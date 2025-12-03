FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हिंदुओं की पूजा के लिए सरकार सुरक्षा देती-कबीर | शिमला की संजौली मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिया नोटिस, 9 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी | यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर मिलावटी पनीर और नकली दूध नष्ट किया | नए लेबर कोड के खिलाफ संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, सोनिया, राहुल, खरगे प्रदर्शन में शामिल | दिल्ली के रामजस, देशबंधु कॉलेज को धमकी मिली, दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अफगानिस्तान में व्यक्ति को दी गई खौफनाक सजा, 13 साल के बच्चे ने स्टेडियम में 80000 लोगों के सामने मारी गोली

अफगानिस्तान में व्यक्ति को दी गई खौफनाक सजा, 13 साल के बच्चे ने स्टेडियम में 80000 लोगों के सामने मारी गोली

Dollar vs Rupee: रुपये में आई तगड़ी गिरावट, पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के पार

Dollar vs Rupee: रुपये में आई तगड़ी गिरावट, पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के पार

क्या आपको पता है सुबह अगर ये 5 आदतें अपना लें तो कैंसर का रिस्क कम होगा और बुढ़ापे तक रहेंगे फिजिकली और मेंटली फिट

क्या आपको पता है सुबह अगर ये 5 आदतें अपना लें तो कैंसर का रिस्क कम होगा और बुढ़ापे तक रहेंगे फिजिकली और मेंटली फिट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट? यहां पेड़ हैं पहरेदार और हवा है बेहद साफ

दुनिया के किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट? यहां पेड़ हैं पहरेदार और हवा है बेहद साफ

किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व

किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व

भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित

भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित

Homeवर्ल्ड

वर्ल्ड

अफगानिस्तान में व्यक्ति को दी गई खौफनाक सजा, 13 साल के बच्चे ने स्टेडियम में 80000 लोगों के सामने मारी गोली

अफगास्तिान में एक तालीबानी सजा सामने आई है, जहां 13 साल के बच्चे ने 80 हजार लोगों से भरे स्टेडियम के बीच 12 हत्याओं के आरोपी को गोली मार दी. इसके बाद आरोपी शख्स को फांसी की सजा सुनाई गई. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 03, 2025, 11:12 AM IST

अफगानिस्तान में व्यक्ति को दी गई खौफनाक सजा, 13 साल के बच्चे ने स्टेडियम में 80000 लोगों के सामने मारी गोली
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अफगानिस्तान के पूर्वी खोस्त शहर एक स्टेडियम एक व्यक्ति को बेहद खौफनाक सजा दी गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यहां एक 13 साल के लड़के ने 80 हजार लोगों के सामने व्यक्ति को गोली मार दी. इसके बाद उसे फांसी दी गई. यह सजा अफगान सुप्रीम कोर्ट के आदेश और तालिबान के सबसे बड़े नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा की मंजूरी के बाद हुई है. सार्वजनिक फांसी ने अफ़ग़ानिस्तान में शरिया क़ानून की वापसी का भी संकेत दिया है, जिसे चार साल पहले अमेरिकी और नाटो सेनाओं की अराजक वापसी के बाद सख्ती से लागू किया गया था.

अफगानिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक बयान के अनुसार , मंगल नामक व्यक्ति ने अब्दुल रहमान और महिलाओं व बच्चों सहित 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. आरोपी 12 लोगों की हत्या को अंजाम देकर फरार हो चुका था, उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद जांच में मंगल के दोषी निकलने पर अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई. बयान में आगे कहा गया कि इस आदेश को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुनजादा ने मंजूरी दी है.वहीं सजा से पहले एक स्टेडियम में लोगों को बुलाया गया. 

पीड़ितों के परिवार द्वारा गोली मारी गई

मंगल की कथित तौर पर उसी परिवार के एक 13 वर्षीय लड़के ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी हत्या का उसे दोषी ठहराया गया था. फांसी के एक गवाह के हवाले से बताया गया कि "वे हत्यारे को सबके सामने लाये. इसके बाद डॉक्टर आए और उसकी जांच की. फिर शिकायतकर्ता आया और शरिया के नियमों के मुताबिक, मंगल को गोली मार दी. खोस्त के एक अन्य निवासी ने हत्या को उचित ठहराया और कहा कि कड़ी सजा की आवश्यकता थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने "महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया था. कोई भी ऐसा काम नहीं करता".

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

स्टेडियम में आरोपी की व्यक्ति को फांसी दिये जाने से लेकर इसको लेकर प्रतिक्रिया जोरों पर हैं. वहीं अफगानिस्तान की तरफ से मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई दी गई. इसमें उन्होंने बताया कि  "पीड़ित के परिवार को माफी और सुलह का विकल्प दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया और क़िसास पर जोर दिया, तो क़िसास के ईश्वरीय फैसले को लागू करने का आदेश जारी किया गया."
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट? यहां पेड़ हैं पहरेदार और हवा है बेहद साफ
दुनिया के किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट? यहां पेड़ हैं पहरेदार और हवा है बेहद साफ
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
घर पर कैसे जानें कि हार्ट की आर्टरीज में प्लाक तो नहीं जमा है? ये हैं जांच करने के 5 सरल तरीके
घर पर कैसे जानें कि हार्ट की आर्टरीज में प्लाक तो नहीं जमा है? ये हैं जांच करने के 5 सरल तरीके
दुनिया का इकलौता सफेद संगमरमर का शहर किसे कहा जाता है? यहां कार तक व्हाइट रखने का है नियम
दुनिया का इकलौता सफेद संगमरमर का शहर किसे कहा जाता है? यहां कार तक व्हाइट रखने का है नियम
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल
Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल
MORE
Advertisement