नेपाल में फंसे 22 तेलुगु लोगों ने की घर वापसी, आज एयरलिफ्ट से भारत लाये जाएंगे 195 लोग

इंडिगो का एक 218 सीटों वाला विमान दिल्ली में स्टैंडबाय पर है और गुरुवार को काठमांडू के लिए उड़ान भरेगा. मंजूरी मिलने पर, यह विमान दोपहर में काठमांडू से रवाना होगा. यात्रियों को नेपाल सेना द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के तहत हवाई अड्डे तक ले जाया जाएगा.

नेपाल में जारी अशांति के बीच फंसे 22 तेलुगु लोग बुधवार को बिहार के रास्ते सुरक्षित भारत लौट आए हैं, जबकि 195 अन्य लोगों को गुरुवार यानि आज हवाई मार्ग से लाया जाएगा. आंध्र प्रदेश के रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री नारा लोकेश ने बुधवार रात कहा कि नेपाल में फंसे 22 लोग सुरक्षित लौट आए हैं, जबकि शेष लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं.

इंडिगो का एक 218 सीटों वाला विमान दिल्ली में स्टैंडबाय पर है और गुरुवार को काठमांडू के लिए उड़ान भरेगा. मंजूरी मिलने पर, यह विमान दोपहर में काठमांडू से रवाना होगा. यात्रियों को नेपाल सेना द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के तहत हवाई अड्डे तक ले जाया जाएगा. आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और नेपाली अधिकारियों के साथ मिलकर फंसे हुए नागरिकों को निकालने की पहल की है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत सरकार और नेपाल के स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से एक व्यापक योजना तैयार की गई है.

नेपाल में इन जगहों पर हैं अभी 217 लोग

नेपाल में आंध्र प्रदेश के कुल 217 नागरिकों का पता लगाया गया है और वे सभी अधिकारियों के नियमित संपर्क में हैं. इनमें से 173 काठमांडू में, 22 हेटौडा में, 10 पोखरा में और 12 नेपाल-चीन सीमा के पास सिमिकोट में हैं. फंसे हुए नागरिकों में से 118 (55 प्रतिशत) महिलाएं और 98 पुरुष हैं. लगभग 70 प्रतिशत लोग 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जबकि 31 प्रतिशत 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं. सबसे बड़े समूह विशाखापत्तनम (42), विजयनगरम (34), और कुरनूल (22) से हैं, जबकि अन्य 22 जिलों में फैले हुए हैं.

हवाईजहाज से पहुंचाया जाएगा उत्तर प्रदेश

सिमिकोट में फंसे बारह नागरिकों को गुरुवार सुबह एक नेपाली एयरलाइन द्वारा उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित नेपालगंज पहुंचाया जाएगा. उड़ान रद्द होने की स्थिति में हेलीकॉप्टर तैयार रखे गए हैं. वहीं पोखरा में फंसे लोगों के लिए नेपालगंज तक 14 सीटों वाला चार्टर उड़ान की व्यवस्था करने के प्रयास चल रहे हैं, जो नेपाली वायु सेना की मंजूरी पर निर्भर है, जिसके बाद सड़क मार्ग से लखनऊ तक पहुंचाया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार, हेटौडा में फंसे 22 नागरिक रक्सौल (बिहार सीमा) की ओर सड़क मार्ग से यात्रा शुरू कर चुके हैं. बिहार के मोतिहारी के डीएम और एसडीएम को सहायता के लिए सूचित किया गया है. नई दिल्ली स्थित आंध्र प्रदेश भवन, आंध्र प्रदेश की ओर आगे की आवाजाही का समन्वय करेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.