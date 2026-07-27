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दुनिया

यूक्रेन को सता रहा रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का डर, यूरोप की मदद से बना रहा 'फ्रेया' डिफेंस सिस्टम, जानिए इसकी खासियत

रूस की skander जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन के पावर ग्रिडों और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं. भविष्य में ऐसे हमलों से बचने के लिए फ्रेया मिसाइल सिस्टम विकसित किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट में कई नाटो देश शामिल हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 27, 2026, 09:25 PM IST

यूक्रेन को सता रहा रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का डर, यूरोप की मदद से बना रहा 'फ्रेया' डिफेंस सिस्टम, जानिए इसकी खासियत

फ्रेया सिस्टम से अपनी रक्षा करेगा यूक्रेन. (AI इमेज)

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  • यूक्रेन कई देशों की मदद से अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा
  • फ्रेया सिस्टम पैट्रियट की तुलना में काफी किफायती होगा
  • फ्रेया सिस्टम की इंटरसेप्शन रेंज 150 से 200 किलोमीटर होगी

Freyja Missile Defence System: रूस के मिसाइल हमलों से बचने के लिए यूक्रेन अब तक अमेरिका में बने पैट्रियट सिस्टम पर निर्भर है. लेकिन इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का स्टॉक तेजी से समाप्त हो रहा है. रूस ने पिछले कुछ समय से हमले भी तेज कर दिए हैं. यूक्रेन को अब रूस की तरफ से किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का डर भी सता रहा है. यही कारण है कि यूक्रेन यूरोपीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम 'फ्रेया' का निर्माण देश में ही करना चाहता है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन इस एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को विकसित करने के लिए कई यूरोपीय देशों और प्रमुख डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है.

फ्रेया मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खासियत

फ्रेया मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन की प्रमुख रक्षा कंपनी फायर प्वाइंट विकसित कर रही है. यह एक अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल रोधी प्रणाली है. यह यूरोपीय देशों और यूक्रेन का एक संयुक्त प्रयास है. इसे विकसित करने का प्राथमिक उद्देश्य रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों और हवाई हमलों का मुकाबला करने के लिए एक सस्ता और प्रभावी सुरक्षा कवच तैयार करना है. 

अमेरिकी पैट्रियट के मुकाबले सस्ता

अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल के एक इंटरसेप्टर की कीमत लगभग 4 मिलियन डॉलर है. इसकी तुलना में फ्रेया सिस्टम की एक इंटरसेप्टर मिसाइल को फायर करने का खर्च लगभग 7 लाख डॉलर है. फ्रेया सिस्टम पैट्रियट की तुलना में काफी किफायती है. 

मिसाइल तकनीक

फ्रेया सिस्टम का मुख्य इंटरसेप्टर रूस के S-300 से ही मिलता-जुलता है. इसे जर्मन  इन्फ्रारेड सीकर की मदद से विकसित किया गया है. सबसे खास बात ये है कि यह कोई एकल सिस्टम नहीं है, बल्कि एक "सिस्टम ऑफ सिस्टम्स" है. इसे NATO  मानक रडार, कमांड पोस्ट और लिंक-16 डेटा लिंक सिस्टम के साथ आसानी से एकीकृत (Integrate) हो सकता है. 

फ्रेया सिस्टम की इंटरसेप्शन रेंज 150 से 200 किलोमीटर होगी. इसकी स्पीड मैक 4.4 से मैक 5.9 होगी. ये 24 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक हमलावर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है.  फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड सहित 9 यूरोपीय देशों ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने और 2027 तक ऑपरेशनल करने के लिए गठबंधन किया है.

रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कैसे करेगा ये सिस्टम?

रूस अक्सर यूक्रेन पर मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है. यूक्रेन को उन्हें गिराने के लिए अमेरिका से मिलने वाली बेहद महंगी पैट्रियट मिसाइलें खर्च करनी पड़ती हैं. फ्रेया यूक्रेन को कम खर्च में अधिक मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता देगा. पैट्रियट मिसाइलों की आपूर्ति भी सीमित रहती है. फ्रेया का निर्माण यूक्रेन में यूरोपीय सहयोग से बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा. इससे यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी नहीं होगी. 

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