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दुश्मन की मिसाइल से कैसे बचेगा Su-57? रूस ने बताई 2000 डिग्री सेल्सियस वाली ताकत, हिल जाएंगे चीन-अमेरिका!

रोस्टेक ने एक सितंबर को एक बयान जारी कर बताया कि फाइटर जेट का पावर प्लांट जंग या एक्सरसाइज के दौरान करीब 2000 डिग्री सेल्सियस के आंतरिक तापमान को सहन कर सकता है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 03, 2026, 02:32 PM IST

दुश्मन की मिसाइल से कैसे बचेगा Su-57? रूस ने बताई 2000 डिग्री सेल्सियस वाली ताकत, हिल जाएंगे चीन-अमेरिका!

रूसी Su-57 की खासियत

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  • रूस ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 को लेकर सीक्रेट दुनिया के सामने खोला है.
  • रूस ने बताया कि Su-57 2000°C  के आंतरिक तापमान को सहन कर सकता है.
  • Su-57 ने एयरो इंडिया एयरशो में कठिन कलाबाजियां दिखाई थीं. 

रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 को बेचने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बीच मॉस्को ने इस फाइटर जेट के बारे में ऐसा सीक्रेट दुनिया के सामने खोला है, जिससे चीन और अमेरिका दोनों को ही झटका लग सकता है. रूसी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी रोस्टेक ने Su-57 की असाधारण ताप सहने के बारे में नए खुलासे किए हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को भी 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट का ऑफर दिया है. 

रोस्टेक ने एक सितंबर को एक बयान जारी कर बताया कि फाइटर जेट का पावर प्लांट जंग या एक्सरसाइज के दौरान करीब 2000 डिग्री सेल्सियस के आंतरिक तापमान को सहन कर सकता है. जो इसकी विश्वसनीयता और एडवांस्ड इंजीनियरिंग को दिखाता है. रक्षा से जुड़ी खबरों की वेबसाइट डिफेंस डॉट इन के मुताबिक, Su-57 की इस क्षमता का सार्वजनिक प्रदर्शन दिग्गज रूसी पायलट सर्गेई बोगदान ने एयरो इंडिया एयरशो में अपनी उड़ान के दौरान किया था. करीब 600 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए बोगतान ने कई कठिन कलाबाजियांकी, जिनमें एक ऐसी खतरनाक चाल भी शामिल थी, जब फाइटर जेट हवा में ही स्थिर हो जाता है. 

जब फाइटर जेट हवा में स्थिर होता है तो क्या होता है?

जब कोई लड़ाकू विमान इस स्थिर अवस्था में आता है तो इंजन के थ्रस्ट में थोड़ी सी भी कमी अनियंत्रित स्पिन और तेजी से नीचे गिरने का कारण बन सकती है. हालांकि इंजन को 2,000 डिग्री सेल्सियस की चरम सीमा तक पहुंचाने वाले टेंपरेचर को इसकी मजबूत डिजाइन सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लेती है.रोस्टेक ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये चक्करदार करतब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं. स्पीड और रास्ते को नाटकीय रूप से बदलने की क्षमता Su-57 को दुश्मन की मिसाइलों से बचने में सक्षम बनाती है, जिससे आधुनिक हवाई युद्ध में सुपर-मैन्यूवरेबिलिटी एक अत्यंत व्यावहारिक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट बन जाती है.

Su-57 में कौन-सा इंजन है?

रूसी फाइटर जेट Su-57 में फिलहाल AL-41F-1 इंजन इंटीग्रेटेड है, जिसे प्रोडक्ट 117 के नाम से भी जाना जाता है. ये इंजन सोवियत समय के AL-31F का अपग्रेडे वर्जन है, जिसका ही वैरिएंट भारतीय वायुसेना के Su-30MKI में लगा हुआ है. रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC) ने शुरू में Su-57 को पूरी तरह से नए सिरे से डिजाइन किए गए AL-51F या प्रोडक्ट 30 इंजन को इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया था. हालांकि इस नेक्स्ट जनरेशन इंजन को डेवलेप करने में देरी हुई है. अब इसके 2030 के आस-पास सेवा में आने की उम्मीद है. यह इंजन Su-57M1 नाम के फाइटर जेट के एडवांस्ड जेट में इंटीग्रेट होगा.  

2000 डिग्री सेल्सियस वाला बयान अभी क्यों?

रोस्टेक का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब रूस ग्लोबल एयरोस्पेस और रक्षा बाजार में Su-57 की मार्केटिंग के प्रयासों को तेज कर रहा है. रूस Su-57 को अमेरिकी F-35 और चीनी J-20 जैसे फाइटर जेट का प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश कर रहा है. हालांकि ग्लोबल इंजन कंप्टीशन अभी भी बहुत कड़ा है. अमेरिका वर्तमान में अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर में शक्तिशाली F135 इंजन का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि चीन ने अपने J-20 बेड़े में एडवांस्ड WS-15 इंजन को सफलतापूर्वक इंटीग्रेट कर लिया है.

रूस अपने AL-51F के लिए 2030 की समयसीमा की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में मौजूदा इंजन की 2,000°C के अत्यधिक ताप तनाव को सहन करने की क्षमता यह साबित करती है कि Su-57 आज भी आसमान में एक अत्यंत फुर्तीला विमान है. 

Su-57 की ताकत क्या है?

स्टेल्थ टेक्नोलॉजी: Su-57 दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता है, जिससे यह चुपचाप हवाई हमले करने में सक्षम है.
शानदार स्पीड: Su-57 की सुपरसोनिक स्पीड है, ये मैक 2 (करीब 2100 से 2400 किमी/घंटा) की रफ्तार से उड़ान भर सकता है. 
मल्टी-रोल क्षमता: यह हवा से हवा में, हवा से जमीन और समुद्री ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने और हमला करने में पूरी तरह सक्षम है.
इंजन की ताकत: थ्रस्ट-वेक्टरिंग इंजन के कारण यह हवा में बेहद खतरनाक और जटिल कलाबाजियां कर सकता है, जिससे यह दुश्मन की मिसाइलों को आसानी से चकमा दे सकता है.
लंबी रेंज: बिना ईंधन दोबारा भरे यह फाइटर जेट करीब 3,500 से 4,800 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है.

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