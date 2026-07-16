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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

Live: डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को करेंगे संबोधित, इन मुद्दों पर कर सकते हैं बात

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप देश को संबोधित करने वाले हैं. वह ईरान युद्ध से जुड़े मुद्दों के अलावा अमेरिकी चुनावों से जुड़ी कुछ खुफिया रिपोर्ट की जानकारी भी दे सकते हैं.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jul 16, 2026, 10:15 PM IST

Live: डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को करेंगे संबोधित, इन मुद्दों पर कर सकते हैं बात

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप देश को संबोधित करने वाले हैं. (File Photo- IANS)

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President Donald Trump address: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार, 16 जुलाई की रात देश को संबोधित करने वाले हैं. राष्ट्रपति ट्रंप इस दौरान कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं जिसमें अमेरिकी चुनावों से जुड़ी हाल ही में सार्वजनिक की गई खुफिया जानकारी, वोटिंग मशीनों में कथित कमियों और ईरान के साथ बढ़ते तनाव जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं. पूरे अमेरिका में प्रसारित होने वाला ट्रंप का भाषण भारत में शुक्रवार सुबह 6:30 बजे सुना और देखा जा सकेगा. 

रॉयटर्स के हवाले से ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनावों की जांच से जुड़ी हाल ही में सार्वजनिक की गई खुफिया जानकारी और वोटिंग मशीनों में उन कमियों पर बात करेंगे, जिनसे विदेशी साइबर घुसपैठ का खतरा हो सकता है. 

डोनाल्ड ट्रंप के भाषण से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें...

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  • 16 Jul 2026, 10:13 PM

    रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव प्रणालियों में उन खामियों पर भी बात करेंगे जिन्हें व्हाइट हाउस कमियां मानता है. ट्रंप चुनाव सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे.

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