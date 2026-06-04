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ब्रह्मोस का खतरा दिखा तो तुर्की के सुर बदले, अब क्यों भारत से दोस्ती चाहते हैं अर्दोआन!

Cyprus BrahMos Acquisition: तुर्की को उसकी हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने ग्रीस और साइप्रस से हाथ मिलाया है. तुर्की विरोधी साइप्रस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है. इस खबर के चर्चा में आते ही तुर्की में खलबली मच गई है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 04, 2026, 07:23 PM IST

ब्रह्मोस का खतरा दिखा तो तुर्की के सुर बदले, अब क्यों भारत से दोस्ती चाहते हैं अर्दोआन!

पिछले कुछ सालों में भारत और तुर्की के रिश्तों में गिरावट आई है. (फोटो क्रेडिट- IANS)

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Turkiye-India Relations: पिछले कुछ सालों में भारत और तुर्की के रिश्तों में गिरावट आई है. ऐसा तुर्की द्वारा पाकिस्तान से करीबी दिखाने और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण हुआ है. एक साल पहले जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की खुल कर मदद की तब भारत के साथ इसके रिश्ते अब तक के सबसे नाजुक दौर में पहुंच गए. लेकिन, अब तुर्की के सुर कुछ बदले हुए दिख रहे हैं. हाल ही तुर्की के अधिकारियों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं और बीच में पाकिस्तान को नहीं लाना चाहते. 

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में र्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान सिंगापुर में 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज' के एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ तुर्की के रिश्ते लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित हैं और इन्हें भारत के प्रति शत्रुता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. हाकान फिदान ने ये भी कहा कि भारत को तुर्की और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों से नाराज नहीं होना चाहिए. 

अपने संबोधन में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि तुर्की अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं. कुछ मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ हमारी ऐतिहासिक एकजुटता है.  कुछ मुद्दों पर रूस के साथ तो कुछ मुद्दों पर अमेरिका के साथ. उन्होंने कहा कि  कुछ मुद्दों पर कुछ यूरोपीय देशों के साथ भी हमारे मतभेद हैं. लेकिन हम ऐसे मुद्दों को किनारे रखते हुए एक सकारात्मक एजेंडे पर आगे बढ़ सकते हैं. हाकान फिदान ने कहा कि तुर्की और भारत के बीच भी ऐसा ही होना चाहिए और पाकिस्तान-तुर्की संबंधों को इसके बीच बाधा नहीं बनने देना चाहिए. 

अचानक कैसे बदल गए सुर, क्या तुर्की को ब्रह्मोस का डर है?

हाल ही में एक खबर आई कि भारत अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का एंटी शिप वर्जन साइप्रस और ग्रीस जैसे देशों को बेच सकता है. इन दोनों देशों के साथ तुर्की से संबंध अच्छे नहीं है. अगर साइप्रस और ग्रीस लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता हासिल करने के लिए भारत के साथ ब्रह्मोस डील करते हैं तो ये तुर्की के लिए बड़ा झटका होगा. 

तुर्की के रणनीतिक विश्लेषक अभी से इसे लेकर चिंता जता रहे हैं. तुर्की के कई रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि साइप्रस में ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती से क्षेत्रीय सैन्य शक्ति का संतुलन बदल सकता है. अभी तक तुर्की पूरे क्षेत्र में खुद को अकेला ऐसा देश मानता है जिसकी सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सक्षम हैं. लेकिन, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 300 किमी की दूरी से तुर्की के युद्धपोतों को निशाना बनाने की क्षमता रखती है. तुर्की मीडिया में इसे देश के सुरक्षा हितों के लिए एक सीधा खतरा माना जा रहा है. 

भारत क्यों कर रहा है ग्रीस और साइप्रस की मदद

पिछले कई सालों से तुर्की पाकिस्तान को सैन्य मदद दे रहा है. हद तब हो गई जब पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के समय इसने अपने ड्रोन ऑपरेटर्स को भी पाकिस्तानी सेना की मदद करने भेजा. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ये भी पता चला है कि तुर्की लगातार पाकिस्तान को मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहन और दोहरे उपयोग वाली सेंसर तकनीक दे रहा है. पाकिस्तान ने तुर्की से मिले ड्रोन बड़े पैमाने पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान इस्तेमाल किए थे. इसके अलावा तुर्की ने कश्मीर को लेकर भी कई बार बयानबाजी की है. तुर्की की इन हरकतों के कारण भारत ने भी कुछ सख्त कदम उठाए और उन देशों से नजदीकी बढ़ाई जो तुर्की के विरोधी माने जाते हैं. 

ब्रह्मोस की ग्लोबल डिमांड बढ़ी

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने 15 से 18 ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तानी ठिकानों पर दागी थीं. इनमें से एक को भी पाकिस्तान चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रोक नहीं पाया था. इस दौरान ब्रह्मोस की सटीक हमला करने की ताकत पूरी दुनिया ने देखी. अब एक साल बाद कई देश इस मिसाइल को हासिल करना चाहते हैं. फिलिपिंस पहले ही ब्रह्मोस खरीद चुका है. वियतनाम के साथ ब्रह्मोस डील डन हो चुकी है. इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है और भारत से बात कर रहा है. इनके अलावा ग्रीस और साइप्रस भी ब्रह्मोस को अपने हथियारों के जखीरे में शामिल करना चाहते हैं.
 

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