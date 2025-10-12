अफगानिस्तान ने देर रात पाकिस्तान पर किया बड़ा हमला, बॉर्डर की कई चौकियों पर भी कब्जा

अफगान सेना ने शनिवार देर रात डूरंड लाइन पर स्थित कई पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया. अफगान सैनिकों ने कई पाक चौकियों पर कब्जे का दावा किया है. दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है.

काबुल पर हुए हवाई हमलों के बाद अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है. अफगान सेना ने शनिवार देर रात डूरंड लाइन पर स्थित कई पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया. अफगान रक्षा बलों का कहना है कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक का जवाब है, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान गई थी. अफगान सेना की ‘201 ख़ालिद बिन वालिद कमांड’ ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान ने अफगान संप्रभुता का उल्लंघन किया है और यह जवाब उसी का नतीजा है. कमांड ने यह भी दावा किया कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पर अपनी गतिविधियों को रोक नहीं देता.

पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स पोस्टों को निशाना बनाया

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, अफगान सेना ने रात करीब साढ़े नौ बजे के आसपास पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स पोस्टों को निशाना बनाया. इसमें भारी हथियार और आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया. बताया जा रहा है कि अफगान सैनिकों ने कई चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है. सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी लगातार जारी है. दोनों देशों की सेनाओं के बीच तीखी झड़पें हो रही हैं और हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं. सीमा के आस-पास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है और कई परिवार सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं.

लगातार जारी है फायरिंग

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याक़ूब ने शुक्रवार को ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि काबुल पर हमला करने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी. इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था. अब कुर्रम बॉर्डर से आई तस्वीरों में अफगान सैनिकों को पाकिस्तान की चौकियों की ओर फायरिंग करते देखा जा सकता है.

