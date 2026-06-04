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ब्रिटेन में मासूम बच्चियों को जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करने वाले 'ग्रूमिंग गैंग्स' का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 04, 2026, 11:15 AM IST

गिफ्ट्स, ड्रग्स और ब्लैकमेलिंग... जानिए कैसे जाल बुनता है यूके का 'पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग', क्या है इनका मॉडस ऑपेरांडी? रोंगटे खड़े कर देगी ये रिपोर्ट

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यूके (ब्रिटेन) से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. वहां की संसद में एक ब्रिटिश सांसद, रूपर्ट लोव ने एक ऐसा भावुक और दिल दहला देने वाला भाषण दिया, जिसने 'ग्रूमिंग गैंग्स' यानी मासूम बच्चियों को जाल में फंसाकर उनका शोषण करने वाले गिरोह के पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है.

सांसद ने संसद के सामने उन पीड़ित लड़कियों के बयानों को पढ़कर सुनाया, जिन्होंने हाल ही में हुई एक इंडिपेंडेंट रेप गैंग इन्क्वायरी यानी स्वतंत्र बलात्कार गिरोह जांच के दौरान अपनी आपबीती बताई थी. उन्होंने कहा कि दुनिया को यह सच सुनना ही होगा कि इन बच्चियों के साथ क्या-क्या दरिंदगी हुई है. 

ये रिपोर्ट पढ़कर कांप जाएगी रूह

ये कहानियां सिर्फ शोषण की नहीं हैं, बल्कि इनमें बेतहाशा हिंसा, डराने-धमकाने और नस्लीय नफरत का ऐसा घिनौना चेहरा सामने आया है जिसे सुनकर रूह कांप जाए. लोव ने बताया कि कैसे वहां की पुलिस, डॉक्टर, सोशल वर्कर्स और चिल्ड्रेन होम के कर्मचारी इन कमजोर और बेसहारा बच्चों को बचाने में पूरी तरह नाकाम रहे. 

कम से कम 85 इलाकों में ऐसे गैंग सक्रिय

पिछले साल उनके नेतृत्व में हुई एक प्राइवेट जांच में पता चला था कि यूके के कम से कम 85 इलाकों में ऐसे गैंग सक्रिय हैं. अगस्त में जारी एक रिपोर्ट में साफ कहा गया कि मुख्य रूप से पाकिस्तानी मूल के मर्दों वाले ये बलात्कार गिरोह पिछले कई दशकों से एक्टिव थे और यह समस्या जितनी सोची गई थी, उससे कहीं ज्यादा बड़ी है. 

पीड़िता ने सुनाई आपबीती

संसद में जो बयान पढ़े गए, वे इतने खौफनाक हैं कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता. एक पीड़िता ने बताया कि जब वह सिर्फ 12-13 साल की थी, तब एक दरिंदे ने उसके साथ जबरदस्ती की और कांच की खाली बोतल उसके शरीर में डाल दी, जिससे अंदर कांच तक टूट गया. एक दूसरी लड़की ने बताया कि कई लोग उसे हाथ-पैर दबाकर नीचे दबोच लेते थे और बारी-बारी से उसका रेप करते थे. बाद में उसे बुरी तरह पीटा जाता और धमकी दी जाती थी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे.

इस पूरे मामले में धर्म और नस्ल का भी घिनौना इस्तेमाल किया गया. पीड़ितों ने बताया कि अपराधी गोरी ईसाई लड़कियों को कम दर्जे का और कम नैतिक मूल्यों वाला बताते थे, ताकि वे अपने इस जुर्म को सही ठहरा सकें और लड़कियों को मानसिक रूप से तोड़ सकें. एक लड़की ने रोते हुए बताया कि वो गले में क्रॉस पहनती थी, तो अपराधी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि "अब तुम्हारा भगवान कहां है? क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया?" 

शोषण करने वालों में पुलिस अफसर भी शामिल

हद तो तब हो गई जब एक महिला के बयान में यह आरोप लगाया गया कि उसका शोषण करने वालों में खुद पुलिस अफसर भी शामिल थे. उसने बताया कि 3 साल के दौरान करीब 600 से 700 अलग-अलग मर्दों ने उसका रेप किया. एक और 15 साल की बच्ची ने बताया कि जब उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था और वह अस्पताल पहुंची, तो डर के मारे उसने झूठ बोल दिया कि किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था. अस्पताल वालों ने भी कोई सवाल नहीं पूछा, बस दवा दी और घर भेज दिया. 

त्योहारों पर बढ़ जाते हैं मामले

त्योहारों, खासकर ईद के वक्त यह जुर्म और बढ़ जाता था, जहां बड़ी पार्टियां होती थीं और ज्यादा लड़कियों को लाया जाता था. एक महिला ने तो यहां तक दावा किया कि उसने 15-20 लड़कियों को पिंजरों में बंद देखा था. एक बेहद असंवेदनशील वाकये में, एक लड़की का रेप किया जा रहा था और आसपास खड़े मर्द हंस रहे थे, वीडियो बना रहे थे और दांव लगा रहे थे.

आखिर ये 'ग्रूमिंग गैंग्स' क्या हैं? 

यूके में इस शब्द का इस्तेमाल उन अपराधियों के लिए किया जाता है जो गरीब या परेशान परिवारों की कमजोर बच्चियों (अक्सर 11 से 16 साल की ब्रिटिश लड़कियों) को निशाना बनाते हैं. ये लोग पहले उन्हें प्यार से, पैसों से, ड्रग्स या शराब का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं जिसे ग्रूमिंग कहते हैं, और फिर डरा-धमकाकर या जबरदस्ती उनका यौन शोषण करते हैं. इसके बाद उन्हें दूसरे मर्दों के पास धकेल दिया जाता है. 

2002 में पहली बार हुआ था खुलासा

यह मामला पहली बार 2002 में तब सामने आया था जब एक सांसद एन क्रायर ने इस बारे में चेतावनी दी थी. इसके बाद 2010 में रॉदरहैम शहर में पांच पाकिस्तानी मूल के मर्दों को दोषी ठहराया गया. 'द टाइम्स' अखबार की एक बड़ी खोजी रिपोर्ट के बाद यह साफ हो गया कि ब्रिटिश-पाकिस्तानी मर्दों का एक पूरा नेटवर्क इस घिनौने काम में लगा हुआ है.

इसके बाद रोशडेल, ओल्डहम, ऑक्सफोर्ड और ब्रिस्टल जैसे दर्जनों शहरों से इन गैंग्स के लोगों को पकड़कर जेल भेजा गया. आज भी इस मामले की कानूनी जांच चल रही है, ताकि इन पीड़ितों को इंसाफ मिल सके और इस सिस्टम की कमियों को सुधारा जा सके.

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