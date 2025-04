US Trump Assassination Plan: दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की योजना एक 17 साल के लड़के ने बनाई थी. यही नहीं लड़के ने अपने माता-पिता की हत्या भी इसलिए कर दी थी ताकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मार सके.

एक खुले संघीय वारंट में कहा गया है कि अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन के 17 साल के किशोर निकिता कैसाप पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने और उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप है, इसी इरादे के तहत उसने अपने माता-पिता की हत्या भी की थी. बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव प्रचार के दौरान दो बार जानलेवा हमला हुआ था. पर इस हमले में वे बच गए थे. राष्ट्रपति बनने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या का खतरा मंडराता रहा. इस खुलासे के बाद अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता गहराने लगी है.

आरोपी किशोर ने फरवरी में अपनी 35 साल की मां तातियाना कैसाप और 51 साल के सौतेले पिता डोनाल्ड मेयर की हत्या गोली मारकर कर दी थी. हत्या के दो हफ्तों तक उसी घर में रहा. इसके बाद घर में रखी नकदी, पासपोर्ट और कुत्ते को लेकर भाग गया. आरोपी के रिश्तेदारों को जब कुछ अजीब लगा तो उन्होंने वेलफेयर चेक की अपील की, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली. इस मामले में एफबीआई की ओर से दायर वारंट में खुलासा हुआ कि कैसाप ने एक घोषणापत्र लिखा जिसमें उसने ट्रंप की हत्या की योजना बनाई थी और अमेरिका की सरकार गिराने की बात भी कही थी. एफबीआई दस्तावेजों के मुताबिक, लड़का यूक्रेन भागने की तैयारी में था.

