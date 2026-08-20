J-K पर अमेरिका का स्टैंड और बिलबिला गया पाकिस्तान, चीन की भी दुखती रग पर हाथ!   

सर्जियो गोर अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से भी मुलाकात करेंगे. इससे चीन बहुत परेशान होगा और हो सकता है कि वो भारत-अमेरिका को चेतावनी भी दे. चीन दलाई लामा को एक राजनीतिक शख्स मानता है और विदेशी सरकारों के साथ उनकी आधिकारिक बातचीत का कड़ा विरोध करता है.

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने J-K को भारत का 'अभिन्न अंग' बताया.

पाकिस्तान ने यूएस के इस बयान पर ऐतराज जताया और इस्लामाबाद में चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया.

सर्जियो गोर लेह-लद्दाख के दौरे पर हैं, अमेरिका का ये स्टैंड चीन को चुभेगा.

भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने ऐसा दांव चला कि पाकिस्तान बिलबिला उठा. डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर बुधवार (20 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर थे. यहां सर्जियो गोर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ मीटिंग की और जम्मू-कश्मीर को 'भारत का अभिन्न हिस्सा' बताया, जिससे पाकिस्तान भड़क गया. उसने इस्लामाबाद में अमेरिका के चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया और इस पर कड़ा ऐतराज जताया. इतना ही नहीं सर्जियो गोर का अगला कदम तो चीन की दुखती हुई रग पर हाथ रखने जैसा है.

ट्रंप के करीबी माने जाने वाले सर्जियो गोर ने संकेत दिए कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी ट्रैवल एडवाइजरी पर पुनर्विचार किया जा सकता है. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'जम्मू-कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए मैं यहां पहली बार आया हूं. यह एक अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत जगह है और इसलिए मैं यहां आकर इस जगह को देखकर रोमांचित हूं.'

आज कोई घोषणा नहीं, लेकिन करेंगे विचार: सर्जियो गोर

अमेरिकी विदेश विभाग ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर के लिए लेवल 4 की 'यात्रा न करें' ट्रैवल एडवाइजरी जारी रखी है. यूएस की ओर से जारी इस एडवाइजरी की वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट जम्मू-कश्मीर में आम आ रहे हैं. गोर ने सुरक्षा हालात में सुधार का हवाला देते हुए संकेत दिए हैं कि वाशिंगटन अब इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या चेतावनी के स्तर को कम किया जा सकता है या नहीं. उन्होंने कहा, 'अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है और हम समय-समय पर इन एडवाइजरीज का री-इवैल्यूएशन करते हैं. मैं आज यहां कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम विचार करेंगे.'

ट्रैवल एडवाइजरी का फिर से मूल्यांकन करेगा अमेरिका: गोर

अमेरिकी राजदूत ने कहा, 'हमारी राय में नई दिल्ली, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और यहां की सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित और अधिक संरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहतरीन कदम उठाए हैं. इसलिए हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या अमेरिका द्वारा जारी ट्रैवल एडवाइजरी को कम किया जाना चाहिए. यह एक खूबसूरत इलाका है. मुझे लगता है कि बहुत से अमेरिकी यहां आकर इसकी सुंदरता और यहां मौजूद अवसरों को देखकर आनंदित होंगे.' सर्जियो गोर ने उमर अब्दुल्ला के साथ अपनी मीटिंग को अच्छा बताते हुए कहा कि कुछ एक्स्ट्रा काम है, जिन्हें वे वाशिंगटन वापस लेकर जाएंगे. उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है.

अमेरिका के नजरिए में कश्मीर को लेकर बदलाव?

जम्मू-कश्मीर पर सर्जियो गोर की ये टिप्पणी वाशिंगटन के पहले वाले नजरिए में बदलाव को दिखाती है. पहले अमेरिका अकसर 'कश्मीरी लोगों की इच्छाओं' का हवाला देता था, जिसका पाकिस्तान स्वागत करता था, हालांकि भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया था. खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में और उसके बाद की राजनयिक मुलाकातों के दौरान कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने की बार-बार पेशकश की. भारत लगातार यह कहता रहा है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है और उसने किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को खारिज कर दिया है. वहीं, पाकिस्तान लंबे समय से इस विवाद पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान और मध्यस्थता चाहता रहा है.

सर्जियो गोर की टिप्पणी से भड़का पाकिस्तान



अमेरिकी राजदूत की ओर से जम्मू-कश्मीर को 'भारत का अभिन्न अंग' बताए जाने से पाकिस्तान भड़क गया. उसने इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया. बाद में उसके विदेश मंत्रालय ने गोर की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें गैर-जिम्मेदाराना बताया. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू और कश्मीर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है.

अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी पर क्या बोले एक्सपर्ट?

अमेरिकी राजदूत की कमेंट पर पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर वाशिंगटन के पहले के रुख को देखते हुए गोर की टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा, 'सभी भारतीय राज्य भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन गोर की टिप्पणियां जम्मू-कश्मीर पर अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही नीति और ट्रंप द्वारा खुले तौर पर मध्यस्थता करने की इच्छा व्यक्त करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, जो पाकिस्तान की स्थिति को मान्यता देने का संकेत देती है.' उन्होंने आगे कहा, 'कश्मीर में किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे की बात करना सरासर कल्पना है. बिल्कुल बेतुका है.'

सिबल ने इस बयान को महज शब्दों का खेल या भारतीय सरकार को खुश करने का प्रयास बताकर खारिज करने के खिलाफ भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा, 'संभव है कि उन्होंने अपनी सीमा पार कर ली हो और अमेरिका पाकिस्तान को शांत करने के लिए अपनी मानक स्थिति को दोहरा सकता है, जिसने विरोध जताया है.' उन्होंने साउथ एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत के रूप में गोर की भूमिका की ओर भी इशारा किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है. सिबल ने कहा, 'चूंकि पाकिस्तान ने गोर पर कड़ा हमला किया है, इसलिए उनके कार्यकाल का पाकिस्तानी हिस्सा अब अव्यवहारिक प्रतीत होता है, जो एक अच्छी बात है.'

लेह-लद्दाख के दौरे से भड़केगा चीन!

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर लेह पहुंच चुके हैं और उनका ये दौरा काफी अहम है. ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका भारतीय सीमावर्ती इलाकों और सुरक्षा चुनौतियों को करीब से समझना चाहता है. गोर अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से भी मुलाकात करेंगे. इस मीटिंग से चीन बहुत परेशान होगा और हो सकता है कि वो भारत-अमेरिका दोनों को ही चेतावनी भी दे. दरअसल चीन दलाई लामा को एक राजनीतिक शख्स मानता है और विदेशी सरकारों के साथ उनकी आधिकारिक बातचीत का कड़ा विरोध करता है. चीन ऐसी बैठकों को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताता है.

इसके साथ ही लेह LAC के बेहद करीब है, जोकि चीन के लिए सख्त संदेश भी है. सर्जियो गोर लद्दाख भी जाएंगे. साल 2020 में गलवान घाटी में भारत-चीन के सैनिकों के बीच यहीं हिंसक झड़प हुई थी. इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे थे. अमेरिकी राजदूत का वहां पहुंचना रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण है. अमेरिका ने पहले भी चीन की ओर से LAC की यथास्थिति को बदलने की कोशिशों का विरोध कर चुका है. ऐसे में गोर का वहां पहुंचने से ड्रैगन का भड़कना लाजिमी है.

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