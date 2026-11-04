ट्रंप की कट्टर विरोधी इल्हान उमर 5वीं बार जीतीं, लिंडसे ग्राहम की बहन हारीं, विवेक रामास्वामी को झटका, US मिडटर्म चुनाव के 10 बड़े फैक्ट

1998 के बाद पहली बार साउथ कैरोलिना की सीनेट सीट पर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट एनी एंड्रयूज ने जीत हासिल की. एंड्रयूज साउथ कैरोलिना से जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं.

US के मिडटर्म चुनावों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बुरी तरह हार गई. (फोटो- ANI)

कीशा लांस बॉटम्स जॉर्जिया की पहली महिला गवर्नर बनीं

साउथ कैरोलिना में चुनी गई पहली महिला सीनेटर

टेक्सास में जीना हिनोजोसा पहली हिस्पैनिक गवर्नर बनीं.

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के नतीजों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेंजेटेटिव्स और सीनेट में क्लीन स्वीप कर दिया. यूएस के निचले सदन में 435 सीटें हैं और 218 सीटों पर बहुमत है, उसमें ब्लू पार्टी ने 228 सीटें हासिल कर ली हैं. वहीं 100 सीट वाले सीनेट में 51 सीटों पर बहुमत होता है, यहां डेमोक्रेट पार्टी के पास 54 हो चुकी हैं.

यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इन नतीजों पर कहा कि बैलेट पेपर पर मेरी फोटो नहीं थी. अगर मेरी फोटो होती तो रिपब्लिकन पार्टी की लैंडस्लाइड जीत होती. इस दौरान उन्होंने ट्रुथ सोशल पर रेड कैप की फोटो भी शेयर की, जिस पर वीटो लिखा हुआ था. अमेरिका के मिडटर्म चुनाव ने इस बार कई रिकॉर्ड बनाए हैं-

1- ट्रंप की कट्टर विरोधी इल्हान उमर ने हाउस ऑफ रिप्रेंटेटिव्स की मिनेसोटा सीट से लगातार 5वीं बार चुनाव में जीत दर्ज की है. ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही उन पर लगातार निशाना बनाते रहे हैं. उन्होंने कहा था कि वो इल्हान को अमेरिका से बाहर निकाल देंगे. ट्रंप प्रशासन उमर के खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज किया था.

डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर (फोटो-X Account)

2- साउथ कैरोलिना की सीनेट सीट पर डेमोक्रेट कैंडिडेट ने ट्रंप के कट्टर सपोर्टर और रूस-चीन के कट्टर विरोधी लिंडसे ग्राहम की बहन डार्लिन ग्राहम को चुनाव में हरा दिया है. यह सीट बीते 23 साल से लिंडसे ग्राहम के पास ही थी. रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का आइडिया लिंडसे ग्राहम का ही थी, जिनके नाम पर ट्रंप ने उस कानून का नाम भी रख दिया.

लिंडसे ग्राहम की बहन डार्लिन ग्राहम (फोटो- X अकाउंट)

3- 1998 के बाद पहली बार साउथ कैरोलिना की सीनेट सीट पर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट एनी एंड्रयूज ने जीत हासिल की. एंड्रयूज साउथ कैरोलिना से जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं. उनकी उम्र 45 साल है और वह पेशे से डॉक्टर हैं.

4- भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहियो के गवर्नर पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन से हार गए. ये मुकाबला मिडटर्म चुनाव में सबसे चर्चित था. एमी एक्टन ओहिया की पहली महिला गवर्नर होंगी. बायोटेक एंटरप्रेन्योर रामास्वामी 2024 में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार रह चुके हैं. उन्होंने बाद में ट्रंप को सपोर्ट कर दिया था.

