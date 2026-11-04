कौन हैं सारा जुकाकू? अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर की वाइफ, भारत से है खास नाता, जानिए पढ़ाई से लेकर नेटवर्थ तक सबकुछ

मिडटर्म चुनाव 2026 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले अमेरिकी नेता अब्दुल अल-सैयद की पत्नी का नाम सारा जुकाकू है. सारा का कर्नाटक के भटकल से खास रिश्ता है.

अब्दुल अल-सैयद और सारा जुकाकू की प्रेम कहानी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से शुरू हुई थी (Image Source- Instagram/Abdul El-Sayed)

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव 2026 में अब्दुल अल-सैयद की ऐतिहासिक जीत के बाद उनकी पत्नी डॉ. सारा जुकाकू भी चर्चा में आ गई हैं. इसकी वजह सिर्फ उनका अमेरिका की राजनीति से जुड़ना नहीं, बल्कि उनका भारतीय कनेक्शन भी है. दरअसल, सारा का परिवार मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है. ऐसे में अमेरिका की राजनीति में मिली इस कामयाबी के साथ दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे का नाम भी सुर्खियों में आ गया है.

सारा जुकाकू पेशे से मनोचिकित्सक यानी साइकियाट्रिस्ट हैं. वह लंबे समय से मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही हैं. आपको बताते हैं कि कौन हैं डॉ. सारा जुकाकू, उनकी पढ़ाई-लिखाई कहां हुई, अब्दुल अल-सैयद से उनकी मुलाकात कैसे हुई और उनकी संपत्ति कितनी है.

कर्नाटक के भटकल से जुड़ी हैं सारा की जड़ें

डॉ. सारा जुकाकू का जन्म और पालन-पोषण अमेरिका के मिशिगन में हुआ, लेकिन उनका परिवार भारतीय मूल का है. एक इंटरव्यू में अब्दुल अल-सैयद ने बताया था कि उनकी पत्नी सारा के पिता डॉ. तैयब जुकाकू का संबंध कर्नाटक के भटकल से है. ये कस्बा मंगलुरु से करीब 140 किलोमीटर दूर स्थित है. डॉ. तैयब पेशे से नेफ्रोलॉजिस्ट (किडनी रोग विशेषज्ञ) हैं. अमेरिका जाने से पहले उन्होंने बेंगलुरु में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी.

राज्य सरकार में मंत्री रहे थे दादा

सारा के परिवार का भटकल में काफी सम्मान रहा है. उनके दादा जुकाकू शम्सुद्दीन इलाके की जानी-मानी हस्तियों में शामिल थे. वह पेशे से वकील और शिक्षाविद थे. उन्हें भटकल क्षेत्र के शुरुआती वकीलों में गिना जाता है. इसके अलावा उन्होंने बीडी जट्टी के शासनकाल में मैसूर राज्य में वित्त विभाग के डिप्टी मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी संभाली थी.

स्थानीय विकास में भी उनका योगदान रहा. बताया जाता है कि भटकल में बिजली पहुंचाने की दिशा में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. सारा के पिता ने भी ये ध्यान रखा कि अमेरिका में रहने के बावजूद उनके बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े रहें. इसके लिए वह उन्हें समय-समय पर बेंगलुरु और भटकल लेकर जाते थे.

(Image Source- Instagram/Abdul El-Sayed)

कहां से की है सारा जुकाकू ने पढ़ाई?

सारा ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से सोशियोलॉजी और नियर ईस्टर्न स्टडीज में बैचलर डिग्री हासिल की. इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गईं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंपेरेटिव सोशल पॉलिसी में मास्टर डिग्री पूरी की. फिर सारा ने मेडिकल की पढ़ाई का रास्ता चुना. साल 2015 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैगलोस कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स से मेडिकल डिग्री हासिल की. आगे चलकर उन्होंने वेल कॉर्नेल में इंटर्नशिप की और मिशिगन मेडिसिन से मनोचिकित्सा में रेजिडेंसी ट्रेनिंग पूरी की.

क्या करती हैं सारा जुकाकू?

सारा ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना करियर बनाया. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन हेल्थ सिस्टम में क्लिनिकल साइकियाट्री के तहत काम किया. टीओआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस में को-चीफ ऑफ साइकियाट्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं.

साल 2024 में उन्होंने एन आर्बर में अपना मानसिक स्वास्थ्य केंद्र 'माइंड वर्क साइकियाट्री' शुरू किया. यहां मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का इलाज किया जाता है. उनकी विशेषज्ञता में एंग्जायटी, डिप्रेशन, साइकोसिस और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामले शामिल हैं. खासतौर पर मातृत्व के दौरान होने वाली मानसिक परेशानियों पर उनका ध्यान रहता है.

