अफगानिस्तान में खनन कंपनी की लापरवाही से स्कूल के पास रखे बारूद में धमाका हो गया. तालिबान सरकार ने 7 बच्चों की मौत की पुष्टि की है.

अफगानिस्तान के कुनार प्रांत की राजधानी असदआबाद के पास स्थित एक स्कूल के नजदीक रखे बारूद के डिपो में अचानक बहुत तेज धमाका हो गया. इस हादसे में 7 स्कूली बच्चों की जान चली गई, जबकि 99 से ज्यादा बच्चे बुरी तरह घायल हो गए.

यह हादसा शनिवार (28 नवंबर 2026) सुबह करीब 10 बजे उस वक्त हुआ जब बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे. बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे. घायल बच्चों को तुरंत असदआबाद के प्रांतीय अस्पताल ले जाया गया. हादसे में घायल कुछ बच्चों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने धमाके की क्या वजह बताई है?

घटना के तुरंत बाद तालिबान सरकार के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानीने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक आधिकारिक बयान जारी किया. उन्होंने बताया कि शुरुआती पड़ताल से पता चला है कि यह विस्फोट पास की माइनिंग कंपनियों के बारूद गोदाम में बरती गई भारी लापरवाही और अनदेखी की वजह से हुआ है.

कानी ने बयान में कहा कि यह हादसा किसी बाहरी हमले का नतीजा नहीं है, बल्कि डिपो में काम करने वालों की घोर लापरवाही के कारण हुआ है. उन्होंने यह भी साफ किया कि इस पूरे मामले की गहन पड़ताल अभी जारी है और ब्योरा आने पर आगे की जानकारी दी जाएगी.

वहीं कुनार प्रांतीय पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता फरीद देहकान ने भी मीडिया को बताया कि यह धमाका शनिवार सुबह ठीक 10 बजे हुआ और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी.

په ډیرې خواشینۍ سره چې نن سهار د کونړ ولایت مرکز د اندیرسیر په سیمه کې یوه مکتب ته څېرمه چاودنه رامنځته شوې چې د لوړنیو معلوماتو په اساس د ښوونځي ۷ زده کونکي پکې شهیدان او تر ۹۹ نور ژوبل شوي. انا لله وانا الیه راجعون. ۱/۲ — M.Abdul Mateen Qani مفتي عبدالمتين قانع (@abdulmateenqani) November 28, 2026

बारूद किस काम के लिए रखा गया था?

कुनार प्रांत के सूचना निदेशक स्वामीउलहक हकबयान ने जर्मनी की न्यूज एजेंसी डीपीए को बताया कि गोदाम में रखा बारूद 2 कामों के लिए जमा किया गया था. पहला, आसपास के पहाड़ी इलाकों में पत्थर निकालने यानी खनन के काम में इसका इस्तेमाल होना था. दूसरा, कुनार-नूरिस्तान हाईवे के किनारे मौजूद बड़े और खतरनाक पत्थरों को तोड़कर रास्ता साफ करना था.

क्या अफगानिस्तान में स्कूलों के पास धमाके की यह पहली घटना है?

अफगानिस्तान में बीते एक हफ्ते के भीतर स्कूल के पास धमाका होने की यह तीसरी घटना है. इस बात की पुष्टि तालिबान के आंतरिक मंत्रालय ने खुद की है. इससे पहले इसी हफ्ते दो अलग-अलग घटनाएं हुई थीं:

कपिला प्रांत: यहां एक धार्मिक मदरसे के पास धमाका हुआ था, जिसमें बच्चों की जान गई थी.

यहां एक धार्मिक मदरसे के पास धमाका हुआ था, जिसमें बच्चों की जान गई थी. फराह प्रांत: यहां भी एक धार्मिक स्कूल के पास इसी तरह का विस्फोट हुआ था.

इन दोनों हादसों में कुल मिलाकर 5 छात्रों की मौत हो गई थी. स्थानीय अधिकारियों ने बताया था कि कपिला और फराह में हुए धमाके पुराने युद्ध के दौरान जमीन में बिना फटे रह गए बमों और बारूदी सुरंगों के फटने से हुए थे. लेकिन शनिवार को कुनार में हुआ यह तीसरा धमाका पुराने बमों से नहीं, बल्कि चालू माइनिंग कंपनी के गोदाम में इंसानी लापरवाही की वजह से हुआ.

हादसे के बाद अब वहां क्या हालात हैं?

इस समय असदआबाद के प्रांतीय अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल है. 99 घायल बच्चों के इलाज के लिए डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं. कई परिवारों ने मासूम बच्चों को खो दिया है, जिससे पूरे कुनार प्रांत में शोक और गुस्से की लहर है.

तालिबान के आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि इस लापरवाही के जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए पड़ताल टीम काम कर रही है. माइनिंग कंपनी के अधिकारियों और गोदाम के रखवालों से पूछताछ की जा रही है.

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