एमी एक्टन ओहियो स्टेट की हेल्थ डायरेक्टर भी रह चुकी हैं. कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें काफी पहचान मिली. रामास्वामी ने रिपब्लिकन गवर्नर माइक डीवाइन की जगह लेने के लिए चुनाव लड़ा था क्योंकि उनकी टर्म लिमिट पूरी हो चुकी थी और वह अब चुनाव नहीं लड़ सकते थे.

ओहियो की डेमोक्रेटिक गवर्नर एमी एक्टन (फोटो-X)

5- कंसास में 1932 के बाद पहली बार सीनेट चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत मिली है. डेमोक्रेट एडम हैमिल्टन ने मौजूदा रिपब्लिकन सांसद रोजर मार्शल को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की. कंसास को रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है. यहां से 94 साल बाद नीला रंग सीनेट पहुंचा है.



6- टेक्सास में भी बड़ा उलटफेर दिखाई दिया. यहां 1988 के बाद पहली बार डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट की कोई सीट जीती है. 38 साल बाद डेमोक्रेट जेम्स टालारिको रिपब्लिकन के किले में सेंध लगाने में कामयाब हो गए.

7- टेक्सास ने डेमोक्रेट्स को खुलकर सपोर्ट किया. सीनेट के साथ-साथ टेक्सास के मौजूदा गवर्नर को भी हार का सामना करना पड़ा. 1990 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य ने डेमोक्रेट गवर्नर के रूप में जीना हिनोजोसा को चुना है. हिनोजोसा पहली हिस्पैनिक गवर्नर भी हैं.

8- मिडटर्म चुनाव में मिशिगन की सीनेट सीट पर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट अब्दुल अल सईद जीत गए हैं. पेशे से डॉक्टर अब्दुल यूएस सीनेट में पहुंचने वाले पहले मुस्लिम सांसद बन गए हैं. चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप की पार्टी की ओर से उनके मुस्लिम होने और इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर टारगेट किया गया था. वहीं डेमोक्रेट्स ने महंगाई, इजरायल की मदद जैसे मुद्दों को उठाया.

(अमेरिकी सीनेट के पहले मुस्लिम सांसद अब्दुल अल सईद, फोटो- X)

अब्दुल अल सईद की पत्नी डॉ. सारा जुकाकू भारतीय मूल की हैं, जोकि पेशे से साइकेट्रिस्ट हैं. उनकी फैमिली मंगलुरु से करीब 140 किमी दूर भटकल में है, लेकिन ज्यादातर लोग बेंगलुरु में बस गए हैं. दोनों की मुलाकात मिशिगन यूनिवर्सिटी में हुई थी.

9- अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में भारतीय मूल के 5 नेताओं ने भी जीत दर्ज की है. डेमोक्रेट पिया दांडिया ने फ्लोरिडा के रिपब्लिकन कैंडिडेट केसी अस्कर को हराया. वर्जीनिया में डेमोक्रेट सुहास सुब्रमण्यम ने रिपब्लिकन डेव बेकविथ को हराया. डेमोक्रेटिक प्रमिला जयपाल ने वाशिंगटन स्टेट में जीत बरकरार रखी और रिपब्लिकन नीरव सेठ को हराया. कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन रो खन्ना ने फिर से जीत हासिल की. उन्होंने रिपब्लिकन कैंडिडेट रितेश टंडन को हराया. मैरीलैंड से लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर ने जीत दर्ज की है. इसके अलावा एरिजोना में अमीश शाह रिपब्लिकन पार्टी से आगे चल रहे हैं.

10- जॉर्जिया ने गवर्नर चुनाव में इतिहास बना दिया. डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कीशा लांस ने रिक जैक्सन को चुनाव में हराया और US के किसी राज्य की हेड बनने वाली पहली ब्लैक महिला बनीं. डेमोक्रेट डेविड क्राउली विस्कॉन्सिन के पहले ब्लैक गवर्नर बने. न्यू मेक्सिको ने पहली बार नेटिव अमेरिकन महिला को गवर्नर के रूप में चुना.

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