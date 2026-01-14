FacebookTwitterYoutubeInstagram
Thailand Train Accident: थाईलैंड में क्रेन गिरने से पटरी से उतर गई ट्रेन, 22 की मौत 30 से ज्यादा लोग घायल

षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल

Makar Sankranti 2026 Song: 'उड़ उड़ी जाए' से 'ढील दे दे रे भैया' तक, संक्रांति के जश्न में जोश भर देंगे ये 10 आइकॉनिक गाने

महाकुंभ की खूबसूरत साध्वी हर्षा ने धर्म की राह छोड़ने का क्यों किया ऐलान? कुछ ऐसा मिला 1 साल तक की तपस्या का फल

मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद

दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi

Thailand Train Accident: थाईलैंड में क्रेन गिरने से पटरी से उतर गई ट्रेन, 22 की मौत 30 से ज्यादा लोग घायल

थाईलैंड के उत्तरपूर्वी प्रांत जा रही एक ट्रेन उस पर क्रेन गिरने की वजह से पटरी से उतर गई. इस दुर्घटना में 22 लोगों के मारे जाने और 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 14, 2026, 11:01 AM IST

Thailand Train Accident: थाईलैंड में क्रेन गिरने से पटरी से उतर गई ट्रेन, 22 की मौत 30 से ज्यादा लोग घायल

Thailand Train Accident (Image Credit: Social Media)

थाईलैंड से बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया है. स्थानीय पुलिस ने बताया कि बैंकॉक से थाईलैंड के उत्तरपूर्वी प्रांत जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई. यह दुर्घटना एक कंसट्रक्शन क्रेन के ट्रेन के डिब्बे पर गिरने से हुई. इस दुर्घटना में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 30 लोग घायल हो गए.

यह दुर्घटना बुधवार सुबह बैंकॉक से 230 किलोमीटर उत्तरपूर्व में नाखोन रत्चासिमा प्रांत के सिखियो जिले में हुई. नाखोन रत्चासिमा प्रांत के स्थानीय पुलिस चीफ थचापोन चिन्नावोंग ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, 'इस घटना में 22 लोग मारे गए और 30 से अधिक लोग घायल हुए.'

कैसे हुई यह दुर्घटना?

यह ट्रेन थाईलैंड के उबोन रत्चाथानी प्रांत जा रही थी. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक हाई-स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही क्रेन गिर गई और गुजरती हुई ट्रेन से टकरा गई. इस घटना के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई और उसमें आग लग गई. 

राहत और बचाव कार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें बचावकर्मी मलबे को काटकर घायलों को बचाते हुए दिखाई दे रहे थे. पुलिस ने बताया, 'आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है.'

थाईलैंड की स्टेट रेलवे के अनुसार कंस्ट्रक्शन क्रेन की चपेट में आई ट्रेन में उसकी सीटिंग व्यवस्था के हिसाब से 195 लोग सवार थे, हालांकि सवार यात्रियों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है. थाईलैंड के डिप्टी पीएम और परिवहन मंत्री फिपात रचकिटप्रकर्ण ने दुर्घटना के कारणों की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं.

यह खबर अपडेट की जा रही है...

