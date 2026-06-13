सूखने लगी पाकिस्तान की जमीन, सिंध और बलूचिस्तान में पानी के लिए हाहाकार, क्या सिंधु जल संधि स्थगित करने का असर?

पाकिस्तान में कई नहरें लगभग सूखने के कगार पर हैं. सिंध और बलूचिस्तान प्रांत को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान की दादू और नॉर्थ-वेस्ट नहरों में पानी की भारी कमी के कारण किसानों को खेत तैयार करने और धान की खेती शुरू करने में मुश्किलें आ रही हैं.

Water Crisis in Pakistan: पाकिस्तान इन दिनों पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहा है. पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में पानी की भारी कमी से हालात बदतर होते जा रहे हैं. इस संकट के कारण खेती, लोगों की आजीविका और बड़ी आबादी के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है.

सिंध की नहरों में पानी की भारी कमी

पाकिस्तान के प्रमुख न्यूज पेपर 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, सुक्कुर बैराज कंट्रोल रूम के आंकड़ों से पता चलता है कि बैराज में कुल पानी का बहाव (इनफ्लो) 50,620 क्यूसेक था, जबकि पानी की निकासी 32,120 क्यूसेक दर्ज की गई. इससे सिंध की सात नहरों के लिए कुल 53,200 क्यूसेक पानी आवंटित किया गया था, लेकिन राज्य को अभी 21,080 क्यूसेक यानी 39.6 प्रतिशत पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है.



रिपोर्ट में सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कृषि प्रतिनिधियों के हवाले से बताया गया है कि पानी की इस कमी का असर राज्य भर की कई नहर प्रणालियों पर पड़ रहा है. नॉर्थ वेस्ट नहर को 4,260 क्यूसेक के आवंटन के मुकाबले केवल 2,100 क्यूसेक पानी मिल रहा है, जिससे 50.7 प्रतिशत की कमी हो गई है. राइस नहर में 39.1 प्रतिशत पानी की कमी है. इसे 8,700 क्यूसेक के आवंटन के मुकाबले 5,300 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है.

दादू नहर को सबसे गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है. इसे 5,997 क्यूसेक के आवंटन के मुकाबले केवल 860 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है. दादू नहर के आवंटित पानी में यह 85.7 प्रतिशत की कमी है. नारा नहर को 13,037 क्यूसेक के आवंटन के मुकाबले 8,820 क्यूसेक पानी मिल रहा है. जबकि रोहरी नहर 32.2 प्रतिशत की कमी के साथ बह रही है. खैरपुर फीडर वेस्ट में 67.1 प्रतिशत की कमी है. कोट्री बैराज को 26,900 क्यूसेक के आवंटन के मुकाबले 11,905 क्यूसेक पानी मिल रहा है.

सिंध और बलूचिस्तान से गद्दारी कर रहा है पाकिस्तान

सिंध और बलूचिस्तान प्रांत को पानी के संकट का सामना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत द्वारा किए जा रहे छल के कारण करना पड़ रहा है. अधिकारियों और किसानों के समूहों ने पंजाब में ऊपर की ओर पानी निकाले जाने पर चिंता जताई है. 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, सिंचाई विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पंजाब 44,000 क्यूसेक के आवंटन के मुकाबले 53,394 क्यूसेक पानी निकाल रहा है. यह 9,394 क्यूसेक या उसके हिस्से से 21.35 प्रतिशत अधिक है. अधिकारियों का कहना है कि लगातार ज्यादा पानी निकालने से नीचे के उन प्रांतों के लिए पानी की उपलब्धता कम हो रही है जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं.

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को 1991 के जल बंटवारा समझौते के तहत नॉर्थ वेस्ट नहर से 2,200 क्यूसेक पानी पाने का अधिकार है. लेकिन, नहर में कुल बहाव घटकर 2,100 क्यूसेक रह जाने के कारण, बलूचिस्तान को उसके आवंटित हिस्से से कम पानी मिल रहा है.

खेती पर असर पड़ने की चेतावनी

पाकिस्तान की दादू और नॉर्थ-वेस्ट नहरों में पानी की भारी कमी से लरकाना, शिकारपुर और कंबर-शहादादकोट जिलों के साथ-साथ बलूचिस्तान के निचले इलाकों पर भी असर पड़ रहा है. पाकिस्तान के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पानी के सही बंटवारे के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है. चेतावनी दी गई है कि पानी की कमी से मौसमी फसलों, खासकर धान की खेती पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. किसानों को खेत तैयार करने और मौसमी खेती शुरू करने में मुश्किलें आ रही हैं. पाकिस्तान के लरकाना जिले में हर साल लगभग 2,42,000 मीट्रिक टन धान का उत्पादन होता है. यह डिवीजन सिर्फ़ धान के उत्पादन से हर साल लगभग 90 अरब रुपये की विदेशी मुद्रा कमाकर देता है. सिंध में मौजूद 650 धान मिलों में से लगभग 500 मिलें लरकाना क्षेत्र में हैं. लेकिन, इस साल पानी के संकट से यहां धान की खेती बर्बाद होने के कगार पर है.