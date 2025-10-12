'उस मुल्क की सरहद को ...', CDS जनरल अनिल चौहान ने चीन सीमा को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बोले-सतर्क रहने की जरूरत
Working Culture for Female: काम के लिहाज से महिलाओं के लिए बेस्ट हैं भारत के ये 10 स्टेट, क्या आपके राज्य का है नाम इसमें?
Sukra Gochar: 17 अक्टूबर को शुक्र का गोचर इन 3 राशियों जीवन में मचाएगा उथल-पुथल, विवाद-अशांति का रहेगा माहौल
अफगानिस्तान ने देर रात पाकिस्तान पर किया बड़ा हमला, बॉर्डर की कई चौकियों पर भी कब्जा
70th Filmfare Award Winners: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने मारी बाजी, टेक्निकल कैटेगरी में आगे रहीं ये फिल्में
Flipkart Diwali Sale जैसा मौका फिर नहीं मिलेगा, Google Pixel 9 में 26,500 रुपये की मिल रही है छूट
Filmfare 2025 में शाहरुख खान ने फिर किया कुछ ऐसा, फैंस बोले- 'इनके जैसा कोई नहीं'.. देखें वीडियो
Sonakshi-Zaheer Troll: शादी के बाद कपल फिर क्यों हो रहा ट्रोल? फैंस को याद आया दीपिका-रणवीर का विवाद
Ravindra Jadeja नहीं खेलेंगे वनडे वल्ड कप 2027? दिग्गज ऑलराउंडर ने खुद तोड़ी चुप्पी
चांद पर शहर बनाने की पूरी तैयारी! NASA बनाने जा रहा है शीशे के घर
दुनिया
अफगान सेना ने शनिवार देर रात डूरंड लाइन पर स्थित कई पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया. अफगान सैनिकों ने कई पाक चौकियों पर कब्जे का दावा किया है. दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है.
काबुल पर हुए हवाई हमलों के बाद अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है. अफगान सेना ने शनिवार देर रात डूरंड लाइन पर स्थित कई पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया. अफगान रक्षा बलों का कहना है कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक का जवाब है, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान गई थी. अफगान सेना की ‘201 ख़ालिद बिन वालिद कमांड’ ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान ने अफगान संप्रभुता का उल्लंघन किया है और यह जवाब उसी का नतीजा है. कमांड ने यह भी दावा किया कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पर अपनी गतिविधियों को रोक नहीं देता.
स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, अफगान सेना ने रात करीब साढ़े नौ बजे के आसपास पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स पोस्टों को निशाना बनाया. इसमें भारी हथियार और आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया. बताया जा रहा है कि अफगान सैनिकों ने कई चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है. सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी लगातार जारी है. दोनों देशों की सेनाओं के बीच तीखी झड़पें हो रही हैं और हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं. सीमा के आस-पास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है और कई परिवार सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: ट्रंप के बयान से फिर मंडराया ट्रेड वॉर का खतरा, चीन पर 100 फीसदी टैरिफ की तैयारी, समझें पूरा मामला
अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याक़ूब ने शुक्रवार को ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि काबुल पर हमला करने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी. इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था. अब कुर्रम बॉर्डर से आई तस्वीरों में अफगान सैनिकों को पाकिस्तान की चौकियों की ओर फायरिंग करते देखा जा सकता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.