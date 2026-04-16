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फिर बढ़ने वाला है Oil Price! Donald Trump का बड़ा झटका- रूसी और ईरानी तेल के लिए नहीं बढ़ेगी छूट

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फिर बढ़ने वाला है Oil Price! Donald Trump का बड़ा झटका- रूसी और ईरानी तेल के लिए नहीं बढ़ेगी छूट

अमेरिका ने कहा है कि ईरानी और रूसी तेल पर लगा प्रतिबंध एक्सटेंड नहीं होगा. बीते महीने तेल की बढ़ती कीमतों को काबू में लाने के लिए अमेरिका ने रूस और ईरान के समुद्र में तैर रहे तेल से प्रतिबंध हटा दिया था.

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Kusum Lata

Updated : Apr 16, 2026, 10:08 AM IST

फिर बढ़ने वाला है Oil Price! Donald Trump का बड़ा झटका- रूसी और ईरानी तेल के लिए नहीं बढ़ेगी छूट

अमेरिका ने कहा है कि रूस और ईरानी तेल पर मिली छूट एक्सटेंड नहीं होगी. फोटो- AI Generated

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बीते महीने तेल की कीमतें बढ़ने के बाद अमेरिका ने रूस और ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों से छूट दी थी. अब अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो इस छूट को एक्सटेंड नहीं करेगा. इस छूट के एक्सटेंड नहीं होने का सीधा असर भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ेगा. छूट के बाद दोनों देशों ने भारी मात्रा में तेल खरीदा था.

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, 'हम Russian Oil और Iranian Oil पर जनरल लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे. हम उस तेल की बात कर रहे हैं जो 11 मार्च से पहले समुद्र में भेजे जा चुके थे. वो सारा तेल अब खत्म हो चुका है.'

क्या फिर बढ़ेगी तेल की कीमत?

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद युद्ध छिड़ गया था. युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं. कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने पहले रूस के उस तेल से प्रतिबंध हटाया जो समुद्र में है. रूसी तेल खरीदने के लिए 1 महीने की छूट दी. इससे तेल की कीमतों में थोड़ी राहत आई. इसके बाद अमेरिका ने ईरानी तेल से प्रतिबंध हटाया. अमेरिका के छूट को एक्सटेंड नहीं करने के फैसले का मतलब ये है कि अब अमेरिका प्रतिबंधों में छूट देकर तेल कीमतों पर काबू नहीं लाना चाहता है. इस फैसले के असर से पहले से बढ़ी क्रूड ऑयल की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं.

कब खत्म हो रही रूसी और ईरानी तेल पर छूट?

रूसी तेल पर छूट की अवधि समाप्त हो चुकी है. 12 मार्च को अमेरिका ने रूसी तेल पर 30 दिन की छूट दी थी, यह छूट 11 अप्रैल को खत्म हो गई. वहीं, ईरानी तेल पर अमेरिका ने 20 मार्च को छूट दी थी, यह छूट 19 अप्रैल को खत्म हो जाएगी. बता दें कि अमेरिका ने दोनों देशों के उस तेल पर छूट दी थी जो समुद्र में पहले से तैर रहे थे.

भारत ने US छूट के बीच कितना तेल रूस से खरीदा?

अमेरिका का दावा है कि रूस तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल रूस युद्ध में करता है. इसी वजह से अमेरिका ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया है. अमेरिका भारत पर लंबे समय से दबाव बना रहा था कि भारत रूस से तेल न खरीदे. फरवरी में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई, जिसके बाद भारत ने रूसी तेल नहीं खरीदने का फैसला किया था. भारत तेल खरीदने के लिए मिडिल ईस्ट में नये सेलर्स से बात कर ही रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ गया और मिडिल ईस्ट से होने वाली तेल सप्लाई पर असर पड़ा. जब अमेरिका ने रूसी तेल से प्रतिबंध हटाया तो भारत को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ. एक महीने में भारत ने करीब 30 मिलियन बैरल तेल रूस से खरीदा. इससे भारत को अपना तेल सप्लाई मैनेज करने में मदद मिली. 

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