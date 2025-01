Washington DC Plane Crashes: अमेरिकी के वाशिंगटन में हुए घातक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कुछ घंटों बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को हेलीकॉप्टर क्रू और हवाई यातायात नियंत्रकों दोनों की कार्रवाई पर सवाल उठाया और बाद में कहा कि हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस दिन 'आसमान साफ' था, फिर ये घटना कैसे हुई?

कैसे घटी घटना?

बता दें, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बुधवार रात को एक यात्री विमान और एक हेलिकॉप्टर टकरा गए. क्रैश के बाद दोनों पोटोमैक नदी में गिर गए. 60 यात्रियों और चार क्रू के सदस्यों को ले जा रहा यह विमान अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर से टकरा गया और पास की पोटोमैक नदी में जा गिरा. अब तक इस घटना में 19 लोगों के शव बरामद किए गए हैं. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि हेलीकॉप्टर ने विमान को क्यों नहीं रोका.

घटना पर ट्रंप ने उठाए कई सवाल

ट्रंप ने पोस्ट किया, 'हवाई जहाज हवाई अड्डे के लिए एकदम सही और नियमित मार्ग पर था. हेलीकॉप्टर लंबे समय तक सीधे हवाई जहाज की ओर जा रहा था. आसमान था, विमान की लाइटें जल रही थीं, फिर भी हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया, या मुड़ क्यों नहीं गया. कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर को यह क्यों नहीं बताया कि उसे क्या करना है, बजाय इसके कि वह पूछे कि क्या उन्होंने विमान देखा है?' अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इस घटना को टाला जा सकता था.

ट्रम्प ने अपनी संवेदना व्यक्त की और विमानन दुर्घटना पर पहले प्रतिक्रिया देने वालों की प्रशंसा करते हुए कहा, 'पहले प्रतिक्रिया देने वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत जरूरी काम किया है.' ट्रम्प ने कहा, 'मुझे रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर हुई भयानक दुर्घटना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.' उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए कहा, 'कृपया आज शाम रीगन एयरपोर्ट के पास मध्य हवा में हुई टक्कर में शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें.'

Webcam at the Kennedy Center caught an explosion mid-air across the Potomac. https://t.co/v75sxitpH6 pic.twitter.com/HInYdhBYs5