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US-ईरान समझौते से क्या सस्ता होगा पेट्रोल? होर्मुज़ खुलने से लेकर परमाणु वादे तक, जानिए US-ईरान समझौते की 14 शर्तों का असर

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दुनिया

US-ईरान समझौते से क्या सस्ता होगा पेट्रोल? होर्मुज़ खुलने से लेकर परमाणु वादे तक, जानिए US-ईरान समझौते की 14 शर्तों का असर

कई हफ़्तों की अटकलों के बाद, अमेरिका और ईरान ने आधिकारिक तौर पर लंबे समय से प्रतीक्षित शांति ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिये हैं. इसमें कुछ शर्तों का दस्तावेज जारी किया गया है, जिसको लेकर दोनों देशों की वार्ता शुरू हो गई है, लेकिन यह कितनी रंग लाएगी यह आने वाले दिनों में ही पता लगेगा. 

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Nitin Sharma

Updated : Jun 18, 2026, 09:41 AM IST

US-ईरान समझौते से क्या सस्ता होगा पेट्रोल? होर्मुज़ खुलने से लेकर परमाणु वादे तक, जानिए US-ईरान समझौते की 14 शर्तों का असर

US-ईरान समझौते की 14 शर्तों का असर

(Credit Image AI)

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.क्यों पूरी दुनिया की नजर होर्मुज जलडमरूमध्य पर है
.60 दिनों की परीक्षा, तभी मिलेगी असली राहत
.अमेरिका ईरान परमाणु कार्यक्रम पर नया फॉर्मूला, लेकिन बहस भी जारी है
.सिर्फ शांति नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी परीक्षा

दुनिया भर के कई देशों में महंगाई की वजह बना मिडिल ईस्ट युद्ध पर अब विराम लग गया है. होर्मुज खोल दिया गया है, लेकिन अभी शांति संधि पर बातचीत खत्म नहीं हुई है. दोनों ही देश अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं. इनका प्रभाव न सिर्फ दो देशों पर पड़ेगा.  यह दुनिया की राजनीति से लेकर आम आदमी तक पर देखने को मिल सकता है. अमेरिका और ईरान के बीच हुआ नया शांति समझौता भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है. पहली नजर में यह एक कूटनीतिक दस्तावेज लगता है, लेकिन इसके कई प्रावधान वैश्विक तेल बाजार, पेट्रोल-डीजल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से तनाव का केंद्र बने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश शुरू हो गई है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह समझौता दुनिया को एक नए आर्थिक संकट से बचा सकता है. आइए जानते हैं...

क्यों पूरी दुनिया की नजर होर्मुज जलडमरूमध्य पर है

अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा है. यह दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्गों में गिना जाता है, जहां से गुजरने वाले जहाज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ माने जाते हैं. यहां तनाव बढ़ने के दौरान बाजार में आशंका थी कि अगर यह रास्ता बाधित हुआ तो कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं. अब दोनों देशों ने समुद्री व्यापार को सामान्य बनाने और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का वादा किया है. इसका सीधा फायदा उन देशों को मिल सकता है, जो बड़े पैमाने पर तेल आयात करते हैं. इनमें भारत भी शामिल है.

60 दिनों की परीक्षा, तभी मिलेगी असली राहत

यह कोई अंतिम शांति बातचीत नहीं है. इसे एक शुरुआती रोडमैप माना जा रहा है, जिसके तहत अगले 60 दिनों तक बातचीत चलेगी. इसी दौरान यह तय होगा कि दोनों पक्ष अपने वादों पर कितना अमल करते हैं. फिलहाल राहत की उम्मीद तो बनी है, लेकिन बाजार और निवेशक अभी भी इंतजार की स्थिति में हैं. अगर बातचीत सफल रहती है तो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता कम हो सकती है. वहीं किसी भी तरह की विफलता फिर से तनाव बढ़ा सकती है.

परमाणु कार्यक्रम पर नया फॉर्मूला, लेकिन बहस भी जारी

समझौते में ईरान ने दोहराया है कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा. इसके साथ ही अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम को पूरी तरह नष्ट करने के बजाय उसकी मात्रा कम करने पर सहमति दी है. यह भी बहस का मुद्दा बन गया है. इसमें कुछ देशों का कहना है कि निगरानी और सत्यापन आसान होगा, जबकि आलोचकों का मानना है कि इससे ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरह खत्म नहीं होगा. अगले चरण की बातचीत में यह मुद्दा सबसे संवेदनशील विषयों में से एक रह सकता है.

प्रतिबंध हटे तो ईरान की अर्थव्यवस्था में लौट सकती है जान

समझौते के तहत अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह धीरे-धीरे कर प्रतिबंधों में ढील देगा. इसके अलावा ईरान को तेल निर्यात बढ़ाने, बैंकिंग लेनदेन बहाल करने और विदेशों में फंसा कुछ पैसे तक मिलने की संभावना भी बन सकती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी. इससे ऊर्जा कीमतों पर दबाव कम हो सकता है और कई देशों में महंगाई कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

सिर्फ शांति नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी परीक्षा

इस समझौते को लेकर एक बड़ा चर्चित पहलू वैश्विक निवेशकों का भरोसा है. पिछले कुछ सालों में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने तेल, शिपिंग और बीमा लागत को प्रभावित किया था. अगर अमेरिका और ईरान के रिश्तों में स्थिरता आती है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग ज्यादा सुरक्षित माने जाएंगे. इससे साफ है कि ये युद्ध रोकने की कोशिश नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़े झटके से बचाने का प्रयास भी माना जा सकता है.

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