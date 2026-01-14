Thailand Train Accident: थाईलैंड में क्रेन गिरने से पटरी से उतर गई ट्रेन, 22 की मौत 30 से ज्यादा लोग घायल

थाईलैंड के उत्तरपूर्वी प्रांत जा रही एक ट्रेन उस पर क्रेन गिरने की वजह से पटरी से उतर गई. इस दुर्घटना में 22 लोगों के मारे जाने और 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

थाईलैंड से बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया है. स्थानीय पुलिस ने बताया कि बैंकॉक से थाईलैंड के उत्तरपूर्वी प्रांत जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई. यह दुर्घटना एक कंसट्रक्शन क्रेन के ट्रेन के डिब्बे पर गिरने से हुई. इस दुर्घटना में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 30 लोग घायल हो गए.

यह दुर्घटना बुधवार सुबह बैंकॉक से 230 किलोमीटर उत्तरपूर्व में नाखोन रत्चासिमा प्रांत के सिखियो जिले में हुई. नाखोन रत्चासिमा प्रांत के स्थानीय पुलिस चीफ थचापोन चिन्नावोंग ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, 'इस घटना में 22 लोग मारे गए और 30 से अधिक लोग घायल हुए.'

कैसे हुई यह दुर्घटना?

यह ट्रेन थाईलैंड के उबोन रत्चाथानी प्रांत जा रही थी. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक हाई-स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही क्रेन गिर गई और गुजरती हुई ट्रेन से टकरा गई. इस घटना के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई और उसमें आग लग गई.

राहत और बचाव कार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें बचावकर्मी मलबे को काटकर घायलों को बचाते हुए दिखाई दे रहे थे. पुलिस ने बताया, 'आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है.'

#BREAKING: Dozens of people were killed and injured when a construction crane lifting a section of a bridge collapsed onto a passenger train in Sikhio, Thailand.pic.twitter.com/Ff7ioMReJG January 14, 2026

थाईलैंड की स्टेट रेलवे के अनुसार कंस्ट्रक्शन क्रेन की चपेट में आई ट्रेन में उसकी सीटिंग व्यवस्था के हिसाब से 195 लोग सवार थे, हालांकि सवार यात्रियों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है. थाईलैंड के डिप्टी पीएम और परिवहन मंत्री फिपात रचकिटप्रकर्ण ने दुर्घटना के कारणों की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं.

यह खबर अपडेट की जा रही है...