(Image Source- X/Abdul El-Sayed)

यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में हुई थी अब्दुल से मुलाकात

अब्दुल अल-सैयद और सारा जुकाकू की प्रेम कहानी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से शुरू हुई थी. दोनों पढ़ाई के दौरान मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए थे. इसी दौरान उनकी दोस्ती हुई और धीरे-धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया. सारा जब कॉलेज में फ्रेशमैन थीं, तभी दोनों की सगाई हो गई थी. इसके बाद मई 2006 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए. उनकी शादी को अब दो दशक से ज्यादा समय हो चुका है.

अब्दुल ने अपनी किताब 'हीलिंग पॉलिटिक्स' में भी सारा के योगदान और अपने रिश्ते के बारे में लिखा है. वह उन्हें अपनी जिंदगी का अहम सहारा मानते हैं. इस कपल की दो बेटियां हैं, जिनके नाम एमली और सेरीन हैं. परिवार मिशिगन के एन आर्बर में रहता है और अपनी बेटियों को आमतौर पर मीडिया की चकाचौंध से दूर रखता है.

पति के चुनाव प्रचार में भी रहीं एक्टिव

अब्दुल अल-सैयद के चुनाव अभियान के दौरान सारा ने भी उनका पूरा साथ दिया. वह कैंपेन वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में नजर आईं. एक चुनावी रैली के दौरान सारा ने अपने पति के साथ रिश्ते को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा था, ''उन्हें मेरे अलावा कोई नहीं बताता कि क्या करना है.'' उनकी इस बात पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े थे.

Sarah's beautiful speech in the final moments of our final rally of the campaign. https://t.co/bbTyp8onc9 — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) November 3, 2026

अब्दुल भी कई बार दक्षिण भारतीय परिवार से अपने रिश्ते का जिक्र कर चुके हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि दक्षिण भारतीय परिवार में शादी के बाद वह वहां की संस्कृति को अच्छी तरह समझ चुके हैं. यहां तक कि उन्हें लगता है कि वह अरब से ज्यादा भारतीय हो गए हैं. उन्होंने कहा था कि उनके आसपास देसी महिलाएं हैं, उनकी पत्नी और दोनों बेटियां भी देसी हैं.

कितनी है सारा जुकाकू की नेटवर्थ?

अब बात करते हैं सारा जुकाकू की संपत्ति की. उनकी व्यक्तिगत नेटवर्थ का कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है. हालांकि, जून 2025 में अब्दुल अल-सैयद की ओर से दी गई वित्तीय जानकारी से परिवार की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

डेट्रोइट मेट्रो टाइम्स के मुताबिक, अब्दुल और सारा की संयुक्त नेटवर्थ करीब 5.80 लाख डॉलर से 17 लाख डॉलर के बीच आंकी गई थी. भारतीय रुपये में ये रकम लगभग 4.8 करोड़ से 14 करोड़ रुपये के आसपास बैठती है. उनके संयुक्त टैक्स रिटर्न में 6,75,246 डॉलर की ग्रॉस इनकम दर्ज थी. इसमें सैलरी, कैपिटल गेन और अन्य आय शामिल थी. सारा की कमाई का एक हिस्सा उनके मनोचिकित्सा के पेशे से आता है.

(Image Source- X/Abdul El-Sayed)

बेंगलुरु-दुबई में हैं रेंटल प्रॉपर्टी

वित्तीय दस्तावेजों के मुताबिक, सारा के नाम पर भारत और दुबई में भी रेंटल प्रॉपर्टी हैं. बेंगलुरु में उनकी एक संपत्ति की अनुमानित कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपसे के बीच बताई गई है. इससे सालाना करीब 15 लाख रुपये तक किराये की आमदनी भी दर्ज की गई. वहीं दुबई में मौजूद उनकी दूसरी संपत्ति की कीमत भी 1 लाख से 2.5 लाख डॉलर के बीच बताई गई है.

सारा जुकाकू की कहानी सिर्फ एक अमेरिकी राजनेता की पत्नी होने तक सीमित नहीं है. भारतीय विरासत, शानदार शैक्षणिक सफर, मेडिकल क्षेत्र में पहचान और परिवार के साथ मजबूत जुड़ाव ने उन्हें एक अलग पहचान दी है. अमेरिका की राजनीति में अब्दुल अल सैयद की ऐतिहासिक कामयाबी के साथ कर्नाटक के भटकल से जुड़ा उनका पारिवारिक रिश्ता भी खास चर्चा का विषय बन गया है.

ये भी पढ़ें- ट्रंप ने जिसे कहा था 'जिहादी' वह बन गया अमेरिका का पहला मुस्लिम सीनेटर, कौन हैं अब्दुल अल-सैयद? भारत से खास नाता