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दुनिया

क्या है प्रोजेक्ट C430L, जिसमें रूस ने की ईरान की सीक्रेट मदद? अमेरिका-इजरायल की बढ़ जाएगी टेंशन!

एफटी की ये रिपोर्ट ऐसे समय पर सामने आई है, जब मॉस्को और तेहरान के बीच सैन्य रिश्ते और भी मजबूत हो रहे हैं. ईरान ने रूस को शाहेद हमलावर ड्रोन की आपूर्ति की है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया गया था और मॉस्को को इन हथियारों के घरेलू उत्पादन में मदद की है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 02, 2026, 04:07 PM IST

क्या है प्रोजेक्ट C430L, जिसमें रूस ने की ईरान की सीक्रेट मदद? अमेरिका-इजरायल की बढ़ जाएगी टेंशन!

रूस के साथ मिलकर ईरान बना रहा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल! (फोटो- AI)

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  • रूस साल 2023 से ही ईरान के साथ C430L प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. 
  • एफटी ने रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है. 
  • रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने रैमजेट प्रपोल्सन प्रणाली विकसित करके उसका परीक्षण भी कर लिया है.

ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध में जिस तरह डटकर मुकाबला किया है, उसने दुनिया का ध्यान खींचा है. ईरान की मिसाइलों और ड्रोनों की पूरी दुनिया में चर्चा है. इस बीच तेहरान एक ऐसी तकनीक हासिल करने में जुटा हुआ है, जो अमेरिका के पसीने छुड़ा सकती है. ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि रूस की मदद से ईरान सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है.

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने 2023 में शुरू हुए सीक्रेट प्रोग्राम के तहत ईरान को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलेप करने में गुपचुप तरीके से मदद की है. इसके बाद तेहरान को मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और उसके सहयोगी सेनाओं को धमकी देने की नई क्षमता मिल सकती है. इस प्रोजेक्ट का नाम C430L दिया गया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मॉस्को से तेहरान को रणनीतिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी के सबसे अहम ट्रांसफर में से एक हो सकता है.

रैमजेट प्रोपल्शन इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी

एफटी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रोजेक्ट C430L का मकसद ईरान को रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम बनाने में मदद करता है. यह ऐसा इंजन है, जो क्रूज मिसाइल को ध्वनि की स्पीड से कई गुना तेज रफ्तार बनाए रखने में सक्षम बनाता है. मिसाइल और मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी एंटी-शिप और जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलों के लिए थी. एफटी ने दावा किया कि उसकी रिपोर्ट लीक हुए रूसी पत्राचार, ट्रेवल रिकॉर्ड और मिलिट्री पेटेंट के विश्लेषण पर आधारित थी. रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि ईरान के साथ हाल ही में हुए अमेरिका-इजरायल संघर्ष के दौरान भी सहयोग जारी रहा.

फाइनेंशियल टाइम्स में सीनियर विश्लेषक फैबियन हिंज ने लिखा, यह रूस से एक अत्यंत रणनीतिक रूप से संवेदनशील मिलिट्री टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है जिसे ईरानी दशकों से हासिल करना चाहते थे. इस तरह के प्रोग्राम के लिए रूस में टॉप लेवल से राजनीतिक मंजूरी की आवश्यकता होगी.

C430L प्रोग्राम क्या है?

यह प्रोग्राम साल 2023 में शुरू हुआ था और सहयोग की तैयारियां उसी साल नवंबर में औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले ही चल रही थीं. एफटी के मुताबिक, इसमें रूस की सरकारी हथियार निर्यातक कंपनी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट और मिसाइल निर्माता कंपनी एनपीओ माशिनोस्ट्रोनिया शामिल थीं. इस समझौते में केवल तैयार हथियारों की आपूर्ति करने के बजाय, ईरान को अपनी एडवांस्ड मिसाइल क्षमता विकसित करने में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना शामिल था. ईरान ने पहले ही रैमजेट प्रपोल्सन प्रणाली विकसित कर ली है और उसका परीक्षण भी कर लिया है, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि रूसी सहायता से निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को परिचालन में तैनात किया गया है.

रैमजेट टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण क्यों है?

रैमजेट ऐसे वायु-चालित इंजन होते हैं जो मिसाइल के गति पकड़ने के बाद बहुत तेज़ गति बनाए रख सकते हैं. कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता के साथ, यह टेक्नोलॉजी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए क्रूज मिसाइलों का पता लगाना और उन्हें रोकना मुश्किल बना सकती है. इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जहाज-रोधी और भूमि-हमला मिसाइलों दोनों के लिए किया जा सकता है, जो खाड़ी और आसपास के जलक्षेत्र में अमेरिकी और सहयोगी नौसेना बलों की उपस्थिति को देखते हुए ईरान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

रूस और ईरान के संबंध हुए मजबूत

एफटी की ये रिपोर्ट ऐसे समय पर सामने आई है, जब मॉस्को और तेहरान के बीच सैन्य रिश्ते और भी मजबूत हो रहे हैं. ईरान ने रूस को शाहेद हमलावर ड्रोन की आपूर्ति की है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया गया था और मॉस्को को इन हथियारों के घरेलू उत्पादन में मदद की है. पश्चिमी देशों और यूक्रेन ने रूस पर ईरान को सैन्य मदद करने का भी आरोप लगाया है, जिसमें सैटेलाइट फोटो, ड्रोन और हथियारों के पुर्जे शामिल हैं. अमेरिका ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों और अमेरिकी सैनिकों पर ईरान द्वारा हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने हवाई रक्षा ठिकानों, बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता और संचार सुविधाओं समेत ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए. ईरान ने अमेरिका के इस दावे का खंडन किया है और वाशिंगटन पर दक्षिणी ईरान में एक शादी समारोह पर हमला करने का भी आरोप लगाया है. 

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