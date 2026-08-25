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ईरान पर अमेरिका ने लगाए प्रतिबंध, क्रूड ऑयल के लिए चीन से होड़! क्या भारत में महंगा होगा डीजल-पेट्रोल?

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ईरान पर अमेरिका ने लगाए प्रतिबंध, क्रूड ऑयल के लिए चीन से होड़! क्या भारत में महंगा होगा डीजल-पेट्रोल?

ईरान से भारत सीधे तौर पर क्रूड ऑयल तो नहीं खरीद रहा है क्योंकि उस पर मिली अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट खत्म हो चुकी थी. चीन बड़ी मात्रा में ईरान से तेल जरूर खरीद रहा है. सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईरान से कच्चे तेल की आपूर्ति और कम हो जाती है तो वैश्विक तेल बाजारों पर क्या असर पड़ेगा?

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Rishi Kant

Updated : Aug 25, 2026, 05:47 PM IST

ईरान पर अमेरिका ने लगाए प्रतिबंध, क्रूड ऑयल के लिए चीन से होड़! क्या भारत में महंगा होगा डीजल-पेट्रोल?

अमेरिकी प्रतिबंध भारत में महंगा करेंगे पेट्रोल-डीजल? (फोटो -AI)

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  • अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है.
  • चीन फिलहाल ईरानी कच्चे तेल का प्रमुख खरीदार है. 
  • भारत ने मई 2019 में ईरानी कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था.

अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इसका मकसद विदेशों में ईरान के आर्थिक रास्तों को बंद करना है. उन्होंने इन ऐलान का लक्ष्य ईरानी शासन का आर्थिक रूप से दम घोंटना बताया. अमेरिका की ओर से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और भी कड़े कर दिए गए हैं. दर्जनों लोगों, कंपनियों और जहाजों के नाम इसमें जोड़े गए हैं. अमेरिका ने क्लीयर कर दिया है जो भी विदेशी बैंक और कंपनी ईरान के साथ काम कर रही हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है. वॉशिंगटन की ओर से इस ऐलान के बाद सवाल उठता कि भारत पर इनका असर कितना होगा. क्या भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे?

ईरान से भारत सीधे तौर पर क्रूड ऑयल तो नहीं खरीद रहा है क्योंकि उस पर मिली अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट खत्म हो चुकी थी. भारतीय कंपनियों ने इसी अप्रैल महीने में ईरान से तेल की खरीद शुरू की थी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे दूसरों देशों की ओर शिफ्ट हो गए क्योंकि ये छूट अस्थायी थी. हां, लेकिन चीन जरूर ईरान से तेल खरीद रहा था. सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईरान से कच्चे तेल की आपूर्ति और कम हो जाती है तो वैश्विक तेल बाजारों पर क्या असर पड़ेगा?

भारत में महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल

ईरान से क्रूड ऑयल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश चीन है. अगर वो विकल्प के लिए रूस या किसी और देश की ओर मुड़ता है तो मार्केट में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, जिससे भारतीय रिफाइनरियों के लिए भी कीमतें बढ़ सकती हैं. 
ICRA के आंकड़ों के मुताबिक, चीन ने जुलाई में ईरान से रोजाना 823000 बैरल और अगस्त में 534000 बीपीडी ईरानी तेल आयात किया. इसलिए ग्लोबल ऑयल मार्केट में चीन की महत्वपूर्ण पोजीशन है. अगर बीजिंग की रिफाइनरी रूसी क्रूड ऑयल या अन्य वैकल्पिक स्त्रोतों की खरीद बढ़ाते हैं तो भारतीय रिफाइनरियों को होड़ लगानी होगी. मनी कंट्रोल ने ICRA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत वशिष्ठ के हवाले से लिखा, 'युद्ध के दौरान होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के समय भी चीन ने आक्रामक रूप से तेल की खरीदारी नहीं की क्योंवि वो अपने खुद के भंडार से तेल निकाल रहे थे. अगर चीन बाजार में आता है तो आपूर्ति सीमित हो जाएगी. इससे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी.'

भारत 90 फीसदी तेल करता है आयात

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का करीब 90 फीसदी आयात करता है, जिससे देश ग्लोबली तेल कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से संवेदनशील हो जाता है. कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से भारत का आयात बिल बढ़ेगा. रुपये और चालू खाते पर दबाव बढ़ेगा और माल ढुलाई, विमानन, विनिर्माण और अन्य ऊर्जा क्षेत्रों के माध्यम से महंगाई बढ़ेगी.

भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 32 अरब डॉलर पहुंचा

बता दें कि जुलाई 2026 में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर करीब 32 लाख अरब डॉलर हो चुका है. कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में सालाना 17.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 18.31 अरब डॉलर तक पहुंच गया. सरकार शुरू में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को बचा सकती है, लेकिन इससे उसके बजट और तेल कंपनियों पर असर पड़ेगा. 

ईरान का प्रमुख तेल खरीदार था भारत

भारत कभी ईरानी कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार हुआ करता था, जो भारतीय रिफाइनरियों के साथ उनकी अनुकूलता के कारण हल्के और भारी दोनों प्रकार के तेल का आयात करता था. भारत अपनी खपत का करीब 11.5 फीसदी तेल तेहरान से ही आयात करता था. 2018 में अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों को कड़ा करने के बाद उस रिश्ते में बदलाव आया. भारत ने मई 2019 में ईरानी कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया और उसकी जगह पश्चिम एशिया, अमेरिका और अन्य उत्पादकों से आपूर्ति शुरू कर दी. अमेरिकी प्रशासन ने ईरानी तेल की 30 दिनों की छूट दी, जिसके बाद भारत ने फिर से खरीदारी शुरू की, लेकिन छूट खत्म होने के बाद तेल की खरीद बंद कर दी. 

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