स्पेनिश भाषा में एक विशेष संदेश जारी किया. रुबियो ने क्यूबा पर लगाए गए अमेरिकी ईंधन प्रतिबंधों का पुरजोर समर्थन किया और द्वीप पर लगातार हो रही भारी बिजली कटौती के लिए वहां की कम्युनिस्ट सरकार के कुप्रबंधन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया.