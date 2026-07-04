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ईरान के सुप्रीम लीडर का किस रीति-रिवाज से होगा अंतिम संस्कार? जानें 4 महीने तक कहां और कैसे रखा गया था खामेनेई का पार्थिव शरीर

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ईरान के सुप्रीम लीडर का किस रीति-रिवाज से होगा अंतिम संस्कार? जानें 4 महीने तक कहां और कैसे रखा गया था खामेनेई का पार्थिव शरीर

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के चार महीने से ज्यादा समय के बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जानें किस रीति-रिवाज से होगा उनका और उनके परिवार के 4 और सदस्यों का अंतिम संस्कार...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jul 04, 2026, 03:47 PM IST

ईरान के सुप्रीम लीडर का किस रीति-रिवाज से होगा अंतिम संस्कार? जानें 4 महीने तक कहां और कैसे रखा गया था खामेनेई का पार्थिव शरीर

Ali Khamenei का अंतिम संस्कार. (Image: Canva)

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  • 125 दिन बाद शुरू हुई ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया
  • 28 फरवरी को इजरायल-अमेरिका हमले में हुई थी मौत
  • अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ परिवार के 4 सदस्य भी होंगे सुपुर्द-ए-खाक
  • शिया इस्लामी परंपराओं के अनुसार पूरी हो रही हैं रस्में

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के करीब 125 दिन बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उनकी मौत 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में हुई थी. सुरक्षा कारणों और युद्ध की स्थिति को देखते हुए उनका अंतिम संस्कार तुरंत नहीं किया जा सका. अब ईरान और पड़ोसी इराक के कई शहरों में धार्मिक परंपराओं के अनुसार खामनेई के अंतिम विदाई के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसके बाद 9 जुलाई को ईरान के पवित्र शहर मशहद में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. अली खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक के लिए स्पेशल हेडक्वॉर्टर की प्रवक्ता इमान अत्तरजादेह ने कहा कि शव को धार्मिक और कानूनी मानकों के अनुरूप पूरी गरिमा और सम्मान के साथ सुरक्षित रखा गया था.

किस रीति-रिवाज से किया जाएगा ईरान के सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार?

अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की सभी रस्में शिया इस्लामी परंपराओं के अनुसार पूरी की जा रही हैं. तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में श्रद्धांजलि सभा और धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है. इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जुलूस के रूप में तेहरान और कोम ले जाया जाएगा. अंतिम यात्रा के दौरान इराक के नजफ और कर्बला जैसे पवित्र शहरों में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके बाद आखिर में 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा दरगाह के पास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. इस हमले में जान गंवाने वाले उनके परिवार के कुछ सदस्यों के पार्थिव शरीर का भी अंतिम संस्कार इस दौरान किया जाएगा. 28 फरवरी को हुए हमले में उनकी एक बेटी, दामाद और उनकी 14 महीने की पोती के साथ-साथ उनके बेटे और वर्तमान सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की पत्नी भी मारी गई थीं. 

कैसे सुरक्षित रखा गया था अयातुल्ला अली खामेनेई का पार्थिव शरीर?

चार महीने से अधिक समय तक अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के शवों को सुरक्षित रखने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, ईरान ने इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. फॉक्स न्यूज डिजिटल से बातचीत में काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट डॉ. उमर मोहम्मद ने कहा कि शवों को सुरक्षित रखने के लिए फोरेंसिक मोर्चरी के रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल किया गया होगा. इस्लाम के धार्मिक नियमों का पालन करते हुए शव पर किसी तरह का केमिकल एम्बामिंग नहीं किया जा सकता. उनके मुताबिक, शिया परंपरा में असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध या सुरक्षा संकट की स्थिति में शव को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा जा सकता है और फिर परिस्थितियां सामान्य होने पर उनका सुरक्षित माहौल में अंतिम संस्कार किया जा सके. 

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