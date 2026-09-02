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ताइवान ने अमेरिका से खरीदे 66 F-16V, क्या ये चीन के J-20 फाइटर जेट्स को दे पाएंगे टक्कर?

F-16V चौथी पीढ़ी का अमेरिकी लड़ाकू विमान है, लेकिन उसकी कई एडवांस्ड विशेषताएं हैं. इस जेट की सबसे खास टेक्नोलॉजी इसके स्केलेबल एजाइल बीम रडार (SABR) और इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड आरे (AESA) हैं. इनके जरिए स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का भी पता लगाया जा सकता है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 02, 2026, 11:13 AM IST

ताइवान ने अमेरिका से खरीदे 66 F-16V, क्या ये चीन के J-20 फाइटर जेट्स को दे पाएंगे टक्कर?

चीन का मुकाबला कैसे करेगा ताइवान?

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  • ताइवान ने अमेरिका से 66 F-16V खरीदे हैं, जिनमें से 2 की डिलीवरी हो गई है. 
  • अमेरिका ने F-16 ब्लॉक 70 को अपग्रेड करके F-16V के रूप में डेवलेप किया है. 
  • 66 F-16V की डिलीवरी के बाद ताइवान के पास 200 से ज्यादा F-16 का बेड़ा होगा. 

ताइवान ने अमेरिका से 66 F-16 वाइपर्स फाइटर जेट्स की डील की थी, जिनमें से दो फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन ने डिलीवर कर दिए हैं. वैसे तो ताइवान पहले से ही अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स के बेड़े संचालन करता है, लेकिन अब उसे अपग्रेडेड F-16V मिल रहे हैं. ताइवान ने अमेरिका से साल 2019 में इसको लेकर डील की थी, इन जेट्स की डिलीवरी 2023 में शुरू होने की उम्मीद थी और सभी विमान 2026 तक डिलीवर किए जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. 

अमेरिका जब ताइवान को 66 F-16V की डिलीवरी कर देगा तो ताइवान एयरफोर्स के पास 200 से ज्यादा F-16V लड़ाकू विमान हो जाएंगे, जिससे ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में वाइपर्स का सबसे बड़ा बेड़ा बन जाएगा.  हालांकि सवाल तो यही कि अमेरिकी चौथी पीढ़ी के अपडेटेड F-16 क्या चीन के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-20 से लड़ने में कारगर साबित होंगे?

F-16 से कितने अलग हैं F-16 वाइपर्स?

अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स तुर्किए, ग्रीस, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, बहरीन, जॉर्डन, पोलैंड और पाकिस्तान जैसे देशों के पास हैं. इनमें से ज्यादातर देश इन विमानों को वाइपर्स में अपडेटेड कर रहे हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी कि इन दोनों ही मॉडल्स में क्या-क्या अपग्रेडेशन है?

F-16V चौथी पीढ़ी का अमेरिकी लड़ाकू विमान है, लेकिन उसकी कई एडवांस्ड विशेषताएं हैं. इस जेट की सबसे खास टेक्नोलॉजी इसके स्केलेबल एजाइल बीम रडार (SABR) और इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड आरे (AESA) हैं. इनके जरिए स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का भी पता लगाया जा सकता है. F-16V के अपग्रेड में स्नाइपर एमिंग पॉड भी लगाया गया है, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलेप किया है. यह एक एडवांस्ड इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम है, जिसे लंबी दूरी से दिन-रात दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने, पहचान करने और मिसाइल से तबाह करने में मदद करता है. इसके अलावा लिंक-16 भी इंटीग्रेट किया गया है, जो एक सुरक्षित और एंटी जैम सैन्य सामरिक डेटा लिंक नेटवर्क है. इसका इस्तेमाल जहाजों, जमीनी बलों द्वारा वास्तविक समय में सामरिक हालात, डेटा और वॉयस मैसेज भेजने के लिए किया जाता है.  

इनके साथ ही F-16V में सटीक GPS नेविगेशन, बेहतर हथियार क्षमता, एडवांस्ड मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर और ईथरनेट हाई-स्पीड डेटा नेटवर्क शामिल है. F-16V अपने से पहले बने F-16A/B वेरिएंट की तुलना में भार ले जाने में सक्षम है. पुराने F-16 की लाइफ आठ हजार घंटे की थी, जबकि F-16V की लाइफ बढ़कर 12 हजार घंटे की हो गई है. इन फाइटर जेट्स में हाई स्पीड एंटी रेडिएशन (HARM) मिसाइल और सटीक हमलों के लिए AGM-154 जॉइंट स्टैंड-ऑफ वेपन (JSOW) जैसे हथियार इंटीग्रेटेड हैं. साथ ही AGM-84 हार्पून मिसाइल भी हैं, जो एंटी-प्लेन अभियानों में अपनी प्रभावशीलता के लिए जानी जाती हैं.

चीन के J-20 का मुकाबला कैसे करेंगे ताइवान के F-16V?

यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ताइवान के एक्सपर्ट्स का मानना है कि F-16 वाइपर्स में लगे AN/APG-83 रडार को छोटे रडार क्रॉस-सेक्शन वाले टारगेट का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है. ये चीन के J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को ट्रेस करने की संभावनाओं को बेहतर बना सकता है. उन्होंने कहा कि 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट का पता लगाने की संभावना 60 फीसदी से अधिक है. हालांकि वास्तविक प्रदर्शन तो दूरी, एंगल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हालात और अन्य सेंसर के इंटीग्रेशन पर काफी हद तक निर्भर करेगा. 

ताइवान ने अमेरिका से खरीदा IRST!
 
इसके अलावा साल 2019 में अमेरिका ने ताइवान को F-16 बेड़े के लिए इन्फ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम (IRST) की बिक्री को भी मंजूरी दी थी. ये सिस्टम रडार के विपरीत लड़ाकू विमान द्वारा उत्सर्जित ताप चिह्न का पता लगाते हैं और स्टेल्थ जेट का पता लगाने और उन्हें टारगेट बनाने में प्रभावी हो सकते हैं. हालांकि स्टेल्थ फाइटर जेट्स का रडार क्रॉस-सेक्शन (RCS) बहुत कम होता है, लेकिन वे इंजन से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न ऊष्मा को छिपा नहीं सकते.

ताइवान के डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं?

ताइवान इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडी सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक मैक्स लो ने द स्टार से बातचीत में कहा, 'पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर के रूप में, J-20 को कम दृश्यता और लंबी दूरी की लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया था और यह अपग्रेडेड सेंसर और लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है. इसलिए J-20 के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता आमने-सामने की तुलना पर कम और ताइवान की जमीनी और हवाई सेंसर, डेटा लिंक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और वायु रक्षा प्रणालियों को मिलाकर लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें निशाना बनाने की क्षमता पर अधिक निर्भर करेगी.'

ये भी पढ़ें- 'चीन के J-20 फाइटर जेट पर भारी पड़ेगा ताइवान का F-16V', एक्सपर्ट्स का दावा उड़ा देगा ड्रैगन की नींद!

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