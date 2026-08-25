भारत आएगा अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का F-35 फाइटर जेट, PAK बॉर्डर के पास भरेगा उड़ान, क्या है प्लान?

तरंग शक्ति 2.0 मिलिट्री एक्सरसाइज में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत आठ देशों के विमानों के शामिल होने की उम्मीद है. इसके अलावा 30 से अधिक अन्य देशों के पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने की संभावना है.

अमेरिकी F-35 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की तरंग शक्ति 2.0 एक्सरसाइज में शामिल होने भारत आएगा.

ये एक्सरसाइज जोधपुर एयरबेस पर 26 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच होगी.

F-35 इससे पहले एयरो इंडिया में शामिल होने बेंगलुरु आ चुका है.

अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक F-35 पहली बार भारत में होने वाले किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होंगे. भारतीय वायुसेना 'तरंग शक्ति' मिलिट्री एक्सरसाइज के दूसरे संस्करण की तैयारी कर रही है. यह एक्सरसाइज राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी.



तरंग शक्ति की सबसे आकर्षण बात यही है कि इसमें अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 शामिल हो रहा है. वैसे तो F-35 फाइटर जेट पहले भी एयरो इंडिया में शामिल होने के लिए भारत आ चुके हैं, लेकिन किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में उनका शामिल होना पहली बार होगा. अमेरिकी फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों राफेल-सुखोई-30 के साथ ट्रेनिंग करेंगे और भारतीय टीम को 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ प्लेटफॉर्म से जुड़े जटिल हवाई अभियानों की एक्सरसाइज करने का अवसर देंगे.

तरंग शक्ति 2.0 में शामिल होंगे ये देश

डिफेंस वेबसाइट आईडीआरडब्ल्यू डॉट कॉम ने रक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि तरंग शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज के दूसरे संस्करण में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत आठ देशों के विमानों के शामिल होने की उम्मीद है. इसके अलावा 30 से अधिक अन्य देशों के पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने की संभावना है. हालांकि एक्सरसाइज शुरू होने से पहले भाग लेने वाले विमानों और दलों में बदलाव हो सकता है.

PAK बॉर्डर पर उड़ान भरेंगे फाइटर जेट

भारत की ओर से जिस जगह पर मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन कराया जाने वाला है, वो रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है. जोधपुर भारत की पश्चिमी सीमा के पास स्थित है, जो कि पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है. F-35 की संभावित उपस्थिति इस एक्सरसाइज को एक नया आयाम दे सकती है. भारत के पास फिलहाल चौथी पीढ़ी या 4.5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं. जिनमें राफेल, Su-30MKI, मिराज-2000 और तेजस एलसीए शामिल हैं. F-35 के साथ ट्रेनिंग से भारतीय वायुसेना को यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है कि यह नेटवर्क से लैस हवाई युद्ध वातावरण में कम विजिविलिटी वाला फाइटर जेट कैसे काम करता है.

तरंग शक्ति के पहले चरण में शामिल हुए थे 150 जेट

यह अभ्यास भारत की हवाई कूटनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है. तरंग शक्ति 2.0 का आयोजन 2024 में हुए पहले संस्करण के बाद किया जा रहा है, जिसमें सुलूर और जोधपुर में दो चरणों में करीब 150 विमानों और कई विदेशी वायुसेनाओं ने भाग लिया था. इनमें एडवांस्ड फाइटर जेट, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम, रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल थे.

जापान के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा भारत

तरंग शक्ति 2.0 से पहले भारतीय वायुसेना जापान के साथ वीर गार्जियन 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिग, भारत-जापान एक्सरसाइज 9 से 22 सितंबर तक जोधपुर एयरबेस पर ही आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली बार जापान के F-2 लड़ाकू विमान भारत आएंगे.

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