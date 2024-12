जॉर्जिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां गुडौरी पर्वतीय रिसॉर्ट के एक रेस्तरां में 11 भारतीय नागरिक मृत पाए गए हैं. जॉर्जिया के गुडौरी पर्वतीय रिसॉर्ट में 12 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. मृतकों में 11 भारतीय थे और एक स्थानीय नागरिक था. इस मामले के बाद जॉर्जिया के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रारंभिक निरीक्षण में किसी भी तरह की चोट या हिंसा के कोई संकेत नहीं मिले. हालांकि, स्थानीय मीडिया का कहना है कि सभी पीड़ित कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से मर गए. पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इस बात की जानकारी दी है.

दूतावास ने दी जानकारी

जॉर्जिया स्थित भारतीय दूतावास ने जॉर्जिया के गुडौरी में 11 भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर एक बयान जारी किया है. बयान जारी कर दूतावास ने परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की. बयान के मुताबिक, 'दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि शवों को भारत में जल्द वापस लाया जा सके. हम शोक संतप्त परिवारों के संपर्क में भी हैं और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

