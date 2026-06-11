एक हमले ने नॉर्दर्न आयरलैंड में कैसे भड़का दिया इमिग्रेशन पर गुस्सा? इस आग में छिपी यूरोप की सबसे बड़ी चिंता क्या

एक सूडानी शरणार्थी पर लगे जानलेवा हमले के आरोप के बाद भड़की इस हिंसा में प्रवासियों के घरों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है.

उत्तरी आयरलैंड (Northern Ireland) की राजधानी बेलफास्ट में हुई एक चाकूबाजी की घटना ने इस समय पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया है. एक सिरफिरे की करतूत के बाद वहां इमिग्रेशन यानी प्रवासन को लेकर ऐसा गुस्सा भड़का कि दंगे शुरू हो गए. प्रवासियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, गाड़ियां फूंकी जा रही हैं और डर का ऐसा माहौल है कि विदेशी मूल के लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं. लेकिन यह सिर्फ एक देश की कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है. बेलफास्ट की सड़कों पर लगी इस आग के पीछे यूरोप की वह सबसे बड़ी चिंता छिपी है, जिससे इस समय पूरा यूरोपीय महाद्वीप जूझ रहा है.

क्या था बेलफास्ट चाकूबाजी का मामला?

मामले की शुरुआत सोमवार (8 जून 2026) रात उत्तरी बेलफास्ट में हुई, जहां 40 साल के एक स्थानीय व्यक्ति पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया. यह हमला इतना बेरहम था कि पीड़ित के चेहरे, पीठ और आंखों पर गंभीर चोटें आईं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. पुलिस ने इस मामले में 30 साल के सूडानी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो साल 2023 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के रास्ते उत्तरी आयरलैंड में दाखिल हुआ था और उसे 5 साल के लिए शरण मिली थी.

हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि यह कोई आतंकी हमला नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दक्षिणपंथी और इमिग्रेशन-विरोधी संगठनों ने इसे बाहरी नागरिकों का हमला बताकर प्रदर्शन शुरू कर दिए. यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी इस घटना को बेहद घिनौना बताते हुए हिंसा की कड़ी निंदा की है.

दंगे की आग में कैसे झुलसा उत्तरी आयरलैंड?

चाकूबाजी के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शनों ने जल्द ही हिंसक दंगों का रूप ले लिया. बेलफास्ट के अलावा एंट्रिम, बांगोर और बैलीमेना जैसे कई शहरों में हिंसा फैल गई. दंगाइयों ने एक पब्लिक बस को आग के हवाले कर दिया, जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो गया.

अश्वेत और प्रवासियों पर हमले

करीब 100 से ज्यादा नकाबपोश पुरुषों की भीड़ ने प्रवासियों के इलाकों में घुसकर पथराव किया और घरों के शीशे तोड़ दिए. स्थानीय पादरी जैक मक्की ने बीबीसी को बताया, "लोगों को सिर्फ इसलिए उनके घरों से निकाला जा रहा है क्योंकि वे अश्वेत हैं." हालत यह हो गई कि विदेशी मूल के दुकानदारों को सुरक्षा के लिए दोपहर में ही शटर गिराकर घर भागना पड़ा. उत्तरी आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर मिशेल ओ'नील ने इसे कायरतापूर्ण और घिनौनी हरकत बताया है, वहीं विपक्षी दल की नेता क्लेयर हन्ना ने इसे नस्लीय नरसंहार का नाम दिया है.

सोशल मीडिया और एलन मस्क का रोल

इस आग को भड़काने में सोशल मीडिया के इकोसिस्टम ने बारूद का काम किया. दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन ने वीडियो शेयर कर लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की. हैरान करने वाली बात यह रही कि दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने भी इन पोस्ट्स को बढ़ावा दिया. मस्क ने विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए लिखा, "बार-बार और जोर-शोर से विरोध करने पर ही कोई बदलाव आएगा."

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा था, "बुराई से समझौता मत करो, इसे खत्म कर दो." वहां की न्याय मंत्री नाओमी लॉन्ग ने चेतावनी दी है कि कुछ गलत इरादे वाले लोग सोशल मीडिया के जरिए स्थानीय लोगों की वास्तविक चिंताओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे समुदाय को बदनाम कर रहे हैं.

यूरोप की सबसे बड़ी चिंता क्या है?

बेलफास्ट की यह हिंसा कोई अकेली घटना नहीं है. इससे पहले इंग्लैंड के साउथैम्प्टन में भी एक छात्र हेनरी नोवाक की हत्या के बाद ऐसे ही दंगे भड़क चुके हैं. असल में, यह हिंसा यूरोप की उस सबसे बड़ी चिंता को उजागर करती है जो है- 'अनियंत्रित प्रवासन' और स्थानीय बनाम बाहरी की जंग. यूरोप के देशों में पिछले कुछ सालों से शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

वहां की आम जनता के बीच यह डर बैठ गया है कि बाहरी लोगों के आने से न सिर्फ उनकी नौकरियां और संसाधन छिन रहे हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा और संस्कृति को भी खतरा पैदा हो गया है. जब भी कोई प्रवासी किसी अपराध में शामिल पाया जाता है, तो स्थानीय लोगों का सालों से दबा गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ता है. बेलफास्ट के दंगों ने यह साबित कर दिया है कि इमिग्रेशन अब यूरोप के लिए एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, जो किसी भी वक्त पूरे महाद्वीप को सामाजिक अशांति की आग में झोंक सकता है.

(इनपुट- रॉयटर्स, बीबीसी और द गार्जियन की रिपोर्ट्स से भी)

