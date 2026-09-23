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साउथ कोरिया ने तोड़ा US-रूस का रिकॉर्ड, सिर्फ 5 साल में तैयार किया KF-21 फाइटर जेट, राफेल से टक्कर में कहां?

KF-21 दो सीटों वाला चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है. केएआई ने इसे चौथी और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बीच की खाई को पाटने के लिए डिजाइन किया है, जो अमेरिकी F-35 जैसे प्लेटफॉर्म्स की तुलना में कम लागत और एडवांस्ड क्षमताएं देता है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 23, 2026, 03:48 PM IST

साउथ कोरिया ने तोड़ा US-रूस का रिकॉर्ड, सिर्फ 5 साल में तैयार किया KF-21 फाइटर जेट, राफेल से टक्कर में कहां?

KF-21 फाइटर जेट 

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  • साउथ कोरिया ने सिर्फ 5 साल में KF-21 फाइटर जेट तैयार कर लिया है. 
  • KF-21 फाइटर जेट साउथ कोरिया की वायुसेना में शामिल हो गया है. 
  • कोरियन वायुसेना का टारगेट है कि वो 2030 के दशक में 100 से ज्यादा KF-21 शामिल कर लेगी.

साउथ कोरिया ने इतिहास रच दिया है. उसके स्वदेशी फाइटर जेट KF-21 को एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है. सियोल ने अमेरिका और रूस तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्योंकि KF-21 के प्रोटोटाइप ने साल 2021 में उड़ान भरी थी और उसके महज पांच साल बाद ही ये फाइटर जेट वायुसेना में शामिल भी हो गया है, जबकि अमेरिकी F-35 की प्रोटोटाइप उड़ान 2000 में हुई थी और उसका जेट 11 साल बाद तैयार हुआ. इसी तरह रूस के स्टेल्थ लड़ाकू विमान Su-57 की पहली उड़ान 2010 में भरी थी  और इसे तैयार होने में 10 साल का समय लगा था.

दक्षिण कोरिया ने दिसंबर 2015 में इंडोनेशिया के साथ एक एडवांस्ड सुपरसोनिक फाइटर जेट डेवलेप करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी. शुरुआत में इसमें जकार्ता की हिस्सेदारी 20 फीसदी थी, लेकिन आर्थिक बाधाओं की वजह से उसकी हिस्सेदारी काफी कम हो गई है.  इस जेट का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन जून 2024 में शुरू हुआ था. करीब दो साल बाद इसकी पहली डिलीवरी हुई है. 

2030 के दशक में 100 से ज्यादा KF-21 का टारगेट

कोरियन वायुसेना की योजना 2030 की शुरुआत तक चरणबद्ध तरीके से 100 से ज्यादा KF-21 लड़ाकू विमानों को अपनी सेना में शामिल करने की है.  कोरिया एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (KAI) ने कहा कि वो 2028 तक कम से कम 40 KF-21 लड़ाकू विमान डिलीवर करेगी. इसके बाद 2032 तक लंबी दूरी की हवा से जमीन में मार कर सकने वाली मिसाइलों से लैस 80 फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन करेगी. यूरेशियन टाइम्स ने बताया था कि केएआई ने 25 मार्च, 2026 को पहले KF-21 लड़ाकू विमान को तैयार कर लिया था. इस जेट को साउथ ग्योंगसांग प्रांत के साचियोन स्थित KAI की प्रोडक्शन यूनिट में पेश किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ली जे-म्योंग भी मौजूद थे.

KF-21 फाइटर जेट की खासियत

KF-21 दो सीटों वाला चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है. केएआई ने इसे चौथी और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बीच की खाई को पाटने के लिए डिजाइन किया है, जो अमेरिकी F-35 जैसे प्लेटफॉर्म्स की तुलना में कम लागत और एडवांस्ड क्षमताएं देता है. KF-21 को साउथ कोरियाई वायु सेना का मुख्य आधार बनने और नॉर्थ कोरिया से संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है. वैसे तो सियोल KF-21 के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट होने का दावा नहीं करता है, लेकिन ये काफी हद तक उसी श्रेणी में आता है. 

इस फाइटर जेट में फिलहाल इंटरनल हथियार रखने की सुविधा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अपग्रेड होने पर इसे जोड़ा जा सकता है, जिससे सियोल इसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के रूप में डिफाइन कर सकता है. ऐसा होने पर KF-21 अमेरिका, रूस और चीन के बाद 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट डेवलेप करने वाला चौथा देश बन जाएगा. वर्तमान में इस लड़ाकू विमान में हथियारों के लिए 9-10 बाहरी हार्ड पाइंट हैं. 

राफेल की टक्कर में कहां है KF-21?

फ्रांसीसी राफेल और कोरियन KF-21 दोनों ही ट्विन इंजन 4.5वीं श्रेणी के लड़ाकू विमान हैं, लेकिन दोनों की डिजाइन अलग तरह की है. जहां KF-21 नई डिजाइन और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है, वहीं राफेल लंबे समय तक ऑपरेशनल और कॉम्बैट प्रूवन जेट है. 

1-KF-21 शुरू से ही लो-ऑब्जर्वेबल डिजाइन के साथ बनाया गया है, जबकि राफेल पूरी तरह स्टेल्थ फाइटर नहीं है.
2-केएफ-21 में जहां अमेरिकी GE F414 इंजन लगे हैं, वहीं राफेल में Safran M88 इंजन हैं.
3- जहां KF-21 का टेकऑफ वजन करीब 25.6 टन वर्ग है, वहीं राफेल का 24.5 टन वर्ग है. 
4-KF-21 की पेलोड क्षमता करीब 7.7 टन है, जबकि राफेल की पेलोड क्षमता 9.5 टन है.
5-केएफ-21 एयर टू ग्राउंड लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है, जबकि राफेल मीटियोर, MICA, SCALP और हैमर जैसी मिसाइलों से इंटीग्रेटेड है. 
6-जहां राफेल को एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालन के लिए बनाया गया है, वहीं KF-21 सिर्फ जमीन से ही उड़ान भर सकता है.

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