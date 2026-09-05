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ईरान के पिकैक्स माउंटेन को क्यों उड़ाना चाहते हैं ट्रंप? ये है असली वजह 

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ईरान के पिकैक्स माउंटेन को क्यों उड़ाना चाहते हैं ट्रंप? ये है असली वजह 

पिकैक्स ईरान की कोई साधारण पहाड़ी नहीं है, बल्कि इसके नीचे काफी सुरंगों का कैंपस बनाया गया है. मौजूदा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यहां कई सुरंगें हैं. यह पूरा ढांचा जमीन से कम से कम 100 मीटर गहराई में है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 05, 2026, 01:23 PM IST

ईरान के पिकैक्स माउंटेन को क्यों उड़ाना चाहते हैं ट्रंप? ये है असली वजह 

ईरान की पिकैक्स पहाड़ी पर ट्रंप की नजर!

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  • ट्रंप ने धमकी दी है कि अमेरिका ईरान की पिकैक्स पहाड़ी पर अटैक कर सकता है. 
  • पिकैक्स पहाड़ी तेहरान से करीब 200 किलोमीटर दूर नतांज न्यूक्लियर साइट के पास स्थित है. 
  • ईरान ने पिकैस्क पहाड़ी के आसपास सुरक्षा का बड़ा घेरा बनाया हुआ है. 

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध भयंकर रूप ले चुका है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 'पिकैक्स माउंटेन' पर अटैक करने की धमकी दी है. अमेरिका बहुत ही जल्दी इस पहाड़ी पर अपने खतरनाक बंकर बस्टर बमों से हमला कर सकता है. सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप की नजर ईरान की इस पहाड़ी पर क्यों है? 

पिकैक्स पहाड़ी ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 220 किलोमीटर दूर साउथ में स्थित है. ईरान का नतांज परमाणु परिसर यहां से करीब दो किमी दूर है. अमेरिका का मानना है कि ये ईरान का अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाना है. जब अमेरिका ने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए थे तो उस समय नतांज को तो नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस पिकैक्स पहाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा था. इस पहाड़ी को ईरान में 'कुह-ए-कोलांग गाज ला'के नाम से जाना जाता है. इसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 1600 मीटर है. 

कितना खतरनाक है पिकैक्स माउंटेन?

पिकैक्स ईरान की कोई साधारण पहाड़ी नहीं है, बल्कि इसके नीचे काफी सुरंगों का कैंपस बनाया गया है. मौजूदा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यहां कई सुरंगें हैं. माना जाता है कि ये सुरंगें पहाड़ के अंदर बने एक बड़े परिसर तक जाती हैं. यह पूरा ढांचा जमीन से कम से कम 100 मीटर गहराई में है. इसी वजह से अमेरिका के लिए ये बड़ा सिरदर्द बन चुकी है और वो इसे तबाह करना चाहता है क्योंकि अगर ईरान ने इस पहाड़ी के अंदर अपने परमाणु हथियारों या फिर इनरिच्ड यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया होगा तो अमेरिका के हाथ कुछ भी नहीं लग पाएगा. 

अमेरिका की पिकैक्स पर काफी समय से नजर

अमेरिका लंबे समय से इस पहाड़ी पर नजर गढ़ाए हुए हैं. उसका मानना है कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम यहीं से चल रहा है. यहीं पर यूरेनियम को संवर्धित किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है. हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से इस दावे को खारिज किया जा चुका है. 

न्यूक्लियर साइट के पास ही है पिकैक्स पहाड़ी

पिकैक्स पहाड़ी नतांज न्यूक्लियर साइट के पास ही है, जोकि ईरान का प्रमुख परमाणु ठिकाना है. अमेरिका नतांज पर तो बंकर-बस्टर बम से हमला कर चुका है, लेकिन पिकैक्स पर नजर रख रहा है. ट्रंप तो पहले भी कह चुके थे कि अमेरिका इस पर नजर बनाए हुए है. अब एक बार फिर ट्रंप ने इस पर हमले की धमकी दी है. ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या अमेरिका अपने बंकर बस्टर बमों से इस पहाड़ी का कुछ बिगाड़ पाएगा?

पिकैक्स के अंदर कितनी सुरक्षा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने पिकैस्क पहाड़ी के आसपास सुरक्षा का बड़ा घेरा बनाया हुआ है. सुरंगों के प्रवेश द्वारों को भी मजबूत किले में बदल दिया गया है. कुछ जगहों पर कंक्रीट और मिट्टी की परतें बना दी गई हैं. सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि इसका मकसद जमीन से वाहनों की आवाजाही को रोकना है, हालांकि इसे पूरी तरह बंद नहीं किया गया है. हालांकि रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह परिसर अमेरिका के बंकर बस्टर बमों की पहुंच से बाहर हो सकता है. 

ये भी पढ़ें- अमेरिका-यूरोप छोटे, अफ्रीका दिखेगा बड़ा... यूएन ने क्यों बदल दिया दुनिया का नक्शा?

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