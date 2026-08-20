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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

इजरायल ने क्यों किया सीरिया के एयरबेस पर हमला? क्या अब तुर्किये से भिड़ेंगे नेतन्याहू, जानिए पूरा मामला

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सीरिया ने अलेप्पो के पास एक एयरबेस पर तुर्किये के सैनिकों को तैनात करने की अनुमति दे दी थी. नेतन्याहू ने कहा है कि सीरिया दोनों देशों के बीच बनी यथास्थिति को तोड़ने वाला था.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 20, 2026, 05:16 PM IST

इजरायल ने क्यों किया सीरिया के एयरबेस पर हमला? क्या अब तुर्किये से भिड़ेंगे नेतन्याहू, जानिए पूरा मामला

इजरायल और तुर्किये के बीच बढ़ी टेंशन. (AI इमेज)

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  • इजरायल ने सीरिया के अबू अल-दुहुर एयरबेस पर बमबारी की
  • इजरायल का आरोप- तुर्किये सेना तैनात करने वाला था
  • तुर्किये की सीमा से केवल 70 किलोमीटर की दूरी पर है अबू अल-दुहुर एयरबेस 


Israel-Turkiye Tension: इजरायल के सीरिया में अबू अल-दुहुर एयरबेस पर हमले के बाद तुर्किये के साथ तनाव बढ़ गया है. इजरायल ने तुर्किये पर सीरिया में खतरनाक हरकतें करने का आरोप लगाया है. इजरायल ने कहा है कि ये हमला इसलिए किया गया क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा अबू अल-दुहुर एयरबेस पर तुर्किये के सैनिकों की  तैनाती की इजाजत देने ही वाले थे. इजरायल ने कहा है कि सीरिया ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि ऐसी तैनाती से इजरायल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. हालांकि तुर्किये ने सैनिकों की तैनाती से जुड़ी किसी भी संभावना का खंडन किया है और इजरायल से लापरवाही भरे हमले रोकने को कहा है. 

सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी ने बुधवार, 19 अगस्त को अमेरिकी समाचार एजेंसी 'एक्सियोस' से बात करते हुए कहा कि इजरायल को पहले ही साफ कर दिया गया था कि अबू अल-दुहुर में तुर्किये का कोई सैन्य अड्डा बनाने की योजना नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि हमले से कुछ दिन पहले तुर्किये सैन्य अधिकारियों ने उत्तर-पश्चिमी सीरिया में स्थित इस बेस का दौरा किया था. उन्होंने जोर देकर कहा कि ये दौरा ट्रेनिंग और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में चल रहे सैन्य सहयोग का हिस्सा था. हालांकि इजरायल की कार्रवाई से साफ है कि वह सीरिया और तुर्किये की बातों पर भरोसा नहीं करता.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

भू-राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और पश्चिम एशिया और मध्य एशिया पर नजर रखने वाले पत्रकार मनीष राय कहते हैं कि अबू अल-दुहुर एयरबेस सीरिया के इदलिब प्रांत में है और सामरिक रूप से बेहद अहम लोकेशन पर है. ये एयरबेस तुर्किये की सीमा से केवल 70 किलोमीटर की दूरी पर है. इजरायली वायुसेना ने अबू अल-दुहुर एयरबेस पर इतनी बमबारी की है कि यह अब ऑपरेशन लायक जल्दी नहीं हो पाएगा. 

मनीष राय कहते हैं, "इजरायल ने हमला भले ही सीरिया में किया है लेकिन संदेश तुर्किये को दिया है. इजरायल ने सीरिया को लेकर अपनी एक सैन्य रणनीति तैयार की है. अब जो हालात बने हैं उससे यही दिखता है कि इजरायल और तुर्किये सीरिया के अंदर एक छद्म युद्ध में जाएंगे ही जाएंगे. सीरिया अब नया बैटलग्राउंड है."

क्या तुर्किये से सीधा भिड़ेगा इजरायल?

मनीष राय कहते हैं, "इजरायल का तुर्किये से सीधा भिड़ने की संभावना भले ही कम हो लेकिन, अगर ऐसा करना पड़ा तो वह नाटो के बारे में नहीं सोचेगा. वह कार्रवाई कर देगा. इजरायल ने सीरिया की वर्तमान सरकार के लिए कुछ रेड लाइन बनाई हैं. इजरायल ने तय किया है कि सीरिया की एयरफोर्स को खड़ा करने का प्रयास नहीं होना चाहिए. इजरायल ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा की सरकार को साफ संदेश दिया था कि सीरियन अरब एयरफोर्स में केवल हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो सकते हैं. लेकिन, हाल ही तुर्किये की मदद से अबू अल-दुहुर एयरबेस से कुछ पुराने लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी."

तुर्किये को इजरायल की दो-टूक

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने  X पर एक पोस्ट में तुर्किये के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन को चेतावनी दी है कि वे अपने देश को सीरिया में खतरनाक कारनामों में न घसीटें. इजरायल काट्ज ने कहा है कि तुर्किये इजरायल के खुद का बचाव करने के संकल्प की परीक्षा न ले.

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