दुनिया

Live Update: ट्रंप की धमकी- ईरानी मिसाइलों को मिट्टी में मिला देंगे, तेहरान बोला- दुश्मन की हार तक नहीं रुकेंगे

US-Israel attack Iran Live Updates: मिडिल ईस्ट में आखिरकार तनाव बढ़ गया है. अमेरिका-ईरान ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत ईरान पर एयरस्ट्राइक कर दी है. जिसका तेहरान मिसाइलें दागकर जवाब दे रहा है.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 28, 2026, 05:24 PM IST

Live Update: ट्रंप की धमकी- ईरानी मिसाइलों को मिट्टी में मिला देंगे, तेहरान बोला- दुश्मन की हार तक नहीं रुकेंगे

यूएस-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू (Us-Israel vs Iran attack)

US-Israel Strike Iran Live Updates: ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को अचानक हमला कर दिया. तेजरान में 40 से ज्यादा जगहों पर मिसाइलें दागी गईं. जिसका ईरान ने भी करारा जवाब दिया है. ईरानी सेना ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, आबुधाबी, कतर, UAE में US एयरबेस को निशाना बनाते हुए 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं. मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के हालत बन गए हैं. ट्रंप ने धमकी दी है कि वह ईरान की मिसालों को मिट्टी में मिलाए बगैर दम नहीं लेगा. वहीं, तेहरान ने कहा कि वह दुश्मन की हार तक नहीं रकेगा.
 

LIVE BLOG

  • 28 Feb 2026, 05:23 PM

    US-Israel Iran War Live: ईरान को अभी रोकना बहुत जरूरी-नेतन्याहू


    इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा कि ईरान को अभी नहीं रोका गया तो वह इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर कभी नहीं रोक पाएंगे. हमें तब तक ऑपरेशन को जारी रखना होगा, जब तक उसके मिसाइल इंडस्ट्री को खत्म नहीं कर दिया जाता. रॉयटर्स के मुताबिक, तेल अवीव में धमाकों की अवाजें सुनाई दे रही है. एक 9 मंजिला इमारत ईरानी हमले में ध्वस्त हो गई है. इजरायल के शहरों में सायरन बज रहे हैं.

  • 28 Feb 2026, 05:10 PM

    US-Israel Iran War Live: अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी


    ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में स्थित अपने दूतावास और कॉन्सुलेट स्टाफ एडवाइजरी जारी की है कि वह अमेरिकी नागरिकों को बाहर न निकलें दे. सभी लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं.

