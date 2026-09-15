FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अभी नहीं तो कभी नहीं... CAT 2026 आवेदन की आखिरी तारीख आज, इस लिंक पर क्लिक कर फटाफट भरें फॉर्म

अभी नहीं तो कभी नहीं... CAT 2026 आवेदन की आखिरी तारीख आज, इस लिंक पर क्लिक कर फटाफट भरें फॉर्म

अफगानिस्तान में फंसी इंडियन ट्रेवल व्लॉगर... महिलाओं के लिए तालिबान का खतरनाक नियम- अकेले घूमती दिखी तो गिरफ्तारी और सजा भी

अफगानिस्तान में फंसी इंडियन ट्रेवल व्लॉगर... महिलाओं के लिए तालिबान का खतरनाक नियम- अकेले घूमती दिखी तो गिरफ्तारी और सजा भी

कौन है कल्याण बैंसला? जिसे गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में किया गया गिरफ्तार, जोड़ी गई हत्या के प्रयास की धारा

कौन है कल्याण बैंसला? जिसे गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में किया गया गिरफ्तार, जोड़ी गई हत्या के प्रयास की धारा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

अफगानिस्तान में फंसी इंडियन ट्रेवल व्लॉगर... महिलाओं के लिए तालिबान का खतरनाक नियम- अकेले घूमती दिखी तो गिरफ्तारी और सजा भी

साल 2021 में अफगानिस्तान के नैतिकता प्रसार और व्यसन रोकथाम मंत्रालय ने महिलाओं के यात्रा करने को लेकर कुछ सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे. इसके अनुसार, महिलाओं को मध्यम और लंबी दूरी की यात्रा अकेले करने की इजाजत नहीं है.

Latest News

Neelam

Updated : Sep 15, 2026, 12:30 PM IST

अफगानिस्तान में फंसी इंडियन ट्रेवल व्लॉगर... महिलाओं के लिए तालिबान का खतरनाक नियम- अकेले घूमती दिखी तो गिरफ्तारी और सजा भी

महिलाओं के 72 किमी से ज्यादा अकेले यात्रा करने पर तालिबान ने लगाया है बैन (Image Source: Pexels)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • अफगानिस्तान में महिलाओं को पुरुष के बिना यात्रा करने पर प्रतिबंध है
  • 72 किमी से ज्यादा की यात्रा वह अकेले नहीं कर सकती हैं
  • अफगानिस्तान घूमने गई केरल की महिला व्लॉगर को तालिबानी अधिकारियों ने रोका और कहा उन्होंने नियम उल्लंघन किया है
  • यहां महिलाएं अपने पिता, पति या भाई के साथ ही लंबा सफर कर सकती हैं

अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद से तालिबान ने कई सख्त नियम बनाएं हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए हैं. ऐसा ही एक नियम है, जिसकी वजह से भारत की ट्रेवल व्लॉगर को अफगानिस्तान में अकेले यात्रा करने के लिए रोक दिया गया और गिरफ्तार करने की धमकी भी दी गई. केरल की फेमस ट्रेवल व्लॉगर 'बैकपैकर अरुणिमा' ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें देश के एक कानून का हवाला देते हुए धमकी दी कि महिलाओं को किसी पुरुष साथी या गाइड के बिना यात्रा करने पर पाबंदी है. उन्होंने हैरानी जताते हुए बताया कि इस देश के कानून के अनुसार, एक महिला अकेले यात्रा नहीं कर सकती है. उन्होंने दावा किया कि अकेले सफर करने की वजह से उन्हें तालिबान ने हिरासत में लिया था. मदद के लिए SOS शेयर करने के बाद उन्होंने बताया कि मुजाहिदीन के साथ बातचीत की और मामला सुलझने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.

क्या है अफगानिस्तान का ट्रेवल नियम?

साल 2021 में अफगानिस्तान के नैतिकता प्रसार और व्यसन रोकथाम मंत्रालय ने महिलाओं के यात्रा करने को लेकर कुछ सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे. इसके अनुसार, महिलाओं को मध्यम और लंबी दूरी की यात्रा अकेले करने की इजाजत नहीं है. लंबी दूरी के सफर के लिए उनके साथ किसी करीबी पुरुष रिश्तेदार, जैसे पति, पिता, भाई का होना जरूरी है. जो महिलाएं अकेले लंबी दूरी की यात्रा करेंगी, उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं दी जाएगी. मंत्रालय के प्रवक्ता सादिक अकीक के अनुसार 72 किमी से ज्यादा की दूरी तय करने वाली महिलाओं को उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना सफर करने पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिलेगी. इसके अलावा, गाड़ी मालिकों को भी हिदायत दी गई है कि बिना हिजाब वाली महिलाओं को अपनी गाड़ी में न बिठाएं.

व्लॉगर ने बताया अफगानिस्तान में उनके साथ क्या-क्या हुआ?

इंडियन व्लॉगर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आपबीती बताई है. उन्होंने कहा कि अकेले होने के कारण उन्हें पहले जलालाबाद में भी यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था. बामियान में अधिकारियों ने उनसे कहा कि बिना पुरुष के अकेले यात्रा करके उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वह शाम करीब सात बजे बामियान पहुंचीं, यहां अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट, वीजा और ट्रेवल के लिए मिले परमिशन लेटर के बारे में सवाल-जवाब किए. जब उन्हें बताया गया कि उन्होंने देश के नियम का उल्लंघन किया है तो वह काफी डर गईं. इसके बाद उन्होंने बामियान पहुंचने में उनकी मदद करने वाले व्यक्ति से संपर्क किया और उसने उनकी ओर से अधिकारियों से बात की. अधिकारियों ने उनसे कहा कि वह गाइड के साथ यात्रा करें.

व्लॉगर ने कहा कि वह उज्बेकिस्तान के बॉर्डर की तरफ करीब 500 किलोमीटर की यात्रा करने का प्लान बनाकर आई थीं, लेकिन उन्हें डर था कि रास्ते में उन्हें कई चेकिंग पॉइंट्स से गुजरना पड़ेगा और उन्हें यह भी डर था कि उनके साथ कुछ गलत न हो जाए इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी शेयर की ताकि कोई उनकी मदद करे. उन्होंने पोस्ट में आग्रह करते हुए कहा था कि वह अफगानिस्तान में फंसी हुई हैं, बामियान में हैं, कोई इंडियन एंबेसी से संपर्क के लिए मदद करे.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement