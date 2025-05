India Pakistan tension: भारत के एक्शन से पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि अब दुनिया से भीख मांगने पर मजबूर है. अब पाकिस्तान विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से लोन देने की अपील की है. आर्थिक मामलों के प्रभाग (Economic Affairs Division) ने अपने आधिकारिक X हैंडल @eadgop पर पोस्ट कर इसके बारे में जानकारी दी है.

पोस्ट में लिखा गया है, 'दुश्मन द्वारा भारी नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से और कर्ज की अपील करती है. बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार में गिरावट के बीच, हम अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से तनाव कम करने में मदद की गुहार लगाते हैं. राष्ट्र से दृढ़ रहने का आग्रह किया जाता है.' इस पोस्ट में प्रभाग ने @WorldBank को टैग कर #IndiaPakistanWar #PakistanZindabad लिखे हैं.

