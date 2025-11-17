टाइम्स स्क्वायर पर लगा मानवता का लंगर, पद्म भूषण संत सिंह चटवाला ने हजारों लोगों को मुफ्त में करवाया भोजन

पद्म भूषण से सम्मानित न्यूयॉर्क के व्यवसायी संत सिंह चटवाल टाइम्स स्क्वायर में हजारों लोगों को मुफ्त में खाना बांटा. 'लेट्स शेयर अ मील' प्रोग्राम के तहत यह लंगर आयोजित किया गया...

पद्म भूषण से सम्मानित न्यूयॉर्क के व्यवसायी संत सिंह चटवाल टाइम्स स्क्वायर लंगर (मुफ़्त भोजन) कार्यक्रम में 'लेट्स शेयर अ मील' के कॉर्डिनेटर ओंकार सिंह और संगठन के सैकड़ों स्वयंसेवकों के साथ शामिल हुए. उन्होंने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का जश्न मनाने वाले इस कार्यक्रम में हज़ारों लोगों को भोजन बांटा.

इस कार्यक्रम में गुरु नानक देव की शिक्षा 'वंड छकना' का सम्मान किया गया, जो दूसरों के साथ बांटने पर ज़ोर देती है. यह संदेश लंगर का मूल है जो सिख परंपरा है जिसमें सभी को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, मुफ़्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है.

#WATCH | New York: Padma Bhushan Indian-American businessman Sant Singh Chatwal, along with Onkar Singh, Coordinator 'Let’s Share a Meal' and hundreds of volunteers, distributed thousands of meals 'Langar' (Free Food) at Times Square on November 15, celebrating the teachings of… pic.twitter.com/nO7tVkQy3Q — ANI (@ANI) November 16, 2025

क्या है 'लेट्स शेयर अ मील' का उद्देश्य?

इस कार्यक्रम का उद्देश्य एकता, समानता और करुणा का संदेश फैलाना और सभी संस्कृतियों के लोगों को प्रेम से सेवा और आदान-प्रदान करने के लिए प्रेरित करना है. बयान में बताया गया है कि परिवारों, धार्मिक संगठनों और दुनिया भर के लोगों को एकता और सेवा की भावना का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है.

शनिवार को न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर टाइम्स स्क्वायर लंगर में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को मूर्त रूप दिया गया, जिसमें मानवता, दया और सामूहिक कल्याण के साझा मूल्यों पर जोर दिया गया. इस लंगर जैसे आयोजन और लेट्स शेयर ए मील जैसे संगठन, जरूरतमंद लोगों को पोषण, सम्मान और आशा प्रदान करके एक छोटे लेकिन सार्थक अंतर को भरने में मदद करते हैं.

5 नवंबर को मनाया गया था गुरुपर्व

गुरु नानक देव जयंती को गुरुपर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो गुरु नानक देव जी की जयंती का प्रतीक है. यह हाल ही में 5 नवंबर को बड़े उत्साह के साथ मनाई गई. सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु नानक देव को विश्व भर में विभिन्न समारोहों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है. इन समारोहों में आध्यात्मिक उत्साह, कीर्तन, जुलूस और सेवा कार्य शामिल हैं. ये गुरु के समानता, विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण के संदेश को दर्शाते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से