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सिंध बंटेगा तो बढ़ेगी मुनीर की ताकत? पाकिस्तान के 28वें संविधान संशोधन पर क्यों मचा है बवाल

लंदन के किंग्स कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ वॉर स्टडीज में सीनियर फेलो आयशा सिद्दीका का कहना है कि अगर 28वां संशोधन पारित हो जाता है तो सिंध में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा.

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Neelam

Updated : Sep 09, 2026, 01:37 PM IST

सिंध बंटेगा तो बढ़ेगी मुनीर की ताकत? पाकिस्तान के 28वें संविधान संशोधन पर क्यों मचा है बवाल

पाकिस्तान में प्रांतों की नई सीमाएं खींचने की तैयारी (AI Image)

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  • पाकिस्तान के प्रांतों को बांटने के लिए होने जा रहा 28वां संविधान संशोधन
  • 28वें संविधान संशोधन से तीन हिस्सों में बंटेगा सिंध, कराची बनेगा अलग प्रांत
  • सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरकार और सेना के खिलाफ उठ रही आवाजों को रोकने के लिए संशोधन की तैयारी
  • 27वें और 26वें संविधान संशोधन से बढ़ी पाक आर्मी चीफ की ताकत

बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे आजादी के आंदोलनों के बाद सिंध में भी अलग देश की मांग उठ रही है. ऐसे में लोगों का हिंसक विद्रोह पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए चुनौती बन गया है, जिसे रोकने के लिए देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटने की बात चल रही है. इसके लिए पाकिस्तान सरकार अपने संविधान में 28वां संशोधन करके प्रांतों की नई सीमाएं खींचने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि ये आइडिया पाक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है.

पाकिस्तान के प्रांतों के पुनर्गठन की तैयारी

पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और पाक सेना के मीडिया विंग के स्पोक्सपर्सन DG-ISPR के बयानों ने इन अटकलों को तेज कर दिया है. एक के बाद एक इन बयानों और नकवी की सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नजीदिकियों को देखते हुए ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि देश का सैन्य प्रतिष्ठान प्रांतों के पुनर्गठन की योजना बना रहा है. 

28वें संशोधन से बढ़ेगी आसिम मुनीर की ताकत

जुलाई में 'पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट' में मोहसिन नकवी ने कहा था कि शासन की वर्तमान व्यवस्था नष्ट हो गई है और देश को नए प्रशासनिक इकाइयों की जरूरत है. अगले ही दिन नकवी के बयानों का समर्थन करते हुए DG-ISPR ने कहा कि अगर सुशसान के लिए प्रशासनिक पुनर्गठन की जरूरत है तो ऐसा होने देना चाहिए. आसिम मुनीर की ताकत को लेकर भी यह संशोधन काफी अहम है क्योंकि सरकार के हर फैसले में उनका दखल होता है. इतना ही नहीं पिछले दो संवैधानिक संशोधनों के दौरान उन्हें महाभियोग, तीनों सेनाओं पर कंट्रोल और जीवरनभर इस पद पर बने रहने जैसी पावर्स मिली हैं.

  • पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान की संसद ने संविधान में 27वां संशोधन किया, जिसके तहत आसिम मुनीर जीवनभर फील्ड मार्शल रहेंगे, नेवी और एयरफोर्स समेत सभी डिफेंस फोर्सेज के चीफ होंगे, साथ ही उन्हें यह पावर मिली कि राष्ट्रपति की तरह उनके खिलाफ भी महाभियोग नहीं चलाया जा सकेगा.
  • इससे पहले हुए 26वें संवैधानिक संशोधन के तहत उनका आर्मी चीफ के तौर पर कार्यकाल पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया था.

द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार लंदन के किंग्स कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ वॉर स्टडीज में सीनियर फेलो आयशा सिद्दीका का कहना है कि अगर 28वां संशोधन पारित हो जाता है तो सिंध में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा. मोहसिन नकवी ने कहा था कि वह पद पर रहें या न रहें, लेकिन वह इस मुद्दे पर अडिग हैं. उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण लोगों की इच्छा से किया जाना चाहिए, जातीयता या समुदाय के आधार पर नहीं. इस पर आयशा सिद्दीका ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि सरकार जनमत संग्रह के तहत ऐसा करेगी. पिछले जिन जनमत संग्रहों के जरिए जिया-उल-हक और परवेज मुशर्रफ के सैन्य प्रमुख के कार्यकाल को राष्ट्रपति के तौर पर बढ़ाया गया, वे सभी धांधली से भरे थे.'

तीन हिस्सों में बंटेगा सिंध

सिंध पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है. इसे कराची सिंध, सेंट्रल सिंध और उपला सिंध में बांटा जा सकता है. खैबर पख्तूनख्वा के भी तीन हिस्से होंगे- नॉर्थ, साउथ और ट्राइबल खैबर पख्तूनख्वा. इनमें वे इलाके आएंगे, जिन्हें संघीय प्रशासित जनजातिय क्षेत्रों यानी FATA में गिना जाता है. बलूचिस्तान को ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीन हिस्सों में बांटे जाने की उम्मीद है, जिससे सरकार और मुनीर को लगता है कि उनके खिलाफ उठने वाली आवाजों पर लगाम लग सकेगी. हालांकि, सिंध देश के सत्ताधारी पीएमएल-एन के सबसे बड़े सहयोगी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का गढ़ है इसलिए इस प्रांत को बांटना आसान नहीं होगा. पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वह इसे स्वीकर नहीं करेंगे और सिंध को कोई ताकत नहीं बांट सकती है.

 

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