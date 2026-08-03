नए हथियारों की जरूरत, लेकिन चीन नहीं दे रहा रेयर अर्थ...बुरे फंसे ट्रंप, समझिए कैसे बढ़ रहा है अमेरिका पर दबाव

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनके देश की रक्षा कंपनियां तेजी से नए हथियार बनाएं. लेकिन ऐसा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. नए हथियार बनाने के लिए जरूरी रेयर अर्थ हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है.

नए हथियार बनाने के लिए अमेरिका को नहीं मिल रहा रेयर अर्थ

रेयर अर्थ खनिजों के खनन और प्रोसेसिंग पर चीन का दबदबा है

खनन से निकले कचरे में से रेयर अर्थ हासिल करने की कोशिश कर रहा अमेरिका

ईरान के साथ जारी युद्ध ने अमेरिका की कई कमजोरियों को भी उजागर किया है. इसमें सबसे अहम है तेजी से नए हथियार बनाने की क्षमता. युद्ध में लंबे समय तक टिके रहने के लिए ट्रंप प्रशासन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स से हथियारों का उत्पादन में तेजी लाने के लिए कह रहा है. लेकिन इसके लिए जरूरी 'रेयर अर्थ' पर अब भी चीन का कंट्रोल है. बिना चीन के सहयोग के तेजी से नए हथियार बनाना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है. आइये जानते हैं कि कैसे अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है और इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं.

क्या है अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या?

अमेरिका के हथियार भंडार तेजी से घट रहे हैं. इसे लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलें, रडार, सोनार सिस्टम, इंटरसेप्टर मिसाइलें और ड्रोन बनाने के लिए बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ चाहिये. नीओडिमियम, डिस्प्रोसियम और समेरियम जैसे खनिजों के बिना आधुनिक हथियारों का निर्माण करना असंभव है. लेकिन दिक्कत ये है कि वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ खनिजों के खनन, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग पर चीन का दबदबा है.

क्यों दबाव महसूस कर रहा है अमेरिका?

दुनिया का सबसे ताकतवर और बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होने के बावजूद अमेरिका को डर है कि चीन चीन किसी भी रक्षा संकट या कूटनीतिक विवाद के दौरान रेयर अर्थ का निर्यात रोक सकता है. अमेरिका नहीं चाहता कि वह इस मामले में चीन पर निर्भर रहे. इसके लिए अमरीकी रक्षा विभाग और संसद ने कानून बनाकर रक्षा प्रणालियों से चीनी सामग्री और खनिजों को धीरे-धीरे हटाने के सख्त नियम तय किए हैं.

संकट से निपटने के लिए क्या उपाय कर रहा है अमेरिका?

द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में कई ऐसी कंपनियां शुरू हुई हैं जो खनन से निकले कचरे में से काम के तत्वों को अलग करने के काम में जुटी हैं. ये कंपनियां इलेक्ट्रोलेसिस का इस्तेमाल करके पारंपरिक खदानों से बचे पाउडर से रेयर अर्थ को अलग कर रही हैं. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चाहता है कि इस सेक्टर का विकास हो लेकिन कचरे से जरूरी तत्वों को अलग करने की क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने में अभी सालों लगेंगे.

अमेरीका की सरकार घरेलू कंपनियों को प्रसंस्करण और मैग्नेट उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुदान भी दे रही है. इसके अलावा चीन पर निर्भरता कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा जैसे मित्र देशों के साथ मिलकर सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही पुराने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से रेयर अर्थ चुंबक निकालने और वैकल्पिक धातुओं के विकास पर शोध तेज कर दिया गया है.

हालांकि अमेरिका के सामने अब भी चुनौती बड़ी है क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल को शुद्ध करके मैग्नेट बनाने की तकनीक और केमिकल रिफाइनिंग में चीन दशकों आगे है. अमेरिका की सबसे बड़ी बाधा उसके अपने बनाए नियम भी बन रहे हैं. दरअसल रेयर अर्थ खनिजों के शोधन की प्रक्रिया से प्रदूषण बढ़ता है. इसके लिए अमरीका में कड़े नियम हैं. नियमों का पालन करने से लागत बढ़ने की समस्या भी आ रही है.