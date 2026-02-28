Live Update: ट्रंप की धमकी- ईरानी मिसाइलों को मिट्टी में मिला देंगे, तेहरान बोला- दुश्मन की हार तक नहीं रुकेंगे

US-Israel attack Iran Live Updates: मिडिल ईस्ट में आखिरकार तनाव बढ़ गया है. अमेरिका-ईरान ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत ईरान पर एयरस्ट्राइक कर दी है. जिसका तेहरान मिसाइलें दागकर जवाब दे रहा है.

US-Israel Strike Iran Live Updates: ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को अचानक हमला कर दिया. तेजरान में 40 से ज्यादा जगहों पर मिसाइलें दागी गईं. जिसका ईरान ने भी करारा जवाब दिया है. ईरानी सेना ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, आबुधाबी, कतर, UAE में US एयरबेस को निशाना बनाते हुए 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं. मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के हालत बन गए हैं. ट्रंप ने धमकी दी है कि वह ईरान की मिसालों को मिट्टी में मिलाए बगैर दम नहीं लेगा. वहीं, तेहरान ने कहा कि वह दुश्मन की हार तक नहीं रकेगा.

