मक्का पैक्ट में शामिल होगा ईरान? रूस ने दिया ऑफर, अगर ऐसा हुआ तो क्या बदलेगा

यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान उन कुछ देशों में से एक था जिसने खुले तौर पर मॉस्को की मदद की थी. ऐसे में मास्को की ओर से तेहरान को मक्का पैक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव देना बड़ी बात है क्योंकि इस पैक्ट में वाशिंगटन के करीबी देश शामिल हैं.

मक्का पैक्ट में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए शामिल हैं.

रूसी विदेश मंत्री ने ईरान को इसमें शामिल होने का प्रस्ताव दिया है.

अमेरिका खाड़ी देशों की सुरक्षा का गारंटर बना हुआ है. यहां 50,000 US सैनिक तैनात हैं.

ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर हमलों के बाद मक्का समझौता एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. हूतियों ने दावा किया कि 7 सितंबर को उन्होंने सऊदी के हमलों के जवाब में अटैक किया था, जिसमें 11 लोग मारे गए थे. इस बीच मक्का समझौते पर भी सवाल उठने लगे हैं कि सऊदी में अटैक हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्किए की ओर से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई है. ऐसे हालात में रूस ने ईरान को सऊदी-पाकिस्तान-तुर्किए के संगठन वाले मक्का पैक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है.



7 सितंबर को मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस (MGIMO) में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ईरान भविष्य में मक्का रक्षा संधि में शामिल हो सकता है. लावरोव ने कहा, 'सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान की मदद से देशों के बीच सहयोग करने का यही सही समय है.' उन्होंने इसमें ईरान की भागीदारी को क्षेत्रीय स्थिरता को आगे बढ़ाने वाला संभावित कदम बताया.

रूसी विदेश मंत्री ने ईरान को लेकर क्या कहा?

लावरोव ने कहा, 'वे (पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किए) कहते हैं कि इसके दरवाजे अन्य देशों के लिए खुले हैं और न केवल खाड़ी देशों के लिए, बल्कि मिस्र के लिए भी. किसी स्तर पर ऐसी शर्तों पर सहमति बन सकती है जिससे ईरान इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सके.' रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ईरान भी मक्का रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन जाता है तो ये उस अवधारणा की दिशा में एक बहुत अच्छा व्यावहारिक कदम होगा जिसे रूस पहले ही सामने रख चुका है. लावरोव ने कहा कि रूस ने करीब 20 साल पहले खाड़ी देशों और ईरान को अपने जटिल संबंधों के बावजूद एक क्षेत्रीय सुरक्षा अवधारणा विकसित करने के लिए संवाद में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था.

यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक, लावरोव ने 7 सितंबर को यह सुझाव दिया था और ठीक अगले दिन सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने मॉस्को में उनसे मुलाकात की थी. रूसी विदेश मंत्री का सुझाव कम से कम भ्रामक तो है ही क्योंकि ईरान मॉस्को का रणनीतिक रक्षा साझेदार है, लेकिन मक्का पैक्ट में शामिल तीनों देश अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, जबकि तुर्किए तो नाटो का भी सहयोगी है.

ईरान ने रूस की यूक्रेन युद्ध में की थी मदद

दरअसल, यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान उन कुछ देशों में से एक था जिसने खुले तौर पर मॉस्को की मदद की थी. तेहरान ने अपने कम लागत वाले शाहेद ड्रोन के डिज़ाइन मॉस्को के साथ साझा किए, जिन्हें रूस ने विकसित करके घातक गेरान ड्रोन बनाए. इसके अलावा, जहां एक ओर ईरान समर्थित हूती सऊदी अरब में हमले कर रहे हैं. वहीं रूसी विदेश मंत्री सऊदी अरब के नेतृत्व वाले मक्का रक्षा गठबंधन में ईरान के संभावित शामिल होने के बारे में बात कर रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मास्को अपने सबसे करीबी रक्षा साझेदारों में से एक को ऐसे गठबंधन में क्यों धकेलना चाहता है, जो पूरी तरह से वाशिंगटन के करीबी देशों ने मिलकर बनाया है.

रूस मक्का पैक्ट में ईरान को क्यों शामिल करना चाहता है?

ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों का सुरक्षा गारंटर बना हुआ है. वाशिंगटन की सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कतर, कुवैत, बहरीन, मिस्र और तुर्किए के साथ रणनीतिक साझेदारी है और वह इस क्षेत्र में लगभग 20 सैन्य अड्डे बनाए रखे हुए है. इन ठिकानों पर करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं. इस क्षेत्र में अमेरिका को राजनयिक और आर्थिक प्रभाव है. खाड़ी देशों के राजतंत्र अमेरिकी हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं और वे देश में अरबों डॉलर का निवेश करते हैं.

अगर खाड़ी देश सुरक्षा के लिए वाशिंगटन पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय सुरक्षा समस्याओं को खुद हल करने की कोशिश करते हैं तो इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव में गिरावट आएगी. साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका की भूमिका कम होने से रूस और चीन को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के अवसर मिलेंगे.

पाकिस्तान की कायद-ए-आजम यूनिवर्सिटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. खुर्रम इकबाल ने कहा, मक्का रक्षा गठबंधन से रूस और चीन दोनों को लाभ होगा. बीबीसी उर्दू से बातचीत में उन्होंने कहा, 'सुरक्षा गारंटर के रूप में अमेरिका की भूमिका जितनी कमजोर होगी, रूस और चीन को अपने राजनीतिक और राजनयिक प्रभाव का विस्तार करने के उतने ही अधिक अवसर मिलेंगे.' उनके अनुसार, रूस लंबे समय से इस बात का समर्थन करता रहा है कि क्षेत्रीय देशों को क्षेत्रीय सुरक्षा समस्याओं का समाधान स्वयं खोजना चाहिए.

पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने कहा कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान से ही यह संकेत मिलता है कि रूस को मक्का समझौते पर कोई आपत्ति नहीं है. गौरतलब है कि मक्का पैक्ट खुद इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों को सुरक्षा देने और उन्हें ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से बचाने में अमेरिका की विफलता का प्रत्यक्ष परिणाम है. अगर ये गठबंधन बड़ा होता है तो इससे क्षेत्र में अमेरिका की भूमिका अपने आप कम हो जाएगी.

अगर ईरान मक्का पैक्ट में शामिल होता है तो आगे क्या होगा?

अगर ईरान इस गठबंधन का हिस्सा बन जाता है तो इसके लिए एकमात्र सुरक्षा खतरा इजरायल से ही होगा, जो इस क्षेत्र में वाशिंगटन का सबसे करीबी सुरक्षा सहयोगी है. इसलिए उस हालात में इस गठबंधन को अमेरिका-इजरायल साझेदारी के खिलाफ एक क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन के रूप में देखा जा सकता है. हालांकि, ईरान को मक्का गठबंधन में शामिल करने की वकालत करने के पीछे रूस का एक और मकसद है. यह टारगेट यूक्रेन युद्ध में उसके उद्देश्यों से बहुत अलग नहीं है- नाटो के भीतर फूट डालना और गठबंधन की विश्वसनीयता को कम करना.

पुतिन समझते हैं कि रूस सीधे सैन्य संघर्ष में नाटो को हरा नहीं सकता. इसलिए उनका उद्देश्य नाटो के साथ खुले युद्ध में उतरना नहीं है, बल्कि गठबंधन में फूट डालना, उसकी एकता को तोड़ना और गठबंधन की साख को धूमिल करना है. अगर ईरान मक्का संधि में शामिल हो जाता है और अमेरिका से अपना रुख बदल लेता है तो इससे नाटो पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि तुर्किए न केवल नाटो का सदस्य है बल्कि अमेरिका के बाद 32 सदस्यीय सुरक्षा गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना भी रखता है. इससे मास्को को तेल व्यापार पर अमेरिकी डॉलर की पकड़ तोड़ने में मदद मिलेगी क्योंकि सऊदी अरब, ईरान और रूस के पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल भंडार हैं.

ईरान मक्का गठबंधन में क्यों शामिल नहीं होगा?

हालांकि, इस बात की संभावना बहुत कम है कि ईरान मक्का गठबंधन में शामिल होगा, क्योंकि ईरान के क्षेत्रीय हित और दीर्घकालिक लक्ष्य मूल रूप से सऊदी हितों के विपरीत हैं. ईरान का मक्का संधि में शामिल होना चीन के क्वाड में शामिल होने या रूस के नाटो में शामिल होने के बराबर होगा.

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