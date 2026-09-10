यूक्रेन पर हमले के लिए 23,000 फीट की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ा रहा रूस, समझिये कैसे दे रहे एयर डिफेंस को धोखा

23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे रूसी ड्रोन रडार पर दिख तो जाते हैं लेकिन, इन्हें गिराने के लिए यूक्रेन को अपने सबसे महंगे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. इससे उसके एयर डिफेंस का भंडार तेजी से खाली हो रहा है.

Russia-Ukraine War: रूस ने यूक्रेन के अंदर अहम ठिकानों को निशाना बनाने के लिए एक खास रणनीति बनाई है. यूक्रेन कुछ समय पहले तक रूसी ड्रोन हमलों को आसानी से रोक लेता था लेकिन, अब स्थिति बदल गई है. रूसी ड्रोन कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी कल्पना यूक्रेन के जनरलों ने नहीं की थी. रूस के जेट-पावर्ड गेरान-4 और गेरान-5 ड्रोन 23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं. ये उस रणनीति से बिल्कुल उल्टा है जिसमें एयर डिफेंस से बचने के लिए नीची उड़ान भरी जाती है.

रूस ने कैसे यूक्रेन को चौंकाया?

'डिफेंस एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस कुछ जेट-पावर्ड ड्रोन के साथ एक खास रणनीति अपना रहा है. एयर-डिफेंस से बचने के लिए पारंपरिक रूप से जमीन के करीब उड़ने की कोशिश की जाती है. लेकिन, रूस इसके उलट तरीका भी अपना रहा है. रूसी ड्रोन यूक्रेनी हथियार प्रणालियों की प्रभावी मारक क्षमता से ज्यादा ऊंचाई पर रहे हैं. इस रणनीति से रूस को दो फायदे मिल रहे हैं. या तो रूसी ड्रोन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से बच कर अपने लक्ष्य को निशाना बना रहे हैं, या यूक्रेन को इन्हें गिराने के लिए महंगे पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर दागने पड़ रहे हैं.

अब रूस अपने जेट-संचालित ड्रोन्स को लगभग 5 से 7 किलोमीटर (23,000 फीट) की ऊंचाई पर उड़ा रहा है. इस ऊंचाई पर ये ड्रोन्स रडार पर साफ दिखाई देते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यूक्रेन के ज्यादातर सस्ते और स्थानीय एंटी-एयरक्राफ्ट हथियार इन तक पहुंच ही नहीं पाते. यूक्रेन ने कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को गिराने के लिए जो रक्षा तंत्र बनाया था, वह 23,000 फीट की ऊंचाई पर काम नहीं आता.

यूक्रेन के पास मौजूद जर्मनी के Gepard की अधिकतम सीमा 3.5 किमी है. Skyranger 35 की अधिकतम सीमा 4 किमी है. कंधे पर रखकर दागे जाने वाले स्टिंगर भी 3.5 किमी की ऊंचाई तक ही प्रभावी हैं. Strela-10 जैसी शॉर्ट-रेंज मिसाइलें भी 6 किमी तक ही लक्ष्य भेद सकती हैं.

किस मुश्किल में फंसा है यूक्रेन?

23000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन को मार गिराने के लिए यूक्रेन के पास केवल दो विकल्प बचते हैं. पहला है- महंगे मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना. हालांकि, सस्ते 'गेरान' ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए लाखों डॉलर की महंगी मिसाइलें दागना आर्थिक रूप से बहुत नुकसानदेह है. यूक्रेन के पास मध्यम और लंबी दूरी की एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलों का सीमित भंडार है, जिन्हें वह रूस की घातक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बचाकर रखना चाहता है.

दूसरा विकल्प है- लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल. F-16 जैसे जेट फाइटर्स के जरिए इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना एक विकल्प है, लेकिन इसमें भी दागी जाने वाली हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलें बहुत महंगी हैं. इस तरह रूस का 23,000 फीट का दांव यूक्रेन के लिए एक बड़ी आर्थिक और सैन्य पहेली बन गया है.