'270 KM का सफर, जान की परवाह नहीं', इस्लामाबाद छावनी में तब्दील! क्या है इमरान समर्थकों की मांगें? 10 बड़े अपडेट्स

Pakistan Latest News: हजारों की संख्या में इमरान खान (Imran Khan) की पार्टी के समर्थकों ने 04 अक्टूबर 2026 को खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवत से लॉन्ग मार्च शुरू किया. 275 किमी लंबा यह मार्च इस्लामाबाद की तरफ आगे बढ़ रहा है.

Pakistan News Today: पाकिस्तान की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है. हजारों की संख्या में लोग इस्लामाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं. ये सभी जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक हैं. इमरान के समर्थकों ने रविवार (अक्टूबर, 04, 2026) को खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवत से लॉन्ग मार्च शुरू किया और करीब 275 किमी दूर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं. सभी समर्थक 'जान की परवाह नहीं, पीछे नहीं हटेंगे का नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि चाहे कुछ भी हो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर रहेगा. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी इमरान खान साल 2023 से जेल में बंद हैं. इमरान की पार्टी यह कहती आ रही है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं. जेल में होने के बावजूद इमरान खान को बड़े पैमाने पर समर्थन हासिल है, जिससे वे पाकिस्तान के उथल-पुथल भरे राजनीतिक माहौल में अहम बने हुए हैं. पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को अप्रैल 2022 में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाया गया था.

सड़कों पर क्यों उतरे इमरान समर्थक?