ईरानी तेल पर US की छूट से क्या चीन को होगा नुकसान? Oil Prices पर क्या असर होगा?

अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का कहना है कि इस राहत से 140 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई सुनिश्चित होगी. इसके साथ ही अब तक सस्ते में ईरानी तेल खरीद रहे चीन पर भी मार्केट प्राइज़ पर तेल खरीदने का दबाव बनेगा.

ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में राहत का नुकसान चीन पर हो सकता है. चीन को मार्केट रेट में ईरान से तेल खरीदना पड़ सकता है. फोटो- AI Generated

अमेरिका- इज़रायल की जोड़ी और ईरान के बीच जारी युद्ध का आज 22वां दिन है. 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध के चलते पूरी दुनिया पर एक गहरा तेल संकट मंडरा रहा है. 27 फरवरी को 72.29 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा ब्रेंट क्रूड 20 मार्च को 106.77 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. यह 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. तेल की कीमत काबू में रखने की कोशिश में पहले अमेरिका ने रूस के तेल से प्रतिबंध हटाए थे और रूस से ग्लोबल सप्लाई बनाए रखने के लिए म मेदद मांगी थी. अब अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगाए प्रतिबंध पर कुछ समय के लिए ढील दी है.

ये ढील समुद्र में तैर रहे ईरानी तेल की खरीद पर दी गई है. माने उस तेल पर जो पहले ही ईरान से निकल चुका है लेकिन जिसका फिलहाल कोई खरीदार नहीं है. ईरानी तेल पर अमेरिका ने 1995 से लेकर अब तक कई बार प्रतिबंध लगाए हैं. साल 2018 में ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लागू किए थे. इसके चलते ज्यादातर देशों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था. चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, जो ईरान के निर्यात का लगभग 90 प्रतिशत तेल खरीदता है.

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ट्रंप ने ईरानी तेल पर प्रतिबंध पर क्यों दी ढील?

अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमले किए. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इज़रायल और मिडिल ईस्ट के उन देशों को निशाना बनाया जो अमेरिका के सहयोगी हैं. ईरान ने कतर, साउदी अरब जैसे देशों की तेल फेसिलिटीज़ को निशाना बनाया. इन हमलों की वजह से लगभग 10 मिलियन बैरल प्रति दिन का तेल उत्पादन प्रभावित हुआ है. वहीं, युद्ध शुरू होते ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया था, जिससे 20 मिलियन बैरल प्रति दिन के हिसाब से तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है. तेल के प्रोडक्शन और सप्लाई में गिरावट का सीधा असर क्रूड ऑयल की कीमत पर पड़ रहा है.

अमेरिका का कहना है कि कीमत पर कंट्रोल रखने के लिए उसने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध में ढील दी है. यह छूट 19 अप्रैल तक के लिए दी गई है. इस छूट के चलते समुद्र में तैर रहा 140 मिलियन बैरल तेल ग्लोबल मार्केट में पहुंचेगा. इससे सप्लाई में कुछ राहत मिल सकती है.

ईरानी तेल पर छूट लेकिन चीन पर वार

बता दें कि फिलहाल ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है. ईरान पर लगे प्रतिबंधों का फायदा उठाकर चीन सस्ते में ईरान से तेल खरीदता है. अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरानी तेल की बिक्री पर मिली छूट के चलते भारत, जापान, मलेशिया जैसे देश भी ईरान से तेल खरीद सकेंगे, वहीं चीन पर मार्केट प्राइज़ पर तेल खरीदने का दबाव बनेगा. इसे चीन पर वार की तरह देखा जा सकता है, जो अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करके ईरान से तेल खरीद रहा था.

क्या इस छूट का असर तेल की कीमत पर पड़ेगा?

BBC की रिपोर्ट के अनुसार, इस छूट का असर तेल की कीमत पर पड़ने की संभावना कम है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेल की बिक्री से होने वाली कमाई का इस्तेमाल ईरान की सरकार इस युद्ध में करेगी. सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की सीनियर फेल रेचल ज़िएम्बा ने BBC से कहा कि उन्हें लगता है कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि तेल की कमाई से ईरान US के खिलाफ युद्ध की फंडिंग करे. लेकिन तेल सप्लाई के झटके को देखते हुए इस वक्त अमेरिका की चिंता ये है कि जहां से तेल मिले वहां से सप्लाई मेंटेन की जाए.

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