अब और भीषण होगी रूस-यूक्रेन जंग! क्या पुतिन निकालेंगे परमाणु बम? क्यों इस बार खतरे को बड़ा बता रहे हैं एक्सपर्ट

Ukraine War: यूक्रेन ने हाल ही में रूस के अंदर तक अहम ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं. इन हमलों से रूस बौखला सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि जवाबी कार्रवाई का रूप यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है.

यूक्रेन अब रूस के अहम ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बना रहा है.

बड़े मिलिट्री बेस या अहम आर्थिक केंद्र पर हमले से भड़क सकता है रूस.

रूस की स्थिति कमजोर हुई तो पुतिन दे सकते हैं परमाणु हमले का आदेश.

Russia-Ukraine War: यूक्रेन ने रूस पर अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है. शनिवार, 4 जुलाई को यूक्रेन ने रूसी इलाके के अंदर एक बड़ा हमला किया. इसमें सेंट पीटर्सबर्ग के पास रूसी तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया. यूक्रेन अब बाल्टिक बंदरगाह विसोत्स्क तक हमले करने में सक्षम हो गया है. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन का मकसद रूस की कमाई पर चोट करना है. लेकिन जैसे-जैसे यूक्रेन फ्रंट लाइन से सैकड़ों किलोमीटर दूर रूस के रणनीतिक ठिकानों पर हमला करने की अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इससे युद्ध और भी भीषण हो सकता है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है, आइये जानते हैं.

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'यूक्रेन मजबूत हुआ को परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ेगा'

रैंडोल्फ बॉर्न इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो और 'द नेशनल सिक्योरिटी जर्नल' के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर टेड गैलेन कारपेंटर का तर्क है कि युद्ध में अगर यूक्रेन भारी पड़ने लगा तो परमाणु तनाव बढ़ने का खतरा कम होने के बजाय बढ़ सकता है. उनका मानना है कि यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र के भीतर गहराई में किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमले इस युद्ध को एक बेहद खतरनाक और विनाशकारी परमाणु संकट की ओर धकेल सकते हैं.

क्यों खतरनाक हो रही है लड़ाई?

पिछले कुछ समय में यूक्रेन ने अपनी युद्ध रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. अपने उन्नत स्वदेशी ड्रोन्स और स्वदेशी लंबी दूरी की मिसाइलों के दम पर यूक्रेन अब अग्रिम मोर्चे से सैकड़ों किलोमीटर दूर रूसी धरती को निशाना बना रहा है. यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित बड़ी तेल रिफाइनरियों, गोला-बारूद के डिपो, एयरबेस और यहां तक कि मॉस्को क्षेत्र में स्थित रणनीतिक रडार प्रणालियों और स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर्स को भी निशाना बनाया है. यूक्रेन के हमलों ने रूस के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर दी हैं. इन हमलों के कारण रूस की तेल रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हुई है. रूस के कई हिस्सों में ईंधन की कमी का संकट भी खड़ा हो गया है.

क्या यूक्रेन रूस के परमाणु सिद्धांत को चुनौती दे रहा है?

यूक्रेन के हमले सीधे तौर पर रूस के परमाणु सिद्धांत (Nuclear Doctrine) को चुनौती दे रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई बार चेतावनी दी है कि यदि पश्चिमी देशों के हथियारों से रूसी मुख्य भूमि पर हमला किया जाता है, तो इसे नाटो का रूस पर सीधा हमला माना जाएगा. यही मुद्दा सबसे बड़े संकट का कारण बन सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि रूस का नुकसान बढ़ा या युद्ध हारने का खतरा मंडराया तो वह गंभीर जवाबी कार्रवाई कर सकता है. दरअसल रूस का आधिकारिक परमाणु सिद्धांत कहता है कि यदि देश की संप्रभुता या उसके अस्तित्व पर कोई गंभीर खतरा मंडराता है, तो वह गैर-परमाणु हमले के जवाब में भी सामरिक परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है.

परमाणु हमले का अभ्यास कर रहा है रूस!

हाल ही में रूस ने अपने मित्र देश बेलारूस के साथ मिलकर गैर-रणनीतिक परमाणु हथियारों का बड़े पैमाने पर अभ्यास भी किया है. इस अभ्यास में दोनों देशों के हजारों सैनिक और दर्जनों मिसाइल लॉन्चर शामिल थे. यह पश्चिमी देशों को पीछे हटने का एक स्पष्ट संकेत था. माना जा रहा है कि यदि यूक्रेन का कोई बड़ा हमला रूस के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण परमाणु या सैन्य नेतृत्व केंद्र को नुकसान पहुंचाता है, तो पुतिन के लिए छोटे स्तर पर घातक परमाणु हमला करने का विकल्प खुल जाएगा. हालांकि विशेषज्ञों को डर है कि यदि ऐसा कोई संकट खड़ा होता है, तो यह केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा.