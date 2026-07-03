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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

क्या यूरोप कर रहा है बड़े युद्ध की तैयारी? जानिए क्या है 'ReArm Europe' पैकेज और 900 अरब डॉलर का मेगा प्लान

यूरोप अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए तैयार हो रहा है. कई देशों को अमेरिका पर अब पहले जैसा भरोसा नहीं रहा. यही कारण है कि यूरोपीय संघ के सभी 27 देश मिलकर सुरक्षा पर भारी-भरकम खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 03, 2026, 11:10 PM IST

क्या यूरोप कर रहा है बड़े युद्ध की तैयारी? जानिए क्या है 'ReArm Europe' पैकेज और 900 अरब डॉलर का मेगा प्लान

यूरोपीय देश रक्षा बजट में बढ़ोतरी करेंगे. (AI इमेज)

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  • यूरोप के कई देश अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं.
  • यूरोपीय संघ ने 'रीआर्म यूरोप' का एक खास प्रस्ताव रखा है.
  • हथियारों की खरीद और उत्पादन पर खर्च बढ़ाएंगे यूरोप के देश.
  • यूरोपीय संघ को सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा. 

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप के ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हो गए. इन देशों ने ही धीरे-धीरे अपना मिलिट्री खर्च भी कम कर दिया. यूरोप के कई देशों को लगता रहा कि अमेरिका उन्हें किसी भी खतरे से बचा लेगा. लेकिन अब वह दौर खत्म हो रहा है. रूस के यूक्रेन पर हमले और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को देखते हुए यह महाद्वीप अब अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री तैयारी शुरू कर रहा है. NATO देश 2035 तक रक्षा खर्च को GDP का 5% तक बढ़ाने जा रहे हैं. भविष्य के खतरों को भांपकर यूरोपियन यूनियन अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए "रीआर्म यूरोप" प्लान के तहत 900 अरब डॉलर की योजना पेश करने जा रहा है. 

रीआर्म यूरोप प्लान क्या है?

यूरोपीय संघ (EU) की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूरोप को फिर से हथियारों से लैस करने के लिए 'रीआर्म यूरोप' पैकेज का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत नाटो सहयोगियों ने 2035 तक अपने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. इसमें से 3.5 प्रतिशत मुख्य सैन्य जरूरतों पर और 1.5 प्रतिशत बुनियादी ढांचे व साइबर सुरक्षा पर खर्च होगा. 

इस मेगा प्लान को सफल बनाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 27 देश मिलकर अपनी रक्षा प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए अगले कुछ वर्षों में करीब 900 अरब डॉलर खर्च करने की तैयारी में हैं. यूरोपीय संघ अपने कड़े वित्तीय नियमों में ढील भी दे रहा है ताकि सदस्य देश रक्षा बजट बढ़ाने के लिए अधिक कर्ज ले सकें.

यूरोप को अचानक क्यों खतरा महसूस होने लगा?

फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण ने यूरोप को डरा दिया है. नाटो ने रूस को यूरोपीय-अटलांटिक क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सीधा खतरा घोषित किया है. यूरोपीय संघ को लगता है कि रूस किसी भी समय उनके बुनियादी ढांचों को तबाह कर सकता है. यूरोप के देशों को ये भी लग रहा है कि अगर अमेरिका उनके पक्ष में लड़ने नहीं आया तो उनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में जिस तरह का रवैया अपनाया है, उससे यूरोप को समझ आ गया है कि वह हमेशा के लिए अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकता.

नई रणनीति और नए हथियारों पर खर्च

यूरोप अपनी सेनाओं का आकार तो बड़ा कर ही रहा है, वह युद्ध लड़ने के तरीकों को भी मौजूदा हालात को देखते हुए बदल रहा है. अब पारंपरिक टैंकों और बड़े जहाजों के बजाय ड्रोन, मानवरहित प्रणालियां, लंबी दूरी की मिसाइलें और एआई आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भरोसा किया जा रहा है. पहले यूरोपीय देश अलग-अलग हथियार खरीदते थे लेकिन, अब कई देशों ने मिलकर हथियार खरीदने का फैसला किया है. यूरोपीय संघ का लक्ष्य किसी भी खतरे से मिलकर निपटना है.

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