बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार रुक नहीं रहा है. बीते दिनों पुजारी चिन्मय दास की गिरफ्तारी की गई और आज पुजारी श्याम दास की गिरफ्तारी की गई है. इसी सिलसिले में कल लाखों इस्कॉन भक्त एक साथ जुटेंगे.

TRENDING NOW

Hindus are in danger in Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार रुक नहीं रहा है. कभी अल्पसंख्यक हिदुओं तो कभी मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है. वहीं, बीते दिनों इस्कॉन के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया गया. अब शनिवार को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) ने पुष्टि की है कि जेल में बंद आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास से मिलने गए पुजारी श्याम दास प्रभु को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इस सिलसिले में दुनियाभर के लाखों इस्कॉन भक्त कल एक साथ जुटेंगे.

बिना वारंट के गिरफ्तारी

इस संबंध में इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधारमण दास ने सोशल मीडिया पर लिखा-आज चटगांव पुलिस ने एक और ब्रह्मचारी श्याम दास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, श्याम दास प्रभू को चटगांव पुलिस ने बिना किसी आधिकारिक वारंट के गिरफ्तार किया है.

बांग्लादेश के मंदिरों में तोड़फोड़

बता दें बीते शुक्रवार को बांग्लादेश के तीन मंदिरों को भीड़ ने निशाना बनाया. BDnews24.com की खबर के मुताबिक, यह हमला बंदरगाह शहर के हरीष चंद्र मुनसेफ लेन में दोपहर 2:30 बजे हुआ. शुक्रवार को शांतानेश्वरी मातृ मंदिर, शनि मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया गया है.

यह भी पढ़ें - Bangladesh Hindu Attacks: 'अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी' जानिए हिंदुओं पर हमले को लेकर संसद में क्या बोली मोदी सरकार

कल जुटेंगे पूरी दुनिया के कोलकाता की इस्कॉन

इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधारमण दास ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि 150 से ज़्यादा देशों और अनगिनत शहरों और कस्बों में, दुनिया भर के लाखों इस्कॉन भक्त इस रविवार, 1 दिसंबर को बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए प्रार्थना और मंत्रोच्चार करने के लिए एक साथ आएंगे. इसके लिए भक्तों को अपने स्थानीय ISKCON मंदिर या मण्डली में शामिल होना होगा.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.