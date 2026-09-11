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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

अफ्रीकी देश कांगो के 2 स्कूलों में भीषण आग से 24 बच्चों की दर्दनाक मौत, मचा हाहाकार

स्कूल में पढ़ने बैठे छात्रों के स्कूल अचानक आग की चपेट में आ गये. जब तक कोई कुछ समझपाता स्कूल आग का गोला बन गये, जिसमें स्कूल के बच्चों से लेकर टीचरों की जलकर मौत हो गई. वहीं दर्जनों घायल हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 11, 2026, 09:15 AM IST

अफ्रीकी देश कांगो के 2 स्कूलों में भीषण आग से 24 बच्चों की दर्दनाक मौत, मचा हाहाकार

Credit Image-Social Media

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अफ्रीकी देश कांगों में गुरुवार को अचानक आग लगने से 2 स्कूलों में पढ़ने वाले 24 बच्चों की आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. वहीं दर्जनों बच्चे घायल बताये जा रहे हैं. यह घटना कांगों के विद्रोहियों के कब्जे वाले बुकावु इलाके में हुई है. वहीं एपी के अनुसार, हादसे में कुछ युवकों की भी मौत हुई है. घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बीन हुई है. 

क्लासरूम में अचानक भड़की लपटें 

घटना गुरुवार सुबह की है, जब बुकावू शहर के उजामा और फुराहा प्राथमिक स्कूलों में बच्चे अपनी कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे थे. अचानक पास की एक इमारत से उठी आग की चिंगारी ने इन स्कूलों को अपनी आगोश में ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. देखते ही देखते कक्षाओं में धुएं का गुबार भर गया और चारों तरफ चीख-पुकार मच गई.

भगदड़ ने बढ़ाया खौफ

लपटों को देखकर बच्चों में अफरा-तफरी मच गई. स्कूल से बाहर निकलने के लिए जब छात्रों ने दौड़ लगाई, तो मुख्य द्वार पर भारी भगदड़ मच गई. कई छोटे बच्चे भीड़ के पैरों तले कुचल गये, तो कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए स्कूल की ऊपरी मंजिलों से ही नीचे छलांग लगा दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि छात्र अंदर ही फंसकर जलकर राख हो गये.

सैकड़ों घर जलकर राख, कई परिवार बेघर

यह हादसा सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आग ने पास की घनी बस्तियों को भी तबाह कर दिया. आग की चपेट में आने से करीब 300 से 500 लकड़ी के मकान और एक क्लिनिक पूरी तरह से जलकर स्वाह हो गया. इस विनाशकारी आग के कारण सैकड़ों स्थानीय परिवार खुले आसमान के नीचे आ गये हैं और बहुत से बेघर हो चुके हैं.

आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे घायल

एपी की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार, इस हादसे में 29 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गये हैं. घायलों में कई बच्चों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है. मरने वालों में 19 लड़कियां और 5 लड़के शामिल हैं. राहत और बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों का कहना है कि सुदूर और विद्रोही नियंत्रण वाले इलाके होने के कारण स्थिति को संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण हो रहा है और मृतकों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है.

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