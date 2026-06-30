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दुनिया

रूस का सबसे ताकतवर परमाणु युद्धपोत समंदर में उतरा, क्या नाटो देशों से सीधे भिड़ने की तैयारी में हैं पुतिन?

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध इस समय नए पड़ाव पर है. यूक्रेन ने रूस पर भारी ड्रोन हमलों का अभियान शुरू किया है. इसी समय रूस ने अपने सबसे ताकतवर युद्धपोत को आर्कटिक क्षेत्र में तैनात कर पश्चिमी देशों को एक कड़ा संदेश दिया है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 30, 2026, 10:29 PM IST

रूस का सबसे ताकतवर परमाणु युद्धपोत समंदर में उतरा, क्या नाटो देशों से सीधे भिड़ने की तैयारी में हैं पुतिन?

'एडमिरल नखिमोव' परमाणु ऊर्जा से चलने वाला युद्धपोत है. (AI इमेज) 

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  • 29 साल बाद समंदर में उतरा रूस का युद्धपोत.
  • आर्कटिक क्षेत्र में 'एडमिरल नखिमोव' की तैनाती से नाटो देश सतर्क हुए.
  • दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु युद्धपोत है एडमिरल नखिमोव.

रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में नाटो (NATO) के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के करीब अपना सबसे शक्तिशाली परमाणु-ऊर्जा संचालित तैनात कर खलबली मचा दी है. रूसी नौसेना का युद्धपोत, 'एडमिरल नखिमोव' अब अब अहम नौसैनिक अड्डे सेवेरोमोर्स्क में तैनात है. इस कदम को रूस की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और नाटो देशों को कड़ा संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है. प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बड़ा फैसला ऐसे समय लिया है जब यूक्रेन युद्ध एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है.

ये भी पढ़िए- ब्रिटेन आ जाएगा रूस की हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलों की रेंज में!

'एडमिरल नखिमोव' की खासियत क्या है?

रूसी नौसेना का युद्धपोत 'एडमिरल नखिमोव' दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु युद्धपोत है. यह 28,000 टन वजनी 'किरोव-क्लास' का मिसाइल क्रूजर है. सतह पर तैरने वाले युद्धपोतों में यह दुनिया का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली लड़ाकू जहाज है. दो परमाणु रिएक्टरों से लैस होने के कारण इसे बार-बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ती.  यह समुद्र में महीनों तक असीमित दूरी तय कर सकता है और इसकी रफ्तार 32 नॉट्स (करीब 59 किमी/घंटा) तक है. 

'एडमिरल नखिमोव' हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है. इसे नए जमाने के युद्ध के लिए अपग्रेड भी किया गया है. आधुनिकीकरण के बाद इस जहाज में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया गया है. 'एडमिरल नखिमोव' रूस की सबसे खतरनाक 'जिरकॉन' हाइपरसोनिक मिसाइल, ओनिक्स  एंटी-शिप मिसाइल और कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस है.

समंदर पर तैरते इस बेहद शक्तिशाली युद्धपोत को निशाना बनाना भी लगभग असंभव है. यह हवा से होने वाले हमलों को नाकाम करने के लिए इसमें आधुनिक Fort-M एयर डिफेंस सिस्टम लगा है. इसमें दुश्मन की मिसाइलों को रोकने के लिए 96 वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं. इसके अलावा, दुश्मन के ड्रोन और मानवरहित विमानों को हवा में ही तबाह करने के लिए  छह 'पैंटसिर-एम' नेवल एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं. खास बात ये है कि Admiral Nakhimov लगभग 29 साल बाद दोबारा फ्रंटलाइन ड्यूटी पर लौटा है. सोवियत काल का ये युद्धपोत तीन दशकों तक व्यापक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरा है. 

'एडमिरल नखिमोव' को सेवेरोमोर्स्क में तैनात करने के मायने

'एडमिरल नखिमोव' को जहां तैनात किया गया है, वह रूस के 'नॉर्दर्न फ्लीट' का मुख्यालय है. आर्कटिक के बेहद ठंडे इलाके में होने के बावजूद, 'नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट'  के कारण यह बंदरगाह साल भर बर्फ से मुक्त रहता है. यहां से  रूसी जहाजों को 'बेरेंट्स सी' और उत्तरी अटलांटिक महासागर में तुरंत जाने का रास्ता मिलता है. यह इलाका नाटो के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग GIUK गैप (Greenland-Iceland-United Kingdom Gap) के बेहद करीब है. किसी भी संभावित युद्ध की स्थिति में नाटो और रूसी नौसेना के बीच टकराव का यह सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. 

रूस की दो-तिहाई बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बियां इसी आर्कटिक क्षेत्र में गुप्त ठिकानों पर तैनात हैं. 'एडमिरल नखिमोव' का काम इन परमाणु पनडुब्बियों को सुरक्षा कवच देना है ताकि वे सुरक्षित रहकर जरूरत पड़ने पर जवाबी हमला कर सकें. रूस ने समुद्र में ऐसे समय में हलचल बढ़ाई है जब ब्रिटेन की नेवी की कई पनडुब्बियां मेंटेनेंस की वजह से सक्रिय पेट्रोलिंग पर नहीं हैं. 

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