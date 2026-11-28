दिसंबर 2024 में तालिबान ने महिलाओं के मेडिकल सेक्टर में ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था.

अफगानिस्तान में महिलाओं को 'गाय' और 'बकरी' बुलाया जा रहा

12 साल के बाद लड़कियों को पढ़ाई करने पर अफगान में रोक है

अफगानिस्तान के उत्तरी बल्ख प्रांत में तालिबान अधिकारियों ने कथित तौर पर सरकारी दस्तावेजों में महिलाओं के नाम लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसमें मेडिकल रिकॉर्ड और दवाइयों के पर्चे भी शामिल हैं. स्वास्थ्यकर्मियों को महिला मरीजों को उनके नाम से संबोधित करने के बजाय ‘बीबी’ कहने का निर्देश दिया गया है. बीबी का मतलब दादी या बुजुर्ग महिला होता है.

स्पेनिश अखबार एल पाइस की रिपोर्ट में अफगान मीडिया संस्थान जैन टाइम्स और द गार्जियन के हवाले से यह जानकारी दी गई है. इस आदेश से यह आशंका बढ़ गई है कि इसे भविष्य में अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, बल्ख प्रांत के अस्पताल कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को महिलाओं के नाम इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया है.

महिलाओं को कहा जा रहा 'बकरी' और 'गाय'

जर्मनी में रहने वाली अफगान महिला अधिकार कार्यकर्ता लाला उस्मानी ने एल पाइस को बताया कि महिलाओं, डॉक्टरों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी के अनुसार, कुछ महिलाओं को अपमानजनक तरीके से ‘बकरी’ और ‘गाय’ कहकर भी संबोधित किया जा रहा है. उस्मानी ने इसे महिलाओं को अमानवीय बनाने की एक सुनियोजित प्लानिंंग बताई. एक अन्य अफगान महिला कार्यकर्ता ने भी इस आदेश की पुष्टि की.

क्या पूरे देश में लागू होगा ये नियम?

महिला अधिकार संगठन फेमेना के अफगानिस्तान कार्यक्रम की प्रमुख जुबैदा अकबर ने चेतावनी दी कि यह प्रतिबंध धीरे-धीरे पूरे देश में लागू किया जा सकता है. उन्होंने पहले के उन मामलों का हवाला दिया, जिनमें स्थानीय स्तर पर शुरू किए गए प्रतिबंध बाद में पूरे अफगानिस्तान में लागू कर दिए गए थे. एल पाइस के मुताबिक, फेमेना ने महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने वाले 144 से अधिक फरमानों का पूरा डाॅक्यूमेंट्स तैयार किया है.

कब शुरू हुए महिलाओं पर प्रतिबंध?

यह कदम 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से महिलाओं पर लगाए जा रहे व्यापक प्रतिबंधों के बीच आया है. लड़कियों को 12 साल की उम्र के बाद पढ़ाई करने पर रोक है.महिलाओं को ज्यादातर पेशों से बाहर कर दिया गया है और सार्वजनिक स्थानों पर बोलने पर भी पाबंदियां हैं. इन प्रतिबंधों का असर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर भी पड़ा है. देश के कई प्रांतों में पुरुष डॉक्टरों को महिला मरीजों का इलाज करने से तौर पर रोक दिया गया है.

महिलाओं को मेडिकल ट्रेनिंग पर रोक

महिलाएं उन गिने-चुने समूहों में शामिल हैं, जिन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने की अनुमति है. दिसंबर 2024 में तालिबान ने महिलाओं के मेडिकल सेक्टर में ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था. यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि इन प्रतिबंधों ने दोहरे संकट की स्थिति पैदा कर दी है. प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्यकर्मी नौकरी छोड़ रही हैं या सेवानिवृत्त हो रही हैं, जबकि युवा महिलाओं को उनकी जगह लेने के लिए ट्रेनिंग लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में क्या?

2024 की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भी अफगान महिलाओं को नागरिक दस्तावेज हासिल करने में आने वाली परेशानियों का जिक्र किया गया था.महिलाओं को आमतौर पर नागरिक दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए किसी पुरुष साथी या रिश्तेदार की जरूरत पड़ती है. इससे उन महिलाओं के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जो परिवार की मुखिया हैं या जिनके पुरुष रिश्तेदार उनके साथ नहीं जा सकते.

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