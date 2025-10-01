Add DNA as a Preferred Source
अंतर्राष्ट्रीय खबरें

फिलीपींस में भूकंप से मची तबाही, 20 लोगों की मौत, कई घायल

फिलीपींस में देर रात 6.9 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही हुई है. बताया जा रहा है इस हादसे में 20 लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं. कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और पहाड़ी गांव में भूस्खलन से हालात बिगड़ गए.

राजा राम

Updated : Oct 01, 2025, 06:50 AM IST

फिलीपींस के सेंट्रल विसायास क्षेत्र में सोमवार देर रात आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता से आए इन झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया. भूकंप का केंद्र सेबू प्रांत के बो गो शहर के पास समुद्र में 5 से 10 किलोमीटर की उथली गहराई में पाया गया. अचानक धरती हिलते ही लोग घरों से बाहर निकल आए और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. 

कई लोगों के दबे होने की आशंका

मिली जानकारी के अनुसार, अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों घायल हैं. कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और लोग मलबे के नीचे दब गए. रेस्क्यू टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हुई हैं. आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कुछ गांवों में हालात बेहद गंभीर हैं. एक पहाड़ी इलाके में भूस्खलन भी हुआ है, जहां कई लोगों के दबे होने की आशंका है. बचावकर्मी वहां तक पहुंचने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं और रास्ते बंद हो गए हैं. अधिकारियों ने मजदूरों और बचाव टीम को मौके पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है. 

बचाव कार्य में तेजी लाने की पूरी कोशिश

फिलीपींस "रिंग ऑफ फायर" क्षेत्र में स्थित है, जो दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय इलाका माना जाता है. यहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं. इस बार का झटका इतना तेज था कि लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इतने जोरदार झटके महसूस नहीं किए. राहत एजेंसियां लगातार मलबा हटाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और बचाव कार्य में तेजी लाने की पूरी कोशिश की जा रही है. 

