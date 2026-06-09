ईरान-लेबनान पर अमेरिका और इजरायल के रास्ते क्यों हुए जुदा? बीबी से क्यों नाराज हुए ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मिडिल ईस्ट जंग को संभालने के तरीकों को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं.

लेबनान-ईरान पर हुए हालिया हमलों के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आए

ट्रंप ने इजरायल को बेरूत-ईरान पर हमले न बढ़ाने की साफ चेतावनी दी थी

इसे अनसुना करते हुए इजरायल ने हमले जारी रखे

भड़ककर ईरान ने भी इजरायल पर सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दीं

लेबनान और ईरान में हाल ही में जो हमले हुए हैं, उन्होंने एक नई बात सामने ला दी है. वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. दोनों इस जंग को अपने-अपने तरीके से संभालना चाहते हैं, और इसी वजह से दोनों के रास्ते अब अलग होते दिख रहे हैं. शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि दोनों नेता एक ही पेज पर हैं, लेकिन अब उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं.

ट्रंप ने इजरायल को साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के बहाने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले न बढ़ाए. लेकिन इजरायल ने ट्रंप की बात को अनसुना कर दिया और हमला किया. इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान भी इस मामले में कूद पड़ा. ईरान ने सीजफायर के बाद पहली बार इजरायल पर सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दीं. इजरायल भी चुप नहीं बैठा और उसने पलटवार करते हुए ईरान पर हमला कर दिया. ये सब तब हुआ जब अमेरिका बहुत ही सूझबूझ के साथ ईरान से बातचीत की पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा था.

लेबनान पर हमलों से बढ़ा तनाव

ये पूरा मामला तब बिगड़ा जब लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच दोबारा से जंग छिड़ गई, जबकि पहले सीजफायर की बातें चल रही थीं. ईरान का इस मामले पर सीधा स्टैंड है. उसका कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए, तो इजरायल को लेबनान पर हमले पूरी तरह रोकने होंगे. दूसरी तरफ इजरायल अपनी जिद पर अड़ा है. इजरायल का कहना है कि जब तक वो हिजबुल्लाह का पूरी तरह खात्मा नहीं कर देता, तब तक वो लेबनान में अपने सैन्य ऑपरेशन बंद नहीं करेगा.

ट्रंप को किस बात की टेंशन?

इधर ट्रंप इजरायल को थोड़ा हाथ खींचकर चलने की सलाह दे रहे हैं. ट्रंप को डर है कि अगर यह लड़ाई और बढ़ी, तो ईरान के साथ अमेरिका की जो बातचीत चल रही है, वो पूरी तरह खराब हो जाएगी. इसके अलावा, अगर जंग लंबी खिंची तो दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे.

नेतन्याहू की अपनी मजबूरियां!

ट्रंप पर अपने देश अमेरिका में भी इस बात का भारी दबाव है कि वो चुनाव से ठीक पहले देश को मिडिल ईस्ट की किसी नई और लंबी लड़ाई में न झोंकें. लेकिन नेतन्याहू की अपनी मजबूरियां हैं. उन्हें इजरायल की जनता को यह दिखाना है कि वो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, और साथ ही उन्हें अमेरिका जैसे अपने सबसे पक्के दोस्त को भी संभाल कर रखना है.

दोनों नेताओं पर अपनी-अपनी राजनीति का दबाव

यह पूरी खींचतान दोनों नेताओं की घरेलू राजनीति से जुड़ी हुई है. ट्रंप इस समय अमेरिका में महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर घिरे हुए हैं. अमेरिकी जनता को डर है कि कहीं अमेरिका फिर से किसी लंबी क्षेत्रीय जंग में न फंस जाए. इसलिए ट्रंप की पहली कोशिश यह है कि किसी भी तरह मार्केट को स्थिर किया जाए और ईरान के साथ बातचीत के जरिए मामला जल्द से जल्द रफा-दफा हो. लेकिन नेतन्याहू की कहानी बिल्कुल अलग है.

इजरायल के लोग 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही गुस्से में हैं और वो अपनी सरकार से आर-पार की लड़ाई चाहते हैं. इजरायल की जनता इस बात से भी परेशान है कि इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद भी न तो हिजबुल्लाह पूरी तरह खत्म हुआ है और न ही ईरान की सरकार कमजोर हुई है. इसी पब्लिक प्रेशर की वजह से नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.

एक कमजोर होता गठबंधन!

भले ही दोनों देशों के बड़े अधिकारी ऊपर-ऊपर से यह दिखाने की कोशिश कर रहे हों कि सब ठीक है, लेकिन उनके बीच की दरार अब छिप नहीं पा रही है. अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ट्रंप इजरायल के इन हवाई हमलों से काफी चिढ़े हुए हैं क्योंकि इससे उनकी डिप्लोमेटिक बातचीत खराब हो रही है. डोनाल्ड ट्रंप ने तो नेतन्याहू को चेतावनी भी दी है कि अगर इजरायल ईरान के साथ युद्ध में वापस आता है तो वह खुद को अकेला पा सकते हैं.

"बीबी, आप बहुत जल्द अकेले पड़ जाएंगे"

एक्सियोस के साथ एक इंटरव्यू में, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को युद्ध जारी रखने के नतीजों के बारे में चेतावनी दी थी. ट्रंप ने कहा, "मैंने कहा, 'बीबी, बेहतर होगा कि आप सावधान रहें, वरना आप बहुत जल्द अकेले पड़ जाएंगे." वहीं नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका के साथ उनका तालमेल बहुत मजबूत है और इजरायल जो कुछ भी कर रहा है, वो अपनी आत्मरक्षा में कर रहा है.

अल जजीरा के अनुसार, ट्रंप ने रविवार (7 जून 2026) शाम को नेतन्याहू को फोन किया और उनसे जवाबी कार्रवाई न करने को कहा, लेकिन इजरायल ने सोमवार सुबह ईरान पर हमले शुरू कर दिए. दो करीबी देशों के बीच ऐसे मतभेद होना कोई नई बात नहीं है. लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों नेताओं के बीच के मतभेद अब खुलकर दुनिया के सामने आ रहे हैं. भले ही दोनों नेता दोस्ती का दावा करें, लेकिन ईरान, लेबनान और हिजबुल्लाह को लेकर दोनों की प्लानिंग बिल्कुल अलग है.